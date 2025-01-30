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15 сезонів, 439 матчів, 25 трофеїв: капітан донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко покидає клуб

15 сезонів, 439 матчів, 25 трофеїв: капітан донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко покидає клуб

Київ • УНН

 • 207054 перегляди

Тарас Степаненко завершує виступи за донецький "Шахтар" після 15 сезонів, 439 матчів та 25 трофеїв. Чутки пов'язують досвідченого півзахисника з переходом до турецького "Еюпспору".

Багаторічний капітан донецького "Шахтаря", півзахисник збірної України Тарас Степаненко залишає команду після 15 років перебування у клубі. За цей час Степаненко провів 439 матчів та виграв 25 трофеїв. Про це повідомляє пресслужба "Шахтраря", передає УНН.

Красива й тріумфальна подорож довжиною в майже півтора десятиріччя добігає кінця. Півзахисник і капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко завершує свої виступи за донецьку команду. Історія Тараса Степаненка в "Шахтарі" розпочалася в травні 2010 року, коли він підписав свій перший контракт з "гірниками". Дебютував за команду в липні у переможному поєдинку Суперкубка України з "Таврією" (7:1). Далі було 15 сезонів у футболці "оранжево-чорних", 439 зіграних матчів у офіційних турнірах (288 в УПЛ, 76 в Лізі чемпіонів, 29 у Лізі Європи, 35 в Кубку України, 11 у Суперкубку України), 30 забитих мʼячів та 25 асистів. У понад 100 іграх Тарас виводив команду на поле з капітанською повʼязкою. Разом із "Шахтарем" Степаненко здобув 25 трофеїв: 10 разів ставав чемпіоном України, 8 разів – володарем Кубка України та 7 разів – Суперкубка України,

- йдеться в заяві клубу.

В клубі подякували Степаненку за неймовірний шлях у складі "Шахтаря" та побажали нових цікавих викликів, великих успіхів і досягнень у подальшій спортивній карʼєрі та в житті.

Сам Степаненко заявив, що це була гарна подорож.

Це була гарна подорож. Дякую, "Шахтар". Все заради перемоги… і назавжди в моєму серці

- написав Степаненко.

В прощальній промові після поєдинку проти дортмундської "Боруссії", в якому Степаненко вийшов на 89-й хвилині, півзахисник заявив, що для нього це подорож довжиною у пів життя, а якщо брати футбольну карʼєру, то подорож у все футбольне життя.

Я дуже щасливий, що свого часу мене запросили до "Шахтаря", – і я зміг довести, що це було не просто так. Я здобув багато трофеїв з командою, але найголовніше, що ми вистояли разом у тяжкі часи. Тому я, скажімо так, йду із чистим серцем та чистою душею, від себе все, що міг, для цього клубу я зробив, так само як і клуб зробив для мене. Авжеж, хочу сказати велике дякую президенту, генеральному директору та спортивному директору, працівникам клубу – усьому менеджменту, персоналу, робітникам бази, – тому що це люди, яких я знаю багато-багато років. Так само хлопці, з якими я грав, усі тренери, які були в "Шахтарі". Озираючись назад, я можу тільки сказати, що для мене це був дуже-дуже щасливий час,

- сказав Степаненко.

Також півзахисник розповів, який гол матч та який гол стали для нього найпамʼятнішими.

Ну я завжди кажу, що це перший гол у Лізі чемпіонів – "Партизану". Скажімо так: після цього гола та цієї перемоги я став повноцінним гравцем футбольної команди "Шахтар", на мене почали розраховувати, побачили в мені потенціал, завдяки цьому я почав грати на високому рівні

- сказав Степаненко.

Кожна історія рано чи пізно завершується. Хочу від щирого серця висловити тобі свою вдячність та повагу. Грати поряд з тобою для мене було великою честю й неймовірним досвідом. Ти-приклад справжнього професіоналу, людини із залізним характером та лідерськими якостями, на яких тримається команда. Твоя самовіддача, вміння вести за собою та відданість футболу надихали усіх нас. Ти-той гравець, на якого завжди можна покластися, і людина, з якою приємно йти до спільної мети.Дякуємо за твій внесок у кожну нашу перемогу і за всі моменти на полі та поза ним. Продовжуй бути тим орієнтиром, на який рівняються молоді футболісти і всі, хто розуміє, що означає бути справжнім професіоналом

- написав захисник “Шахтаря” Валерій Бондар.

Доповнення

Тарас Степаненко - народився 8 серпня 1989 року у селищі Велика Новосілка на Донеччині. Футбольну кар’єру розпочав у запорізькому "Металурзі". Дебютував за дорослу команду "Металурга" 4 березня 2007 року у віці 17 років проти київського "Динамо".

11 травня 2010 року півзахисник підписав контракт із "Шахтарем" на п'ять років за невідому суму, залишивши "Металург" разом із Сергієм Кривцовим, який також приєднався до клубу на п'ять років.

Степаненко входить до топ-5 гравців за кількістю проведених матчів за "Шахтар", ставши поряд з колишніми партнерами по команді (Дарійо Срна, Андрій Пятов) та клубними легендами ще з радянських часів (Михайло Соколовський та Сергій Ященко).

Якщо брати виступи за часів незалежної України, то Степаненко перебуває на 3 місці за кількістю проведених матчів за "Шахтар". У складі збірної України провів 87 матчів, забив 4 голи. Брав участь у чемпіонатах Європи 2016, 2020 та 2024 років. У декількох матчах виводив національну команду на поле з капітанською пов'язкою. Окрім того, Степаненко був єдиним гравцем до цього часу зі складу "Шахтаря", який зіграв на "Донбас-Арені".

В мережі ходять чутки, що Степаненко продовжить кар'єру в турецькому "Еюпспорі", яка проводить перший сезон у місцевій Суперлізі та займає 4 місце в чемпіонаті.

Спортивний директор "Шахтаря" Дарійо Срна заявляв, що клуб не планує шукати заміну футболісту.

Ні, не плануємо. На позиції опорного півзахисника є Дмитро Криськів, Марлон та Єгор Назарина, і наразі ми задоволені цим вибором,

- сказав Срна.

Також варто зазначити про скандал між півзахисником київського "Динамо" Яндрієм Ярмолено та Степаненко.

У останньому матчі 1-го кола чемпіонату 2015/16 після матчу з київським "Динамо" Степаненко обмінявся футболками з Андрієм Ярмоленком. Після цього Андрій викинув його футболку на поле перед трибунами вболівальників "Динамо".

У наступній зустрічі цих двох команд 1 травня 2016 року після третього гола "гірників" у ворота київського клубу Степаненко підбіг до трибуни, де сиділи фанати "Динамо", і поцілував перед ними емблему свого клубу. Під час того, як він повертався на свою половину поля, Ярмоленко вдарив його ззаду ногою. У післяматчевому інтерв'ю Тарас сказав, що його дружба з Ярмоленком завершилась, бо той не вперше некоректно діяв. 19 травня, напередодні оголошення складу збірної України на Євро-2016 у будинку ФФУ Ярмоленко визнав свою провину перед Степаненком і обидва потиснули руки одне одному. Обидва футболісти потрапили до складу збірної на міжнародному турнірі, що пройшов у Франції.

Павло Башинський

Павло Башинський

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