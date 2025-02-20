Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

21 февраля стартует чемпионат Украины по футболу после двухмесячной паузы. За два месяца команды успели провести кучу товарищеских поединков, некоторые даже вылететь из еврокубков, некоторые коллективы усилились качественными игроками, а некоторые из игроков даже попасть под российский обстрел. УНН рассказывает о предстоящих поединках, с каким настроением к ним подходят коллективы, где смотреть матчи, и кто фаворит букмекеров.

"Колос" - "Черноморец"

Первый поединок 18-го тура УПЛ проведут в пятницу, 21 февраля, на стадионе "Колос" в Ковалевке Киевской области, куда к местной команде с одноименным названием приедет одесский "Черноморец". Поединок стартует в 15:30.

Отметим, что клубы Украинской Премьер-лиги завершили подготовку ко второй части сезона. "Колос" в межсезонье провел 9 поединков в которых одержал две победы и дважды сыграл вничью. Еще в пяти играх потерпел поражения. Первое противостояние с "Ингульцом" было в Украине, остальные спарринги - на сборах в Турции.

Зато "Черноморец" на сборах провел 7 поединков, в которых одержал 4 победы, однажды сыграл вничью, а также два уступил.

Обе команды не были активными на трансферном рынке, подписав лишь несколько игроков. В частности, полузащитник "Колоса" Денис Безбородько покинул клуб и перешел именно в "Черноморец". Также команду покинул других полузащитник Диего Кариока, который свободным агентом перешел в иранский "Чадормалу".

В то же время "Черноморец" подписал Эмиля Мустафаева из "Полесья" и потерял Ивана Петряка, у которого завершилась аренда, и вингер вернулся в "Шахтер".

Сейчас "Черноморец" с 12 очками находится на предпоследнем месте, а "Колос" имеет в своем активе 18 очков и занимает 11 место, поэтому букмекеры отдают предпочтение именно "Колосу", на победу которого можно поставить с коэффициентом - 1,89. На победу "моряков" - 4,55, а на ничью - 3,30. Одесситы в первом круге победили "Колос" - 1:0.

Стоит отметить, что 31 января россияне ударили по Одессе, в результате чего пострадал отель "Бристоль" в центральной части города. Вратарь одесситов Чиджоке Аниагбосо в момент удара находился в отеле.

"Привет всем. Я просто хочу сказать вам, что я в порядке. Я находился в отеле Бристоль, когда туда попала ракета. Сейчас со мной все в порядке. Я в порядке, и я просто хочу поблагодарить всех, кто присылал мне сообщения, кто звонил мне. Я хочу сказать вам, что у меня все хорошо, и я надеюсь, что очень скоро я присоединюсь к команде в тренировочном лагере", - говорил кипер.

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"Кривбасс" - "Верес"

Второй матч УПЛ состоится уже в эту субботу. Матч пройдет между "Кривбассом" и "Вересом" в 13:00. Отметим, что матч должен был пройти в Кривом Роге, но 17 февраля было решено перенести поединок в Ровно, хотя "Кривбасс" все равно останется номинальным хозяином поля.

"Агрономы Клуба делали все возможное для надлежащей подготовки поля стадиона "Горняк" к матчу с "Вересом", но погодные условия и среднедневная температура в регионе, которая в течение всей недели будет достигать -10 и ниже, мешают подготовке газона для проведения игры. В связи с этим было принято решение о проведении матча на резервном стадионе. Однако из-за того, что нашим резервным стадионом на сезон 2024\2025 является стадион в Ковалевке, где в эти выходные "Колос" сыграет свой домашний поединок, проведение игры 18 тура на этой арене невозможно. Учитывая, что ФК "Кривбасс" был инициатором отмены переноса матчей чемпионата, мы делаем все возможное, чтобы игра состоялась в установленные сроки. Поэтому согласно Регламенту соревнований, который предусматривает, что в случае невозможности проведения матча на резервном стадионе, игра может состояться на другой арене по согласованию всех сторон. Наш клуб обратился и получил согласие от футбольного клуба "Верес" и соответствующих органов на проведение поединка на стадионе "Авангард" в городе Ровно", - говорится в заявлении клуба.

"Кривбасс" в это межсезонье провел 7 поединков, в которых трижды победил, дважды сыграл вничью и дважды проиграл. Зато "Верес" провел на один поединок больше, в которых лишь дважды победил, четыре раза проиграл и дважды сыграл вничью.

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"Кривбасс" находится на 4 месте в таблице и лишь на два очка отстает от „Шахтера", который занимает 3 место и дает право на участие в еврокубках. "Верес" с 19 очками расположился на 9 месте. В первом круге "Верес" дома уступил "Кривбассу" - 2:0, поэтому букмекеры отдают предпочтение криворожанам, на победу которого можно поставить с коэффициентом - 1,9. На победу "Вереса" - 4,3, а на ничью - 3,3.

"Ингулец" - "Полесье"

Второй матч тура пройдет в Житомире в 15:30. Матч пройдет на "Центральном стадионе". Что интересно, эта игра является номинально домашней для клуба из Петрово, ведь "Ингулец" не смог получить разрешение проводить матчи УПЛ на своем стадионе.

"Ингулец" в паузе чемпионата провел лишь два матча в этом межсезонье - против „Колоса" (победа - 2:1) и "Металлиста 1925 (поражение - 1:0). "Волки" провели 7 поединков, в которых 4 раза победили и трижды уступили.

Клуб из Петрово в межсезонье потерял несколько своих ключевых игроков, в частности в "Кривбасс" вернулся Владимир Виливальд, а Владимир Белоцерковец свободным агентом перешел в "Зарю".

В то же время "Полесье„ серьезно поработал на трансферном рынке, подписав нескольких легионеров, а также старожила чемпионата Александра Андриевского, который свободным агентом из "Динамо" перешел в стан "стаи".

Однако стан "волков" покинул основной левый защитник команды Артем Смоляков, который за 2 млн евро перебрался в "Лос-Анджелес".

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Житомирский коллектив находится сейчас на 5 месте в таблице, зато "Ингулец" занимает последнее место, имея в своем активе лишь 9 очков. В первом круге команды сыграли с собой в ничью - 1:1. Букмекеры отдают уверенную победу "Полесью" с коэффициентом - 1,45. На победу "Ингульца" можно поставить с коэффициентом - 7,6, а на ничью - 4,3.

"Рух" - "ЛНЗ"

Заключительный матч субботы состоится в 18:00 на "Арене-Львов". Львовский "Рух" примет черкасский "ЛНЗ". Во вторник, 18 февраля, "Рух" подал ходатайство о переносе матча. Причиной этому в клубе назвали "крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию".

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Однако на следующий день в клубе заявили, что не дождались ответа от Украинской федерации футбола, поэтому приняли решение провести матч.

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Гендиректор "Руха" Игорь Дедышин в комментарии ТаТоТаке рассказывал, что гриппом типа А заболело около 20 работников команды, из которых 12 - футболисты.

Букмекеры отдают предпочтение "ЛНЗ" (коэффициент - 1,8), что неудивительно, ведь "Рух" планирует создать определенный "микс" здоровых взрослых игроков и лучших футболистов команды U19. На победу "Руха" дают коэффициент - 4,05.

"Оболонь" - "Ворскла"

Первый матч воскресенья пройдет в столице, куда к местной "Оболони" приедет полтавская "Ворскла". Старт поединка запланирован на 13:00.

"Оболонь" на сборах провела 7 поединков, в которых одержала 4 победы, и трижды уступила. "Ворскла" провела 6 матчей, в которых победила лишь однажды, и один раз сыграла вничью, остальные - поражения.

Полтавчане в это межсезонье подписало несколько игроков, в частности защитника Илью Крупского, который перед этим был продан "Металлисту 1925" за 1 млн именно из "Ворсклы". Также вернулся нападающий Владислав Кулач и в аренду был взять из "Динамо" защитник Навин Малыш.

Обе команды в турнирке находятся почти вплотную - "Ворскла" с 16-ю очками занимает 12 место, а "Оболонь" с 14-ю очками - 14 место. В первом круге "Ворскла" уверенно обыграла "пивоваров" - 2:0, однако букмекеры дают почти одинаковые шансы. На победу "Оболони" - 2,85, а на победу "Ворсклы" - 2,69.

"Александрия" - "Заря"

Во втором матче субботы в Александрию, что на Кировоградщине, одноименную команду посетит луганская "Заря". Старт поединка запланирован на 15:30.

"Александрия" в межсезонье провела аж 12 поединков, в которых 5 раз победила, 5 раз уступила и еще дважды свела к ничьей. Зато "Заря" провела ровно на половину матчей меньше, в которых трижды победила и трижды проиграла.

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Перед возобновлением чемпионата, "Александрия" усилилась несколькими игроками. В частности, свободными агентами из "Динамо" пришли Владимир Шепелев и Антон Боль, а также французский защитник Тео Ндика Матам и албанский нападающий Теди Цара. Однако команду покинул Денис Костышин, который свободным агентом присоединился к "Дрите" из Косово.

В первом круге "Александрия" переиграла "Зарю" - 2:1, поэтому букмекеры видят "александрийцев" победителем этой пары (коэффициент - 1,8), что неудивительно, ведь "Александрия" уже отстает от "Динамо", которое на первом месте, на 5 очков, поэтому подопечным Руслана Ротаня нужна лишь победа.

"Динамо" - "Карпаты"

Заключительный матч воскресенья сыграют в Киеве - столичное "Динамо" примет львовские "Карпаты". Матч начнется в 18:00. "Карпаты" в межсезонье провели 7 товарищеских поединков, зато „Динамо" провело 12 поединков, из которых два в Лиге Европы, сыграв в боевую ничью с „Галатасараем" (3:3), и победив „РФШ" - 1:0.

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"Карпаты" в паузе солидно пополнились новости игроками, в частности во львовский коллектив перешли 4 игрока „Руха" - Игорь Краснопир и Алексей Сыч, за который заплатили по 1 млн евро, а также в аренду перешли Илья Квасница и Олег Федор. Кроме того, в аренду пришел аргентинский легионер Патрисио Танда и Тимур Стецьков из "Кривбасса".

Отметим, что накануне нового года "Рух" и "Карпаты" объявили о слиянии клубов.

Уже с сезона 2025/26 Львов в чемпионате Украины будут представлять только "Карпаты" из-за процедуры слияния клубов. Согласно заявлению, "Рух" сосредоточится на работе академии и подготовке молодых футболистов к выступлениям за "Карпаты".

Киевлян, как уже отмечалось, покинули Андриевский и Шепелев, а также основной голкипер Георгий Бущан, который перешел в аравийский Аль-Шабаб". Однако "Динамо" продолжило контракты с несколькими своими ключевыми игроками - Константином Вивчаренко, Назарием Волошиным и Владиславом Дубинчаком.

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"Динамо" пока лидирует в чемпионате, поэтому будут стремиться продолжить свое победное шествие. "Карпаты" же идут шестыми. В первом круге, киевляне проигрывая по ходу матча, переиграли "Карпаты" - 3:1. Букмекеры отдают уверенную победу "бело-синим" - коэффициент - 1,3, а на победу "Карпат" - 8,8.

"Шахтер" - "Левый берег"

В заключительном матче тура сойдутся донецкий "Шахтер" и столичный "Левый берег". Столичный коллектив провел 5 матчей в межсезонье, одержав 3 победы и дважды проиграл. "Шахтер", как и „Динамо", дважды играл в еврокубках - против французского „Бреста" (победа - 2:0) и против немецкой „Боруссии" (поражение - 3:1).

"Шахтер" перед возобновлением чемпионата потерял несколько своих ключевых игроков, в частности Даниил Сикан и Александр Зубков, которые перешли в „Трабзанспор", а также многолетний капитан Тарас Степаненко перешел в „Эюпспор". Кроме того, Кевин Келси перешел в "Портленд" за 6 млн евро.

Зубков перешел из "Шахтера" в "Трабзонспор"

Тем не менее, "горняки" приобрели защитника Диего Арройо, Лукаша Загору и Кауана Элиаса за 17 млн евро, что стало одним из самых дорогих трансферов "оранжево-черных".

"Шахтер" сейчас находится на третьем месте, поэтому будет стремиться догнать „Александрию" и оторваться от „Кривбасса". В первом круге "горняки" обыграли "аистов" - 1:0. Букмекеры отдают слишком убедительное преимущество "Шахтеру" с коэффициентом - 1,08, зато на победу "Левого берега" аж 26 коэффициент.

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Матчи можно будет посмотреть на УПЛ ТВ, который недавно также появился на медиасервисе MEGOGO.