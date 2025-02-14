Лівий захисник "Полісся" Артем Смоляков приєднався до клубу з МЛС

Американський футбольний клуб "Лос-Анджелес", за який виступає два чемпіона світу, підписав захисника юнацької збірної України та житомирського "Полісся" Артема Смолякова. Клуб заплатив "вовкам" 2 млн євро, а контракт розрахований до 2028 року. Про це повідомляє пресслужба "Лос-Анджелес", передає УНН.

Деталі

Сьогодні "Лос-Анджелес" оголосив, що клуб придбав українського захисника Артема Смолякова з житомирського "Полісся"" Української Прем’єр-ліги. Смоляков підписав контракт до 2028 року. Він приєднався до "Лос-Анджелес" у рамках ініціативи U22 Major League Soccer і займатиме місце в міжнародному складі до отримання міжнародного трансферного сертифіката (ITC) і візи P1 - йдеться в повідомленні.

Співпрезидент і генеральний менеджер клубу Джон Торрінгтон сказав, що "Артем - висококласний молодий захисник, який вже в юному віці приносить в"Лос-Анджелес" великий досвід. Ми раді приєднати до нашого клубу гравця з такими можливостями та потенціалом, оскільки ми продовжуємо боротися за трофеї у всіх змаганнях".

В житомирському "Поліссі" також підтвердили перехід гравця до клубу МЛС.

Смоляков приєднався до "Полісся" 21 липня 2023 року. Артем мав скромний та сором’язливий характер, проте на полі виборював м’яч як справжній вовк. Його рішучість і відданість справі завжди надихали команду та вболівальників. За весь час у клубі Смоляков зіграв 43 матчі, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. Артем був одним із тих футболістів, хто зробив важливий вклад в історичний вихід "Полісся" в єврокубки. Його гра відзначалася не лише технікою, а й бездоганним виконанням командних завдань, що робило його незамінним гравцем у складі - заявили в житомирському клубі.

В клубі також побажали успіхів у новій команді та нових досягнень у кар'єрі та наголосили, що він завжди буде бажаним гостем на матчах "вовків".

Сума трансферу не розголошується, проте за даними порталу Transfermarkt, за гравця заплатили 2 млн євро при трансферній вартості в 900 тис. євро.

Доповнення

Артем Смоляков – вихованець академії дніпропетровського "Дніпра". У серпні 2020 року підписав свій перший професіональний контракт, з "нгульцем". У сезоні 2020/21 років виступав переважно за юнацьку команду клубу, але також встиг зіграти й 3 матчі за молодіжну команду клубу. Наступний сезон також розпочав у юнацькій команді. За дорослу команду дебютував 22 листопада 2021 року в програному (0:1) домашньому поєдинку 16-го туру Прем'єр-ліги України проти донецького "Шахтаря". Артем вийшов на поле на 46-ій хвилині, замінивши Хенноса Асмелаша.

У липні 2023 року уклав п'ятирічний контракт із дебютантом прем'єр-ліги житомирським "Поліссям". В нинішньому сезоні за "Полісся" зіграв 17 ігор та забив переможний гол в матчі проти полтавської "Ворскли".

На рахунку Смолякова також десять ігор за молодіжну збірну України. Востаннє він грав за неї у жовтні минулого року в матчі проти Сербії (0:1) у межах відбору на чемпіонат Європи 2025 року.

Зазначимо, що Смоляков став 10 гравцем, який буде виступати в США. До 2024 року в "Інтер Маямі", який належить легендарному англійському футболісту Девіду Бекхему, та в якому грає Ліонель Мессі, виступав захисник збірної України Сергій Кривцов.

Нині в МЛС за ФК "Остін" виступає інший захисник збірної України Олександр Сваток.

Також зазначимо, що за "Лос-Анджелес" виступають два чемпіони світу. В 2024 році до команди доєдналися кіпер збірної Франції Уго Льоріс та його співвітчизник Олів’є Жиру, які здобули золоті медалі Чемпіонату світу-2018 у росії.

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