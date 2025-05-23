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"Ингулец" вслед за "Черноморцем" покидает УПЛ, а "Левый берег" и "Ворскла" сыграют в стыках - результаты первых матчей 30-го тура УПЛ

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Ингулец покинул УПЛ вслед за Черноморцем, а Ворскла и Левый берег сыграют в переходных матчах. Оболонь победила Левый берег и осталась в УПЛ.

"Ингулец" вслед за "Черноморцем" покидает УПЛ, а "Левый берег" и "Ворскла" сыграют в стыках - результаты первых матчей 30-го тура УПЛ

Петровский "Ингулец", после ничьей с полтавской "Ворсклой", покидает Украинскую Премьер-лигу вслед за одесским "Черноморцем". В то же время эта ничья позволила полтавчанам, пока что, гарантировать себе прописку в элите. В то же время киевская "Оболонь", благодаря победе над "Левым берегом", остается в УПЛ еще на сезон, передает УНН.

Детали

"Оболонь" - "Левый берег"

Матч на "Оболонь-Арене" должен был начаться в 15:30, но из-за объявленной воздушной тревоги в столице поединок был перенесен. После отбоя матч между "Оболонью" и "Левым берегом" был возобновлен в 16:00. По сути, этот поединок имел решающее значение для "Оболони", у которой было 29 очков, ведь победа "Ворсклы" в параллельном матче могла бы поколебать шансы "пивоваров" на сохранение прописки в УПЛ. Однако "Оболонь" устраивала бы и ничья.

"Левый берег", даже в случае победы, все равно находился бы в зоне переходных матчей. Судьбу игры определил единственный гол "оболонца" Виталия Груши в начале второго тайма. Перевыполнив план, "пивовары" не только сохранили место в элите, но и попутно обошли в таблице черкасский "ЛНЗ", завершив сезон пока на 11 месте. "ЛНЗ" в воскресенье сыграет против "Вереса" и будет иметь шанс обогнать "Оболонь" в турнирке.

"Левый берег" же финишировал 14, что позволяет остаться в УПЛ, но для этого необходимо победить в стыках.

"Ингулец" - "Ворскла"

Как и в случае с матчем "Оболонь" - "Левый берег", поединок на Кировоградщине должен был начаться в 15:30, однако из-за воздушной тревоги был перенесен также на 16:00. "Ингульцу" и "Ворскле" были необходимы только победы.

В таком бы случае, клуб из Петрово мог бы попасть в стыки, а "Ворсклу" отправить лигой ниже. Уже на 34-й минуте форвард "Ворсклы" Владислав Кулач открыл счет, забив свой первый гол после возвращения в полтавскую команду.

Однако, за 20 минут до конца матча, полузащитник "Ингульца" Станислав-Нури Малыш сравнял счет на табло, что дало шансы команде из Петрово, но не больше, а ничья была равноценна поражению.

Что дальше

По итогам первых матчей тура, "Ингулец" с 24 очками покидает Украинскую Премьер-лигу. Ранее одесский "Черноморец", который сыграл вничью с киевским "Динамо" в прошлом туре, покинул элитный дивизион Украины.

"Ворскла" и "Левый берег" сыграют в стыковых матчах с командами 3 и 4 места Первой лиги Украины.

Сегодня, 23 мая, в Доме футбола состоялась процедура жеребьевки плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне 2025/26.

Согласно жеребьевке, 4 команда Первой лиги встретится с 13 командой УПЛ в борьбе за право участия в Чемпионате УПЛ. В данном случае "Ворскла" сыграет с 4 командой Первой лиги.

"Левый берег" встретится с 3 командой Первой лиги. Стыковые матчи пройдут 29 мая, а матчи ответа 1 июня.

Отметим, что в Первой лиге до сих пор сохраняется интрига. "Эпицентр" из Каменца-Подольского уже точно повысился в классе, но за два тура до конца, выйти в элитный дивизион могут сразу 5 команд, среди которых СК "Полтава", "Кудровка", "Металлист 1925", "Агробизнес" и "Металлист".

Напомним

Киевское "Динамо" досрочно, за тур до финиша, обеспечило себе золотые медали чемпионов Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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