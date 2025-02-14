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Левый защитник "Полесья" Артем Смоляков присоединился к клубу из МЛС

Левый защитник "Полесья" Артем Смоляков присоединился к клубу из МЛС

Киев  •  УНН

 • 4644 просмотра

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19-летний защитник "Полесья" Артем Смоляков подписал контракт с "Лос-Анджелес" до 2028 года. Он станет партнером чемпионов мира Уго Льориса и Оливье Жиру.

Американский футбольный клуб "Лос-Анджелес", за который выступает два чемпиона мира, подписал защитника юношеской сборной Украины и житомирского "Полесья" Артема Смолякова. Клуб заплатил "волкам" 2 млн евро, а контракт рассчитан до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба "Лос-Анджелес", передает УНН.

Детали

Сегодня "Лос-Анджелес" объявил, что клуб приобрел украинского защитника Артема Смолякова из житомирского "Полесья" Украинской Премьер-лиги. Смоляков подписал контракт до 2028 года. Он присоединился к "Лос-Анджелес" в рамках инициативы U22 Major League Soccer и будет занимать место в международном составе до получения международного трансферного сертификата (ITC) и визы P1

 - говорится в сообщении.

Сопрезидент и генеральный менеджер клуба Джон Торрингтон сказал, что "Артем - высококлассный молодой защитник, который уже в юном возрасте приносит в "Лос-Анджелес" большой опыт. Мы рады присоединить к нашему клубу игрока с такими возможностями и потенциалом, поскольку мы продолжаем бороться за трофеи во всех соревнованиях".

В житомирском "Полесье" также подтвердили переход игрока в клуб МЛС.

Смоляков присоединился к "Полесью" 21 июля 2023 года. Артем имел скромный и застенчивый характер, однако на поле боролся за мяч как настоящий волк. Его решительность и преданность делу всегда вдохновляли команду и болельщиков. За все время в клубе Смоляков сыграл 43 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Артем был одним из тех футболистов, кто сделал важный вклад в исторический выход "Полесья" в еврокубки. Его игра отличалась не только техникой, но и безупречным выполнением командных задач, что делало его незаменимым игроком в составе

- заявили в житомирском клубе.

В клубе также пожелали успехов в новой команде и новых достижений в карьере и отметили, что он всегда будет желанным гостем на матчах "волков".

Сумма трансфера не разглашается, однако по данным портала Transfermarkt, за игрока заплатили 2 млн евро при трансферной стоимости в 900 тыс. евро.

Дополнение

Артем Смоляков - воспитанник академии днепропетровского "Днепра". В августе 2020 года подписал свой первый профессиональный контракт, с "нгульцом". В сезоне 2020/21 годов выступал преимущественно за юношескую команду клуба, но также успел сыграть и 3 матча за молодежную команду клуба. Следующий сезон также начал в юношеской команде. За взрослую команду дебютировал 22 ноября 2021 года в проигранном (0:1) домашнем поединке 16-го тура Премьер-лиги Украины против донецкого "Шахтера". Артем вышел на поле на 46-ой минуте, заменив Хенноса Асмелаша.

В июле 2023 года заключил пятилетний контракт с дебютантом премьер-лиги житомирским "Полесьем". В нынешнем сезоне за "Полесье" сыграл 17 игр и забил победный гол в матче против полтавской "Ворсклы".

На счету Смолякова также десять игр за молодежную сборную Украины. Последний раз он играл за нее в октябре прошлого года в матче против Сербии (0:1) в рамках отбора на чемпионат Европы 2025 года.

Отметим, что Смоляков стал 10 игроком, который будет выступать в США. До 2024 года в "Интер Майами", который принадлежит легендарному английскому футболисту Дэвиду Бекхэму, и в котором играет Лионель Месси, выступал защитник сборной Украины Сергей Кривцов.

Сейчас в МЛС за ФК "Остин" выступает другой защитник сборной Украины Александр Сваток.

Также отметим, что за "Лос-Анджелес" выступают два чемпиона мира. В 2024 году к команде присоединились кипер сборной Франции Уго Льорис и его соотечественник Оливье Жиру, которые получили золотые медали Чемпионата мира-2018 в россии.

Напомним

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Павел Башинский

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