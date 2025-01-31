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Степаненко підписав контракт із турецьким "Еюпспором"

Степаненко підписав контракт із турецьким "Еюпспором"

Київ • УНН

 • 27687 перегляди

Тарас Степаненко, який нещодавно покинув "Шахтар", уклав контракт з "Еюпспором" до літа 2026 року. Турецький клуб, який наразі посідає 4-те місце в Суперлізі, очікує від досвідченого українця значного внеску в розвиток команди.

Колишній капітан донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко у статусі вільного агента перейшов до турецького "Еюпспор". Контракт із українським футболістом розрахований до літа 2026 року. Про це повідомляє пресслужба турецького клубу, передає УНН.

"Ласкаво просимо. Наш "Еюпспор" підписав з Тарасом Степаненком контракт на 1,5 року", - йдеться в повідомленні.

Віце-президент "Еюпспора" Фатіх Кулаксіз заявив: "думаю, що що Тарас є дуже важливим персонажем не лише для європейського, але й для світового футболу. Він дуже досвідчений гравець. Незважаючи на свій вік, він дуже хороший професіонал. Наш тренер Арда та наш технічний персонал надіслали нам свої звіти, в яких говорилося, що досвід Тараса нам буде корисний і вони вважають, що він зробить значний внесок у наш клуб".

Сам Степаненко заявив, що для нього честь бути гравцем "Еюпспора".

"Я дуже радий бути тут. Ця команда має великий імпульс для майбутнього, у них чудовий тренер, уболівальники та команда. Я хочу допомогти здійснити мрії команди своїм досвідом і бути частиною команди", - сказав Степаненко.

Доповнення

"Еюпспор" - турецький клуб, що базується в стамбульському районі Еюп і виступає в Суперлізі. Створений у 1919 році. У сезоні 2023/24 вперше у своїй історії завоював право на вихід у Суперлігу - вищий ешелон турецького футболу.

Наразі команда йде 4-ю в Суперлізі, маючи у своєму активі 10 перемог, 6 нічиїх та 8 поразок. Тренує команду відомий в минулому турецький атакувальний півзахисник Арда Туран, під керівництвом якого "Еюпспор" минулого сезону і виборов право виступати в Суперлізі.

Також зазначимо, що вже колишній форвард "Шахтаря" Данило Сікан цього трансферного вікна за 6 млн євро перебрався до турецького "Трабзанспора". Також ходять чутки, що вінгер донеччан Олександр Зубков невдовзі також стане гравцем "Трабзанспора".

Нагадаємо

30 січня Багаторічний капітан донецького "Шахтаря", півзахисник збірної України Тарас Степаненко оголосив, що залишає команду після 15 років перебування у клубі. За цей час Степаненко провів 439 матчів та виграв 25 трофеїв.

Павло Башинський

Павло Башинський

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