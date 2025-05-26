“Шахтар” натякнув на призначення Арди Турана головним тренером

Донецький "Шахтар" натякнув, що призначення турецького тренера Арди Турана буде скоро оголошено офіційно. "Гірники" записали відео з футболістом Юхимом Коноплею, передає УНН.

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На відео, яке опублікував "Шахтар", крайній захисник "гірників" Юхим Конопля на одній із АЗС просить у касира хот-дог та каву по-турецьки, на що дівчина відповідає: "На жаль, кави по-турецьки немає, але скоро обіцяють привезти".

Доповнення

Матч "Шахтаря" проти "Руху", який завершився нічиєю - 1:1, став для тренера "гірників" Маріно Пушича останнім в УПЛ. Маріно Пушич очолював "гірників" від 23 жовтня 2023 року. Протягом цього часу команда провела 71 офіційний матч, здобувши 44 перемоги за 13 нічиїх та 14 поразок із загальною різницею мʼячів 139–71.

Під керівництвом Пушича донеччани завоювали три національних трофеї: зробили золотий дубль у сезоні-2023/24 та виграли рекордний для українського футболу, 15-й у своїй історії Кубок України – 2024/25.

Разом із Пушичем, "Шахтар" залишили його помічники: Маріо Станич, Кріс ван дер Верден, Єрун Схепенс, тренер воротарів Раймонд ван дер Гоув, тренер із фізпідготовки Рул Тамбер та Ярно Де Влісхауер.

Після глибокого аналізу ми дійшли висновку, що в нинішніх умовах емоційне та психологічне навантаження є надзвичайно великим. З одного боку, тиск на результат, з іншого, перебудова команди, постійні зміни, воєнний стан. Те, до чого українці вже певною мірою звикли, для іноземного спеціаліста є серйозним викликом. Тому ми вирішили, що зараз буде правильним поставити крапку. Водночас хочу підкреслити: Маріно Пушич, Маріо Станич та їхній штаб зробили багато важливого для "Шахтаря", і ми щиро вдячні їм за це - пояснив звільнення Пушича гендиректор “Шахтаря” Сергій Палкін.

Напередодні журналіст та інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що новим тренером "Шахтаря" стане головний тренер турецького "Еюпспор" Арда Туран, за який виступає ексгравець "Шахтаря" Тарас Степаненко.

Степаненко підписав контракт із турецьким "Еюпспором"

"Колишній півзахисник "Барси" та "Атлетіко" розпочне нову главу в "Шахтарі", замінивши на посаді тренера Маріно Пушіча. Контракт буде діяти до червня 2027 року", - повідомляв напередодні Романо.

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