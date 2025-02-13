УПЛ утвердила даты и время начала перенесенных матчей 5-го и 16 туров

Украинская премьер-лига утвердила даты и время начала перенесенного матча 5-го тура между "Кривбассом" и "Шахтером", а также матч 16-го тура между "Ингульцом" и "Зарей", которые были прерваны из-за воздушных тревог во время проведения поединков. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ, передает УНН.

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала двух матчей VBET украинской Премьер-лиги сезона 2024/25, которые не удалось вовремя доиграть из-за сигналов воздушной тревоги - говорится в сообщении.

Отмечается, что матч пятого тура между криворожским "Кривбассом" и донецким "Шахтером" будет доигран в среду, 16 апреля. Старт поединка запланирован на 15:30.

Матч 16-го тура между петровским "Ингульцом" и луганской "Зарей" пройдет в среду, 30 апреля. Старт поединка в 15:30.

Решение о переносе матча "Кривбасс" - "Шахтер" было принято при счете 0:1, решение о переносе матча "Ингулец" - "Заря" было принято при счете 1:0 - добавили в УПЛ.

Дополнение

Матч пятого тура между "Кривбассом" и "Шахтером" был проведен 1 сентября прошлого года. Команды отыграли первый тайм и ушли на перерыв при счете - 1:0 в пользу дончан. Гол тогда забил Тарас Степаненко, который уже покинул "горняков".

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После перерыва команды отыграли 10 минут, после чего поединок был прерван из-за воздушной тревоги в области. Тогда представитель "Шахтер" во время экстренного голосования был за то, чтобы ждать до последнего и доигрывать матч, но тревога в Кривом Роге была отменена в 22:12, а следующая началась в 22:25.

Сообщалось, что связи с плотным графиком выступлений "Шахтера" в Лиге чемпионов, а также окнами УЕФА и ФИФА для матчей сборных, найти свободную дату для доигровки осенью было практически невозможно.

Также в декабре в рамках 16-го тура встретились "Ингулец" и "Заря". Поединок проходил в Кривом Роге на стадионе "Горняк" местного "Кривбасса". Старт поединка был запланирован на 13:00, однако из-за воздушной тревоги на Днепропетровщине, которая началась в 12:54, старт поединка был отложен.

Поединок начался в 15:15, но после первого тайма в Кривом Роге снова объявили воздушную тревогу, из-за чего старт второго тайма был отложен.

Впоследствии стало известно, что из-за затяжной продолжительности тревоги, официальными лицами было принято решение о прекращении матча. На тот момент "Ингулец" вел в счете благодаря голу Романа Волохатого.

Напомним

Украинская премьер лига по просьбе тренерского штаба сборной Украины по футболу утвердила новые даты и время начала матчей 19-го, 20-го и 21 туров Украинской премьер-лиги. В частности, в 21-м туре матчи с участием "Динамо", "Шахтера", "Полесья" и "Александрии" состоятся во вторник, 11 марта.