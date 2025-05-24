Перехідні матчі за місце в УПЛ на сезон 2025/26: хто і коли зустрінеться на полі
Київ • УНН
Ворскла та Лівий Берег зіграють перехідні матчі за місце в УПЛ 2025/26 проти Кудрівки і Металіста-1925. Перші матчі 29 травня, матчі-відповіді – 1 червня.
В плейоф за право грати в наступному сезоні Української Прем’єр-ліги змагатимуться чотири колективи: "Ворскла" та "Лівий Берег", які посіли 13-те та 14-те місце в Прем'єр-лізі та дві команди, які за підсумками сезону в Першій лізі фінішували на третій та четвертій сходинках, пише УНН з посиланням на Українську Асоціацію Футболу.
Деталі
Дати проведення перехідних матчів УПЛ наступні
Перші матчі відбудуться у четвер, 29 травня, за наступною схемою:
- 4-та команда УПЛ «Кудрівка» — 13-та команда УПЛ «Ворскла»;
- 14-та команда «Лівий Берег» — 3-тя команда УПЛ «Металіст-1925».
Матчі-відповіді заплановані на неділю 1 червня наступним чином:
- «Ворскла» — «Кудрівка»;
- «Металіст-1925» — "Лівий Берег".
Доповнення
Інгулець покинув УПЛ слідом за Чорноморцем, а Ворскла та Лівий берег зіграють у перехідних матчах. Оболонь перемогла Лівий берег та залишилась в УПЛ.
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