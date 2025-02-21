Трамп может приехать к путину в москву 9 мая - СМИ

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин встретятся в москве 9 мая на торжествах по случаю окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает французский журнал Le Point, передает УНН.

9 мая, по данным наших источников, на московских трибунах должен быть важный гость: Дональд Трамп - пишет издание.

Статья также дает ответ на вопрос: "Какую победу будут праздновать Владимир Путин и Дональд Трамп 9 мая 2025 года?"

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"Не столько союзников 1945 года, сколько их общее соглашение в мирных переговорах по Украине, которые, согласно плану Келлога, завершатся... 9 мая. Если все пойдет хорошо для них и для их общего плана, то 9 мая 2025 года станет днем ​​их триумфа, триумфа прежде всего путина", - сказано в материале.

Le Point напоминает, что для путина 9 мая - самый важный день в году.

"Эта война позволяет ему утверждать, что весь мир почти всем обязан СССР, а значит, и россии, которая, таким образом, может вернуться в мир после Ялты, когда москва похитила Восточную Европу. Это также день, когда он в прошлом часто выступал с речами об истории XX века, переписанной по его желанию", - отмечено в материале.

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