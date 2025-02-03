Зубков перейшов з "Шахтаря" до "Трабзонспору"

Турецький "Трабзонспор" офіційно оголосив про трансфер вінгера донецького "Шахтаря" Олександра Зубкова. За команду вже виступає колишній одноклубник Зубкова Данило Сікан. Контракт розрахований до літа 2029 року, а за футболіста збірної України заплатили 6 млн євро. Про це повідомляє пресслужба клубу, передає УНН.

У проміжний трансферний період ми поповнили наш склад ще одним якісним гравцем. Ми підписуємо контракт із Зубковим після позитивного звіту нашої команди скаутів і схвалення нашого тренера. Хочемо зазначити, що велику роль у здійсненні цього трансферу зіграло бажання самого Зубкова грати у нас. Ми дякуємо йому за це. Ми дякуємо йому за таку позицію. Ми впевнені, що він продовжить свою успішну кар'єру в "Трабзонспорі" в тому ж дусі і проведе вдалий сезон, роблячи свій внесок у досягнення цілей нашої великої спільноти - йдеться в заяві клубу.

Зазначається, що церемонія підписання контракту відбулася на території стадіону "Медікал Парк Стедіум".

Сам Зубков подякував всім, хто сприяв цьому трансферу і доклав зусиль для його здійснення.

"Я дуже радий бути частиною цього великого клубу. Для мене велика честь грати за "Трабзонспор" і боротися за цих чудових вболівальників. Я обіцяю це: я не буду намагатися зробити все можливе, я буду робити все можливе. Я не можу дочекатися, щоб почати", - заявив Зубков.

Також Зубков подякував "Шахтарю" та вболівальникам за роки проведені в команді.

"Дорога родина "Шахтаря" хочу подякувати вам за все. Я, як хлопець з Донбасу, завжди мріяв грати за "Шахтар" і це в мене вийшло аж три рази. Хочу подякувати всім хто працював і продовжує працювати на результат. Хочу також подякувати усім вболівальникам, хто продовжує підтримувати команду, як в гарні часи, так і не дуже", - написав Зубков в Instagram.

В пресслужбі "Шахтаря" подякували Зубкову за незмінно високий рівень професіоналізму, відданість клубу й самовіддачу в кожному матчі, яскраву гру та важливі голи, за внесок в успіхи й досягнення команди та побажали нових красивих перемог і великих звершень у подальшій футбольній карʼєрі.

"Олександр Зубков є вихованцем академії "Шахтаря", за яку виступав із 2011 року, й ставав фіналістом Юнацької ліги УЄФА (2015). 23 вересня 2015-го дебютував у складі головної команди ""гірників". Усього у футболці "оранжево-чорних" провів 107 матчів, забив 20 мʼячів та віддав 22 гольові передачі. Разом із клубом виграв 9 трофеїв: 4 титули чемпіона України, 4 Кубки України та 1 Суперкубок України. У сезоні-2024/25 на рахунку півзахисника 21 матч за донеччан, 7 голів та 6 асистів", - зазначили в клубі.

Капітан "гірників" Микола Матвієнко заявив, що клубу буде не вистачати Зубкова.

"Ще одна легенда покидає нас. Нам буде тебе не вистачати. Здоровʼя міцного, багато голів та перемог. P.S Де мені теперь підстригатися", - написав Матвієнко.

В "Трабзонспор" заявили, що Зубков виступатиме під 22 номером, проте сума трансфера та тривалість контракту не розголошується. Портал Transfermarkt вказує, що турки заплатили за Зубкова 6 млн євро, а контракт розрахований до літа 2029 року.

Доповнення

Олександр Зубков доєднався до "Шахтаря" у 2011 році. До 2020 року грав за різні юніорські команди "гірників", а також виступав за "Маріуполь" на правах оренди. У 2019 році спочатку на правах оренди перебрався до угорського "Ференцварош", який очолював нинішній тренер збірної України Сергій Ребров. У 2020 році "Ференцварош" за 1,5 млн євро оформив повноцінний трансфер Зубкова.

У 2022 році повернуся за 2 млн євро назад до "Шахтаря".