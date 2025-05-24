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Зеленський повідомив про другий день обміну у форматі "1000 на 1000": ще 307 українських захисників удома
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Перехідні матчі за місце в УПЛ на сезон 2025/26: хто і коли зустрінеться на полі

Київ • УНН

 • 494 перегляди

Ворскла та Лівий Берег зіграють перехідні матчі за місце в УПЛ 2025/26 проти Кудрівки і Металіста-1925. Перші матчі 29 травня, матчі-відповіді – 1 червня.

Перехідні матчі за місце в УПЛ на сезон 2025/26: хто і коли зустрінеться на полі

В плейоф за право грати в наступному сезоні Української Прем’єр-ліги змагатимуться чотири колективи: "Ворскла" та "Лівий Берег", які посіли 13-те та 14-те місце в Прем'єр-лізі та дві команди, які за підсумками сезону в Першій лізі фінішували на третій та четвертій сходинках, пише УНН з посиланням на Українську Асоціацію Футболу.

Деталі

Дати проведення перехідних матчів УПЛ наступні

Перші матчі відбудуться у четвер, 29 травня, за наступною схемою:

  • 4-та команда УПЛ «Кудрівка» — 13-та команда УПЛ «Ворскла»;
    • 14-та команда «Лівий Берег» — 3-тя команда УПЛ «Металіст-1925».

      Матчі-відповіді заплановані на неділю 1 червня наступним чином:

      • «Ворскла» — «Кудрівка»;
        •  «Металіст-1925» — "Лівий Берег".

          Доповнення

          Інгулець покинув УПЛ слідом за Чорноморцем, а Ворскла та Лівий берег зіграють у перехідних матчах. Оболонь перемогла Лівий берег та залишилась в УПЛ.

          Київське "Динамо" достроково, за тур до фінішу, забезпечило собі золоті медалі чемпіонів України.

          Павло Зінченко

          Павло Зінченко

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