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05:23 • 26998 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125469 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184425 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148745 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139925 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117886 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108332 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103028 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143736 перегляди

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Трамп може приїхати до путіна в москву 9 травня - ЗМІ

Трамп може приїхати до путіна в москву 9 травня - ЗМІ

Київ • УНН

 • 40894 перегляди

За даними Le Point, Дональд Трамп планує відвідати урочистості в москві 9 травня 2025 року. Візит може бути пов'язаний із можливою угодою щодо припинення вогню в Україні.

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін зустрінуться в москві 9 травня на урочистостях з нагоди закінчення Другої світової війни. Про це повідомляє французький журнал Le Point, передає УНН.

9 травня, за даними наших джерел, на московських трибунах має бути важливий гість: Дональд Трамп 

- пише видання.

Стаття також дає відповідь на запитання: "Яку перемогу святкуватимуть володимир путін і Дональд Трамп 9 травня 2025 року?"

Трамп і путін спробують досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня - FT13.02.2025, 17:08 • 36956 переглядiв

"Не стільки союзників 1945 року, скільки їхня спільна угода в мирних переговорах щодо України, які, згідно з планом Келлога, завершаться... 9 травня. Якщо все піде добре для них і для їхнього спільного плану, то 9 травня 2025 року стане днем їхнього тріумфу, тріумфу насамперед путіна", - йдеться в матеріалі.

Le Point нагадує, що для путіна 9 травня - найважливіший день у році.

"Ця війна дає йому змогу стверджувати, що весь світ майже всім завдячує СРСР, а отже, і росії, яка, таким чином, може повернутися у світ після Ялти, коли москва викрала Східну Європу. Це також день, коли він у минулому часто виступав із промовами про історію XX століття, переписану за його бажанням", - зазначено в матеріалі.

Зеленський: путін намагатиметься запросити Трампа на парад у москві 9 травня, як "реквізит у його виставі"15.02.2025, 13:36 • 24449 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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