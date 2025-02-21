Трамп може приїхати до путіна в москву 9 травня - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін зустрінуться в москві 9 травня на урочистостях з нагоди закінчення Другої світової війни. Про це повідомляє французький журнал Le Point, передає УНН.

9 травня, за даними наших джерел, на московських трибунах має бути важливий гість: Дональд Трамп - пише видання.

Стаття також дає відповідь на запитання: "Яку перемогу святкуватимуть володимир путін і Дональд Трамп 9 травня 2025 року?"

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"Не стільки союзників 1945 року, скільки їхня спільна угода в мирних переговорах щодо України, які, згідно з планом Келлога, завершаться... 9 травня. Якщо все піде добре для них і для їхнього спільного плану, то 9 травня 2025 року стане днем їхнього тріумфу, тріумфу насамперед путіна", - йдеться в матеріалі.

Le Point нагадує, що для путіна 9 травня - найважливіший день у році.

"Ця війна дає йому змогу стверджувати, що весь світ майже всім завдячує СРСР, а отже, і росії, яка, таким чином, може повернутися у світ після Ялти, коли москва викрала Східну Європу. Це також день, коли він у минулому часто виступав із промовами про історію XX століття, переписану за його бажанням", - зазначено в матеріалі.

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