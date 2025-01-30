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15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

Киев  •  УНН

 • 6363 просмотра

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Тарас Степаненко завершает выступления за донецкий «Шахтер» после 15 сезонов, 439 матчей и 25 трофеев. Слухи связывают опытного полузащитника с переходом в турецкий «Эюпспор».

Многолетний капитан донецкого «Шахтера», полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко покидает команду после 15 лет пребывания в клубе. За это время Степаненко провел 439 матчей и выиграл 25 трофеев. Об этом сообщает пресс-служба «Шахтера», передает УНН.

Красивое и триумфальное путешествие длиной в почти полтора десятилетия подходит к концу. Полузащитник и капитан «Шахтера» Тарас Степаненко завершает свои выступления за донецкую команду. История Тараса Степаненко в «Шахтере» началась в мае 2010 года, когда он подписал свой первый контракт с «горняками». Дебютировал за команду в июле в победном поединке Суперкубка Украины с «Таврией» (7:1). Далее было 15 сезонов в футболке «оранжево-черных», 439 сыгранных матчей в официальных турнирах (288 в УПЛ, 76 в Лиге чемпионов, 29 в Лиге Европы, 35 в Кубке Украины, 11 в Суперкубке Украины), 30 забитых мячей и 25 ассистов. В более чем 100 играх Тарас выводил команду на поле с капитанской повязкой. Вместе с «Шахтером» Степаненко завоевал 25 трофеев: 10 раз становился чемпионом Украины, 8 раз - обладателем Кубка Украины и 7 раз - Суперкубка Украины,

- говорится в заявлении клуба.

В клубе поблагодарили Степаненко за невероятный путь в составе «Шахтера» и пожелали новых интересных вызовов, больших успехов и достижений в дальнейшей спортивной карьере и в жизни.

Сам Степаненко заявил, что это было хорошее путешествие.

Это было хорошее путешествие. Спасибо, «Шахтер». Все ради победы... и навсегда в моем сердце

- написал Степаненко.

В прощальной речи после поединка против дортмундской «Боруссии», в котором Степаненко вышел на 89-й минуте, полузащитник заявил, что для него это путешествие длиной в полжизни, а если брать футбольную карьеру, то путешествие во всю футбольную жизнь.

Я очень счастлив, что в свое время меня пригласили в «Шахтер», - и я смог доказать, что это было не просто так. Я получил много трофеев с командой, но самое главное, что мы выстояли вместе в тяжелые времена. Поэтому я, скажем так, ухожу с чистым сердцем и чистой душой, от себя все, что мог, для этого клуба я сделал, так же как и клуб сделал для меня. Конечно, хочу сказать большое спасибо президенту, генеральному директору и спортивному директору, работникам клуба - всему менеджменту, персоналу, рабочим базы, - потому что это люди, которых я знаю много-много лет. Так же ребята, с которыми я играл, все тренеры, которые были в «Шахтере». Оглядываясь назад, я могу только сказать, что для меня это было очень-очень счастливое время,

- сказал Степаненко.

Также полузащитник рассказал, какой гол матч и какой гол стали для него самыми памятными.

Ну я всегда говорю, что это первый гол в Лиге чемпионов - «Партизану». Скажем так: после этого гола и этой победы я стал полноценным игроком футбольной команды «Шахтер», на меня начали рассчитывать, увидели во мне потенциал, благодаря этому я начал играть на высоком уровне

- сказал Степаненко.

Каждая история рано или поздно заканчивается. Хочу от всей души выразить тебе свою благодарность и уважение. Играть рядом с тобой для меня было большой честью и невероятным опытом. Ты-пример настоящего профессионала, человека с железным характером и лидерскими качествами, на которых держится команда. Твоя самоотдача, умение вести за собой и преданность футболу вдохновляли всех нас. Ты-то тот игрок, на которого всегда можно положиться, и человек, с которым приятно идти к общей цели. спасибо за твой вклад в каждую нашу победу и за все моменты на поле и вне его. Продолжай быть тем ориентиром, на который равняются молодые футболисты и все, кто понимает, что значит быть настоящим профессионалом

- написал защитник «Шахтера» Валерий Бондарь.

Дополнение

Тарас Степаненко - родился 8 августа 1989 года в поселке Великая Новоселка Донецкой области. Футбольную карьеру начал в запорожском «Металлурге». Дебютировал за взрослую команду «Металлурга» 4 марта 2007 года в возрасте 17 лет против киевского «Динамо».

11 мая 2010 года полузащитник подписал контракт с «Шахтером» на пять лет за неизвестную сумму, покинув «Металлург» вместе с Сергеем Кривцовым, который также присоединился к клубу на пять лет.

Степаненко входит в топ-5 игроков по количеству проведенных матчей за «Шахтер», став рядом с бывшими партнерами по команде (Дарийо Срна, Андрей Пятов) и клубными легендами еще с советских времен (Михаил Соколовский и Сергей Ященко).

Если брать выступления во времена независимой Украины, то Степаненко находится на 3 месте по количеству проведенных матчей за «Шахтер». В составе сборной Украины провел 87 матчей, забил 4 гола. Принимал участие в чемпионатах Европы 2016, 2020 и 2024 годов. В нескольких матчах выводил национальную команду на поле с капитанской повязкой. Кроме того, Степаненко был единственным игроком до сих пор из состава «Шахтера», который сыграл на «Донбасс-Арене».

В сети ходят слухи, что Степаненко продолжит карьеру в турецком «Эюпспоре», которая проводит первый сезон в местной Суперлиге и занимает 4 место в чемпионате.

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна заявлял, что клуб не планирует искать замену футболисту.

Нет, не планируем. На позиции опорного полузащитника есть Дмитрий Крыськив, Марлон и Егор Назарина, и пока мы довольны этим выбором,

- сказал Срна.

Также стоит отметить о скандале между полузащитником киевского «Динамо» Яндрием Ярмолено и Степаненко.

В последнем матче 1-го круга чемпионата 2015/16 после матча с киевским «Динамо» Степаненко обменялся футболками с Андреем Ярмоленко. После этого Андрей выбросил его футболку на поле перед трибунами болельщиков «Динамо».

В следующей встрече этих двух команд 1 мая 2016 года после третьего гола «горняков» в ворота киевского клуба Степаненко подбежал к трибуне, где сидели фанаты «Динамо», и поцеловал перед ними эмблему своего клуба. Во время того, как он возвращался на свою половину поля, Ярмоленко ударил его сзади ногой. В послематчевом интервью Тарас сказал, что его дружба с Ярмоленко завершилась, потому что тот не впервые некорректно действовал. 19 мая, накануне объявления состава сборной Украины на Евро-2016 в здании ФФУ Ярмоленко признал свою вину перед Степаненко и оба пожали руки друг другу. Оба футболиста попали в состав сборной на международном турнире, прошедшем во Франции.

Павел Башинский

Павел Башинский

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