Трамп может приехать к путину в москву 9 мая - СМИ
Киев • УНН
По данным Le Point, Дональд Трамп планирует посетить торжества в москве 9 мая 2025 года. Визит может быть связан с возможным соглашением по прекращению огня в Украине.
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин встретятся в москве 9 мая на торжествах по случаю окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает французский журнал Le Point, передает УНН.
9 мая, по данным наших источников, на московских трибунах должен быть важный гость: Дональд Трамп
Статья также дает ответ на вопрос: "Какую победу будут праздновать Владимир Путин и Дональд Трамп 9 мая 2025 года?"
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"Не столько союзников 1945 года, сколько их общее соглашение в мирных переговорах по Украине, которые, согласно плану Келлога, завершатся... 9 мая. Если все пойдет хорошо для них и для их общего плана, то 9 мая 2025 года станет днем их триумфа, триумфа прежде всего путина", - сказано в материале.
Le Point напоминает, что для путина 9 мая - самый важный день в году.
"Эта война позволяет ему утверждать, что весь мир почти всем обязан СССР, а значит, и россии, которая, таким образом, может вернуться в мир после Ялты, когда москва похитила Восточную Европу. Это также день, когда он в прошлом часто выступал с речами об истории XX века, переписанной по его желанию", - отмечено в материале.
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