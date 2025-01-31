Степаненко подписал контракт с турецким "Эюпспором"

Бывший капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко в статусе свободного агента перешел в турецкий "Эюпспор". Контракт с украинским футболистом рассчитан до лета 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба, передает УНН.

"Добро пожаловать. Наш "Эюпспор" подписал с Тарасом Степаненко контракт на 1,5 года", - говорится в сообщении.

Вице-президент "Эюпспора" Фатих Кулаксиз заявил: "Думаю, что Тарас является очень важным персонажем не только для европейского, но и для мирового футбола. Он очень опытный игрок. Несмотря на свой возраст, он очень хороший профессионал. Наш тренер Арда и наш технический персонал прислали нам свои отчеты, в которых говорилось, что опыт Тараса нам будет полезен и они считают, что он внесет значительный вклад в наш клуб".

Сам Степаненко заявил, что для него честь быть игроком "Эюпспора".

"Я очень рад быть здесь. Эта команда имеет большой импульс для будущего, у них замечательный тренер, болельщики и команда. Я хочу помочь осуществить мечты команды своим опытом и быть частью команды", - сказал Степаненко.

Дополнение

"Эюпспор" - турецкий клуб, базирующийся в стамбульском районе Эюп и выступающий в Суперлиге. Создан в 1919 году. В сезоне 2023/24 впервые в своей истории завоевал право на выход в Суперлигу - высший эшелон турецкого футбола.

Сейчас команда идет 4-й в Суперлиге, имея в своем активе 10 побед, 6 ничьих и 8 поражений. Тренирует команду известный в прошлом турецкий атакующий полузащитник Арда Туран, под руководством которого "Эюпспор" в прошлом сезоне и завоевал право выступать в Суперлиге.

Также отметим, что уже бывший форвард "Шахтера" Даниил Сикан этого трансферного окна за 6 млн евро перебрался в турецкий "Трабзанспор". Также ходят слухи, что вингер дончан Александр Зубков вскоре также станет игроком "Трабзанспора".

Напомним

30 января Многолетний капитан донецкого "Шахтера", полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко объявил, что покидает команду после 15 лет пребывания в клубе. За это время Степаненко провел 439 матчей и выиграл 25 трофеев.