Переходные матчи за место в УПЛ на сезон 2025/26: кто и когда встретится на поле

В плей-офф за право играть в следующем сезоне Украинской Премьер-лиги будут соревноваться четыре коллектива: "Ворскла" и "Левый Берег", которые заняли 13-е и 14-е место в Премьер-лиге и две команды, которые по итогам сезона в Первой лиге финишировали на третьей и четвертой ступенях, пишет УНН со ссылкой на Украинскую Ассоциацию Футбола.

Детали

Даты проведения переходных матчей УПЛ следующие

Первые матчи состоятся в четверг, 29 мая, по следующей схеме:

4-я команда УПЛ «Кудровка» — 13-я команда УПЛ «Ворскла»;

14-я команда «Левый Берег» — 3-я команда УПЛ «Металлист-1925».

Матчи-ответы запланированы на воскресенье 1 июня следующим образом:

«Ворскла» — «Кудровка»;

«Металлист-1925» — "Левый Берег".

Дополнение

Ингулец покинул УПЛ вслед за Черноморцем, а Ворскла и Левый берег сыграют в переходных матчах. Оболонь победила Левый берег и осталась в УПЛ.

Киевское "Динамо" досрочно, за тур до финиша, обеспечило себе золотые медали чемпионов Украины.