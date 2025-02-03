Зубков перешел из "Шахтера" в "Трабзонспор"

Турецкий "Трабзонспор" официально объявил о трансфере вингера донецкого "Шахтера" Александра Зубкова. За команду уже выступает бывший одноклубник Зубкова Даниил Сикан. Контракт рассчитан до лета 2029 года, а за футболиста сборной Украины заплатили 6 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

В промежуточный трансферный период мы пополнили наш состав еще одним качественным игроком. Мы подписываем контракт с Зубковым после положительного отчета нашей команды скаутов и одобрения нашего тренера. Хотим отметить, что большую роль в осуществлении этого трансфера сыграло желание самого Зубкова играть у нас. Мы благодарим его за это. Мы благодарим его за такую позицию. Мы уверены, что он продолжит свою успешную карьеру в "Трабзонспоре" в том же духе и проведет удачный сезон, внося свой вклад в достижение целей нашего большого сообщества - говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что церемония подписания контракта состоялась на территории стадиона "Медикал Парк Стэдиум".

Сам Зубков поблагодарил всех, кто способствовал этому трансферу и приложил усилия для его осуществления.

"Я очень рад быть частью этого великого клуба. Для меня большая честь играть за "Трабзонспор" и бороться за этих замечательных болельщиков. Я обещаю это: я не буду пытаться сделать все возможное, я буду делать все возможное. Я не могу дождаться, чтобы начать", - заявил Зубков.

Также Зубков поблагодарил "Шахтер" и болельщиков за годы проведенные в команде.

"Дорогая семья "Шахтера" хочу поблагодарить вас за все. Я, как парень из Донбасса, всегда мечтал играть за "Шахтер" и это у меня получилось аж три раза. Хочу поблагодарить всех кто работал и продолжает работать на результат. Хочу также поблагодарить всех болельщиков, кто продолжает поддерживать команду, как в хорошие времена, так и не очень", - написал Зубков в Instagram.

В пресс-службе "Шахтера" поблагодарили Зубкова за неизменно высокий уровень профессионализма, преданность клубу и самоотдачу в каждом матче, яркую игру и важные голы, за вклад в успехи и достижения команды и пожелали новых красивых побед и больших свершений в дальнейшей футбольной карьере.

"Александр Зубков является воспитанником академии "Шахтера", за которую выступал с 2011 года, и становился финалистом Юношеской лиги УЕФА (2015). 23 сентября 2015-го дебютировал в составе главной команды "горняков". Всего в футболке "оранжево-черных" провел 107 матчей, забил 20 мячей и отдал 22 голевые передачи. Вместе с клубом выиграл 9 трофеев: 4 титула чемпиона Украины, 4 Кубка Украины и 1 Суперкубок Украины. В сезоне-2024/25 на счету полузащитника 21 матч за дончан, 7 голов и 6 ассистов", - отметили в клубе.

Капитан "горняков" Николай Матвиенко заявил, что клубу будет не хватать Зубкова.

"Еще одна легенда покидает нас. Нам будет тебя не хватать. Здоровья крепкого, много голов и побед. P.S Где мне теперь подстригаться", - написал Матвиенко.

В "Трабзонспоре" заявили, что Зубков будет выступать под 22 номером, однако сумма трансфера и продолжительность контракта не разглашается. Портал Transfermarkt указывает, что турки заплатили за Зубкова 6 млн евро, а контракт рассчитан до лета 2029 года.

Дополнение

Александр Зубков присоединился к "Шахтеру" в 2011 году. До 2020 года играл за различные юниорские команды "горняков", а также выступал за "Мариуполь" на правах аренды. В 2019 году сначала на правах аренды перебрался в венгерский "Ференцварош", который возглавлял нынешний тренер сборной Украины Сергей Ребров. В 2020 году "Ференцварош" за 1,5 млн евро оформил полноценный трансфер Зубкова.

В 2022 году вернусь за 2 млн евро обратно в "Шахтер".