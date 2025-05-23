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"Інгулець" слідом за "Чорноморцем" залишає УПЛ, а "Лівий берег" та "Ворскла" зіграють у стиках - результати перших матчів 30-го туру УПЛ

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Інгулець покинув УПЛ слідом за Чорноморцем, а Ворскла та Лівий берег зіграють у перехідних матчах. Оболонь перемогла Лівий берег та залишилась в УПЛ.

"Інгулець" слідом за "Чорноморцем" залишає УПЛ, а "Лівий берег" та "Ворскла" зіграють у стиках - результати перших матчів 30-го туру УПЛ

Петровський "Інгулець", після нічиєї з полтавською "Ворсклою", залишає Українську Прем’єр-лігу слідом за одеським "Чорноморцем". Натомість ця нічия дозволила полтавчанам, поки що, гарантувати собі прописку в еліті. Водночас київська "Оболонь", завдяки перемозі над "Лівим берегом", залишається в УПЛ ще на сезон, передає УНН.

Деталі

"Оболонь" - "Лівий берег"

Матч на "Оболонь-Арені" мав розпочатися о 15:30, але через оголошену повітряну тривогу у столиці поєдинок було перенесено. Після відбою матч між "Оболонню" та "Лівим берегом" було поновлено о 16:00. По суті, цей поєдинок мав вирішальне значення для "Оболоні", яка мала 29 очок, адже перемога "Ворскли" у паралельному матчі могла б похитнути шанси "пивоварів" на збереження прописки в УПЛ. Проте "Оболонь" влаштовувала б і нічия.

"Лівий берег", навіть у випадку перемоги, все одно б перебував у зоні перехідних матчів. Долю гри визначив єдиний гол "оболонця" Віталія Груші на початку другого тайму. Перевиконавши план, "пивовари" не лише зберегли місце в еліті, а й попутно обійшли в таблиці черкаський "ЛНЗ", завершивши сезон поки на 11 місці. "ЛНЗ" в неділю зіграє проти "Вереса" та матиме шанс обігнати "Оболонь" у турнірці.

"Лівий берег" же фінішував 14, що дає змогу залишитися в УПЛ, але для цього необхідно перемогти у стиках.

"Інгулець" - "Ворскла"

Як і у випадку із матчем "Оболонь" - "Лівий берег", поєдинок на Кіровоградщині мав розпочатися о 15:30, проте через повітряну тривогу був перенесений також на 16:00. "Інгульцю" та "Ворсклі" були необхідні лише перемоги.

В такому б випадку, клуб із Петрово міг би потрапити у стики, а "Ворсклу" відправити лігою нижче. Вже на 34-й хвилині форвард "Ворскли" Владислав Кулач відкрив рахунок, забивши свій перший гол після повернення в полтавську команду.

Проте, за 20 хвилин до кінця матчу, півзахисник "Інгульця" Станіслав-Нурі Малиш зрівняв рахунок на табло, що дало шанси команді з Петрово, але не більше, а нічия була рівноцінна поразці.

Що далі

За підсумками перших матчів туру, "Інгулець" з 24 очками покидає Українську Прем’єр-лігу. Раніше одеський "Чорноморець", який зіграв внічию із київським "Динамо" у минулому турі, залишив елітний дивізіон України.

"Ворскла" та "Лівий берег" зіграють у стикових матчах з командами 3 та 4 місця Першої ліги України.

Сьогодні, 23 травня, в Будинку футболу відбулася процедура жеребкування плей-офф за право участі в УПЛ в сезоні 2025/26.

Відповідно до жеребкування, 4 команда Першої ліги зустрінеться із 13 командою УПЛ у боротьбі за право участі в Чемпіонаті УПЛ. В даному випадку "Ворскла" зіграє з 4 командою Першої ліги.

"Лівий берег" зустрінеться із 3 командою Першої ліги. Стикові матчі пройдуть 29 травня, а матчі відповіді 1 червня.

Зазначимо, що у Першій лізі досі зберігається інтрига. "Епіцентр" із Кам’янця-Подільського вже точно підвищився у класі, але за два тури до кінця, вийти до елітного дивізіону можуть одразу 5 команд, серед яких СК "Полтава", "Кудрівка", "Металіст 1925", "Агробізнес" та "Металіст".

Нагадаємо

Київське "Динамо" достроково, за тур до фінішу, забезпечило собі золоті медалі чемпіонів України.

Павло Башинський

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