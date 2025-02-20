ukenru
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
13:25 • 62758 просмотра

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке
12:09 • 67707 просмотра

Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня
11:49 • 82252 просмотра

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня

Эксклюзив
Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить
10:17 • 100990 просмотра

Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить

россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго
09:25 • 104649 просмотра

россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF
20 февраля, 06:35 • 109672 просмотра

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
19 февраля, 20:19 • 137521 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

Эксклюзив
«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
19 февраля, 16:22 • 141445 просмотра

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Эксклюзив
Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
19 февраля, 15:59 • 136288 просмотра

Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
19 февраля, 12:14 • 222561 просмотра

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

20 февраля, 04:49 • 122486 просмотра
Трамп может попытаться сначала заключить упрощенное соглашение по полезным ископаемым Украины - Reuters

Трамп может попытаться сначала заключить упрощенное соглашение по полезным ископаемым Украины - Reuters

20 февраля, 06:19 • 51825 просмотра
Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

20 февраля, 08:19 • 120956 просмотра
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

09:23 • 114209 просмотра
Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

10:22 • 103828 просмотра
публикации
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

13:25 • 62668 просмотра
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

09:23 • 114209 просмотра
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

20 февраля, 04:49 • 122486 просмотра
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

19 февраля, 12:14 • 222553 просмотра
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

19 февраля, 08:16 • 235885 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дэниел Крейг отказался от главной роли в новом фильме DC "Сержант Рок"

Дэниел Крейг отказался от главной роли в новом фильме DC "Сержант Рок"

14:17 • 7585 просмотра
Сериал The Last of Us получил дату выхода второго сезона

Сериал The Last of Us получил дату выхода второго сезона

13:18 • 27163 просмотра
Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

13:00 • 32485 просмотра
Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

10:22 • 103828 просмотра
Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

20 февраля, 08:19 • 120956 просмотра
Актуальное
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Киев  •  УНН

 • 61604 просмотра

Read in English

Обзор всех 8 матчей тура, трансферные новости команд и коэффициенты букмекерских контор.

21 февраля стартует чемпионат Украины по футболу после двухмесячной паузы. За два месяца команды успели провести кучу товарищеских поединков, некоторые даже вылететь из еврокубков, некоторые коллективы усилились качественными игроками, а некоторые из игроков даже попасть под российский обстрел. УНН рассказывает о предстоящих поединках, с каким настроением к ним подходят коллективы, где смотреть матчи, и кто фаворит букмекеров. 

"Колос" - "Черноморец"

Image

Первый поединок 18-го тура УПЛ проведут в пятницу, 21 февраля, на стадионе "Колос" в Ковалевке Киевской области, куда к местной команде с одноименным названием приедет одесский "Черноморец". Поединок стартует в 15:30. 

Отметим, что клубы Украинской Премьер-лиги завершили подготовку ко второй части сезона. "Колос" в межсезонье провел 9 поединков в которых одержал две победы и дважды сыграл вничью. Еще в пяти играх потерпел поражения. Первое противостояние с "Ингульцом" было в Украине, остальные спарринги - на сборах в Турции.

Зато "Черноморец" на сборах провел 7 поединков, в которых одержал 4 победы, однажды сыграл вничью, а также два уступил. 

Обе команды не были активными на трансферном рынке, подписав лишь несколько игроков. В частности, полузащитник "Колоса" Денис Безбородько покинул клуб и перешел именно в "Черноморец". Также команду покинул других полузащитник Диего Кариока, который свободным агентом перешел в иранский "Чадормалу". 

В то же время "Черноморец" подписал Эмиля Мустафаева из "Полесья" и потерял Ивана Петряка, у которого завершилась аренда, и вингер вернулся в "Шахтер". 

Сейчас "Черноморец" с 12 очками находится на предпоследнем месте, а "Колос" имеет в своем активе 18 очков и занимает 11 место, поэтому букмекеры отдают предпочтение именно "Колосу", на победу которого можно поставить с коэффициентом - 1,89. На победу "моряков" - 4,55, а на ничью - 3,30. Одесситы в первом круге победили "Колос" - 1:0. 

Стоит отметить, что 31 января россияне ударили по Одессе, в результате чего пострадал отель "Бристоль" в центральной части города. Вратарь одесситов Чиджоке Аниагбосо в момент удара находился в отеле. 

"Привет всем. Я просто хочу сказать вам, что я в порядке. Я находился в отеле Бристоль, когда туда попала ракета. Сейчас со мной все в порядке. Я в порядке, и я просто хочу поблагодарить всех, кто присылал мне сообщения, кто звонил мне. Я хочу сказать вам, что у меня все хорошо, и я надеюсь, что очень скоро я присоединюсь к команде в тренировочном лагере", - говорил кипер

Атака на Одессу: в центре пострадала элитная гостиница "Бристоль"31.01.25, 20:28 • 58685 просмотров

"Кривбасс" - "Верес"

Image

Второй матч УПЛ состоится уже в эту субботу. Матч пройдет между "Кривбассом" и "Вересом" в 13:00. Отметим, что матч должен был пройти в Кривом Роге, но 17 февраля было решено перенести поединок в Ровно, хотя "Кривбасс" все равно останется номинальным хозяином поля. 

"Агрономы Клуба делали все возможное для надлежащей подготовки поля стадиона "Горняк" к матчу с "Вересом", но погодные условия и среднедневная температура в регионе, которая в течение всей недели будет достигать -10 и ниже, мешают подготовке газона для проведения игры. В связи с этим было принято решение о проведении матча на резервном стадионе. Однако из-за того, что нашим резервным стадионом на сезон 2024\2025 является стадион в Ковалевке, где в эти выходные "Колос" сыграет свой домашний поединок, проведение игры 18 тура на этой арене невозможно. Учитывая, что ФК "Кривбасс" был инициатором отмены переноса матчей чемпионата, мы делаем все возможное, чтобы игра состоялась в установленные сроки. Поэтому согласно Регламенту соревнований, который предусматривает, что в случае невозможности проведения матча на резервном стадионе, игра может состояться на другой арене по согласованию всех сторон. Наш клуб обратился и получил согласие от футбольного клуба "Верес" и соответствующих органов на проведение поединка на стадионе "Авангард" в городе Ровно", - говорится в заявлении клуба

"Кривбасс" в это межсезонье провел 7 поединков, в которых трижды победил, дважды сыграл вничью и дважды проиграл. Зато "Верес" провел на один поединок больше, в которых лишь дважды победил, четыре раза проиграл и дважды сыграл вничью. 

УПЛ утвердила даты и время начала перенесенных матчей 5-го и 16 туров13.02.25, 21:54 • 34474 просмотра

"Кривбасс" находится на 4 месте в таблице и лишь на два очка отстает от „Шахтера", который занимает 3 место и дает право на участие в еврокубках. "Верес" с 19 очками расположился на 9 месте. В первом круге "Верес" дома уступил "Кривбассу" - 2:0, поэтому букмекеры отдают предпочтение криворожанам, на победу которого можно поставить с коэффициентом - 1,9. На победу "Вереса" - 4,3, а на ничью - 3,3. 

"Ингулец" - "Полесье" 

Image

Второй матч тура пройдет в Житомире в 15:30. Матч пройдет на "Центральном стадионе". Что интересно, эта игра является номинально домашней для клуба из Петрово, ведь "Ингулец" не смог получить разрешение проводить матчи УПЛ на своем стадионе.

"Ингулец" в паузе чемпионата провел лишь два матча в этом межсезонье - против „Колоса" (победа - 2:1) и "Металлиста 1925 (поражение - 1:0). "Волки" провели 7 поединков, в которых 4 раза победили и трижды уступили. 

Клуб из Петрово в межсезонье потерял несколько своих ключевых игроков, в частности в "Кривбасс" вернулся Владимир Виливальд, а Владимир Белоцерковец свободным агентом перешел в "Зарю". 

В то же время "Полесье„ серьезно поработал на трансферном рынке, подписав нескольких легионеров, а также старожила чемпионата Александра Андриевского, который свободным агентом из "Динамо" перешел в стан "стаи". 

Однако стан "волков" покинул основной левый защитник команды Артем Смоляков, который за 2 млн евро перебрался в "Лос-Анджелес". 

Левый защитник "Полесья" Артем Смоляков присоединился к клубу из МЛС14.02.25, 23:12 • 30019 просмотров

Житомирский коллектив находится сейчас на 5 месте в таблице, зато "Ингулец" занимает последнее место, имея в своем активе лишь 9 очков. В первом круге команды сыграли с собой в ничью - 1:1. Букмекеры отдают уверенную победу "Полесью" с коэффициентом - 1,45. На победу "Ингульца" можно поставить с коэффициентом - 7,6, а на ничью - 4,3. 

"Рух" - "ЛНЗ"

Image

Заключительный матч субботы состоится в 18:00 на "Арене-Львов". Львовский "Рух" примет черкасский "ЛНЗ". Во вторник, 18 февраля, "Рух" подал ходатайство о переносе матча. Причиной этому в клубе назвали "крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию". 

Львовский "Рух" просит перенести матч УПЛ на фоне вспышки ОРВИ в регионе18.02.25, 12:42 • 22392 просмотра

Однако на следующий день в клубе заявили, что не дождались ответа от Украинской федерации футбола, поэтому приняли решение провести матч.

Не дождались ответа от УАФ: матч между «Рухом» и «ЛНЗ» все же состоится, несмотря на вспышки ОРВИ во Львове19.02.25, 15:26 • 19470 просмотров

Гендиректор "Руха" Игорь Дедышин в комментарии ТаТоТаке рассказывал, что гриппом типа А заболело около 20 работников команды, из которых 12 - футболисты. 

Букмекеры отдают предпочтение "ЛНЗ" (коэффициент - 1,8), что неудивительно, ведь "Рух" планирует создать определенный "микс" здоровых взрослых игроков и лучших футболистов команды U19. На победу "Руха" дают коэффициент - 4,05. 

"Оболонь" - "Ворскла"  

Image

Первый матч воскресенья пройдет в столице, куда к местной "Оболони" приедет полтавская "Ворскла". Старт поединка запланирован на 13:00. 

"Оболонь" на сборах провела 7 поединков, в которых одержала 4 победы, и трижды уступила. "Ворскла" провела 6 матчей, в которых победила лишь однажды, и один раз сыграла вничью, остальные - поражения. 

Полтавчане в это межсезонье подписало несколько игроков, в частности защитника Илью Крупского, который перед этим был продан "Металлисту 1925" за 1 млн именно из "Ворсклы". Также вернулся нападающий Владислав Кулач и в аренду был взять из "Динамо" защитник Навин Малыш. 

Обе команды в турнирке находятся почти вплотную - "Ворскла" с 16-ю очками занимает 12 место, а "Оболонь" с 14-ю очками - 14 место. В первом круге "Ворскла" уверенно обыграла "пивоваров" - 2:0, однако букмекеры дают почти одинаковые шансы. На победу "Оболони" - 2,85, а на победу "Ворсклы" - 2,69. 

"Александрия" - "Заря" 

Во втором матче субботы в Александрию, что на Кировоградщине, одноименную команду посетит луганская "Заря". Старт поединка запланирован на 15:30. 

Image

"Александрия" в межсезонье провела аж 12 поединков, в которых 5 раз победила, 5 раз уступила и еще дважды свела к ничьей. Зато "Заря" провела ровно на половину матчей меньше, в которых трижды победила и трижды проиграла. 

По просьбе Реброва: УПЛ утвердила новые даты и время начала матчей трех туров04.02.25, 21:15 • 29587 просмотров

Перед возобновлением чемпионата, "Александрия" усилилась несколькими игроками. В частности, свободными агентами из "Динамо" пришли Владимир Шепелев и Антон Боль, а также французский защитник Тео Ндика Матам и албанский нападающий Теди Цара. Однако команду покинул Денис Костышин, который свободным агентом присоединился к "Дрите" из Косово. 

В первом круге "Александрия" переиграла "Зарю" - 2:1, поэтому букмекеры видят "александрийцев" победителем этой пары (коэффициент - 1,8), что неудивительно, ведь "Александрия" уже отстает от "Динамо", которое на первом месте, на 5 очков, поэтому подопечным Руслана Ротаня нужна лишь победа. 

"Динамо" - "Карпаты" 

Image

Заключительный матч воскресенья сыграют в Киеве - столичное "Динамо" примет львовские "Карпаты". Матч начнется в 18:00. "Карпаты" в межсезонье провели 7 товарищеских поединков, зато „Динамо" провело 12 поединков, из которых два в Лиге Европы, сыграв в боевую ничью с „Галатасараем" (3:3), и победив „РФШ" - 1:0.   

Первые очки в Лиге Европы: киевское "Динамо" вырвало ничью у "Галатасарая"21.01.25, 19:58 • 32250 просмотров

"Карпаты" в паузе солидно пополнились новости игроками, в частности во львовский коллектив перешли 4 игрока „Руха" - Игорь Краснопир и Алексей Сыч, за который заплатили по 1 млн евро, а также в аренду перешли Илья Квасница и Олег Федор. Кроме того, в аренду пришел аргентинский легионер Патрисио Танда и Тимур Стецьков из "Кривбасса". 

Image

Отметим, что накануне нового года "Рух" и "Карпаты" объявили о слиянии клубов. 

Уже с сезона 2025/26 Львов в чемпионате Украины будут представлять только "Карпаты" из-за процедуры слияния клубов. Согласно заявлению, "Рух" сосредоточится на работе академии и подготовке молодых футболистов к выступлениям за "Карпаты".

Киевлян, как уже отмечалось, покинули Андриевский и Шепелев, а также основной голкипер Георгий Бущан, который перешел в аравийский Аль-Шабаб". Однако "Динамо" продолжило контракты с несколькими своими ключевыми игроками - Константином Вивчаренко, Назарием Волошиным и Владиславом Дубинчаком. 

Голкипер "Динамо" Бущан перебрался в аравийский "Аль-Шабаб"29.01.25, 20:05 • 27383 просмотра

"Динамо" пока лидирует в чемпионате, поэтому будут стремиться продолжить свое победное шествие. "Карпаты" же идут шестыми. В первом круге, киевляне проигрывая по ходу матча, переиграли "Карпаты" - 3:1. Букмекеры отдают уверенную победу "бело-синим" - коэффициент - 1,3, а на победу "Карпат" - 8,8. 

"Шахтер" - "Левый берег" 

В заключительном матче тура сойдутся донецкий "Шахтер" и столичный "Левый берег". Столичный коллектив провел 5 матчей в межсезонье, одержав 3 победы и дважды проиграл. "Шахтер", как и „Динамо", дважды играл в еврокубках - против французского „Бреста" (победа - 2:0) и против немецкой „Боруссии" (поражение - 3:1). 

Image

"Шахтер" перед возобновлением чемпионата потерял несколько своих ключевых игроков, в частности Даниил Сикан и Александр Зубков, которые перешли в „Трабзанспор", а также многолетний капитан Тарас Степаненко перешел в „Эюпспор". Кроме того, Кевин Келси перешел в "Портленд" за 6 млн евро. 

Зубков перешел из "Шахтера" в "Трабзонспор"03.02.25, 20:30 • 27506 просмотров

Тем не менее, "горняки" приобрели защитника Диего Арройо, Лукаша Загору и Кауана Элиаса за 17 млн евро, что стало одним из самых дорогих трансферов "оранжево-черных". 

"Шахтер" сейчас находится на третьем месте, поэтому будет стремиться догнать „Александрию" и оторваться от „Кривбасса". В первом круге "горняки" обыграли "аистов" - 1:0. Букмекеры отдают слишком убедительное преимущество "Шахтеру" с коэффициентом - 1,08, зато на победу "Левого берега" аж 26 коэффициент. 

Степаненко подписал контракт с турецким "Эюпспором"31.01.25, 17:43 • 27248 просмотров

Матчи можно будет посмотреть на УПЛ ТВ, который недавно также появился на медиасервисе MEGOGO. 

Павел Башинский

Павел Башинский

спортпубликации

Обратиться по вопросам размещения рекламы