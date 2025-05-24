Переходные матчи за место в УПЛ на сезон 2025/26: кто и когда встретится на поле

$41.500.00
46.930.00
ukenru
Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома
10:54 • 5496 просмотра

Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома

08:00 • 26752 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 06:14 • 27853 просмотра

Над Украиной сбили 6 из 14 баллистических ракет и обезвредили 245 из 250 вражеских дронов

Эксклюзив
23 мая, 14:43 • 95153 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

23 мая, 14:05 • 95601 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

23 мая, 12:17 • 70070 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

23 мая, 11:54 • 80220 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
23 мая, 11:31 • 68775 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
23 мая, 10:55 • 53393 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

23 мая, 09:52 • 52375 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
44%
747мм
Популярные новости

Оккупанты снова атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области

07:54 • 17942 просмотра

Врезался в сад в Норвегии: полиция говорит, что украинский вахтенный офицер судна заснул

08:07 • 14766 просмотра

ЕС рассматривает отключение 20 банков от SWIFT и снижение потолка цен на нефть в 18-м пакете санкций против рф - Bloomberg

08:42 • 14301 просмотра

В Киеве во время массированной атаки рф мужчина выстрелил себе в висок в укрытии - полиция

09:37 • 6370 просмотра

Пентагон может понизить статус украинского отдела - Defense News

09:49 • 5314 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

08:00 • 26752 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 95153 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 180503 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 274243 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 354652 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Каш Патель

Виталий Кличко

Джо Байден

Юрий Игнат

Марко Рубио

Актуальные места

Киев

Донецкая область

Киевская область

Европа

Италия

Реклама
УНН Lite

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 14928 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 15971 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

23 мая, 17:58 • 21413 просмотра

Звезда "Гарри Поттера" Виктор Крам пережил экстренную операцию

23 мая, 15:23 • 29024 просмотра

Гол Месси как произведение искусства: аукционный дом представит уникальный AI-проект, посвященный легендарному моменту в футболе

23 мая, 14:47 • 31381 просмотра
Актуальное

Хранитель

Шахед-136

9К720 Искандер

FAB-250

Переходные матчи за место в УПЛ на сезон 2025/26: кто и когда встретится на поле

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Ворскла и Левый Берег сыграют переходные матчи за место в УПЛ 2025/26 против Кудровки и Металлиста-1925. Первые матчи 29 мая, ответные матчи – 1 июня.

Переходные матчи за место в УПЛ на сезон 2025/26: кто и когда встретится на поле

В плей-офф за право играть в следующем сезоне Украинской Премьер-лиги будут соревноваться четыре коллектива: "Ворскла" и "Левый Берег", которые заняли 13-е и 14-е место в Премьер-лиге и две команды, которые по итогам сезона в Первой лиге финишировали на третьей и четвертой ступенях, пишет УНН со ссылкой на Украинскую Ассоциацию Футбола.

Детали

Даты проведения переходных матчей УПЛ следующие

Первые матчи состоятся в четверг, 29 мая, по следующей схеме:

  • 4-я команда УПЛ «Кудровка» — 13-я команда УПЛ «Ворскла»;
    • 14-я команда «Левый Берег» — 3-я команда УПЛ «Металлист-1925».

      Матчи-ответы запланированы на воскресенье 1 июня следующим образом:

      • «Ворскла» — «Кудровка»;
        •  «Металлист-1925» — "Левый Берег".

          Дополнение

          Ингулец покинул УПЛ вслед за Черноморцем, а Ворскла и Левый берег сыграют в переходных матчах. Оболонь победила Левый берег и осталась в УПЛ.

          Киевское "Динамо" досрочно, за тур до финиша, обеспечило себе золотые медали чемпионов Украины.

          Павел Зинченко

          Павел Зинченко

          спорт
          Украинская Премьер-лига
          ФК «Динамо» Киев
          Украина
          Brent
          $64.89
          Bitcoin
          $108,792.50
          S&P 500
          $5,819.27
          Tesla
          $341.00
          Газ TTF
          $36.45
          Золото
          $3,360.50
          Ethereum
          $2,561.98