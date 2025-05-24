Переходные матчи за место в УПЛ на сезон 2025/26: кто и когда встретится на поле
Киев • УНН
Ворскла и Левый Берег сыграют переходные матчи за место в УПЛ 2025/26 против Кудровки и Металлиста-1925. Первые матчи 29 мая, ответные матчи – 1 июня.
В плей-офф за право играть в следующем сезоне Украинской Премьер-лиги будут соревноваться четыре коллектива: "Ворскла" и "Левый Берег", которые заняли 13-е и 14-е место в Премьер-лиге и две команды, которые по итогам сезона в Первой лиге финишировали на третьей и четвертой ступенях, пишет УНН со ссылкой на Украинскую Ассоциацию Футбола.
Детали
Даты проведения переходных матчей УПЛ следующие
Первые матчи состоятся в четверг, 29 мая, по следующей схеме:
- 4-я команда УПЛ «Кудровка» — 13-я команда УПЛ «Ворскла»;
- 14-я команда «Левый Берег» — 3-я команда УПЛ «Металлист-1925».
Матчи-ответы запланированы на воскресенье 1 июня следующим образом:
- «Ворскла» — «Кудровка»;
- «Металлист-1925» — "Левый Берег".
Дополнение
Ингулец покинул УПЛ вслед за Черноморцем, а Ворскла и Левый берег сыграют в переходных матчах. Оболонь победила Левый берег и осталась в УПЛ.
Киевское "Динамо" досрочно, за тур до финиша, обеспечило себе золотые медали чемпионов Украины.