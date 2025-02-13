УПЛ затвердила дати і час початку перенесених матчів 5-го та 16 турів

Українська прем’єр-ліга затвердила дати і час початку перенесеного матчу 5-го туру між "Кривбасом" та "Шахтарем", а також матч 16-го туру між "Інгулцем" та "Зорею", які були перервані через повітряні тривоги під час проведення поєдинків. Про це повідомляє пресслужба УПЛ, передає УНН.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку двох матчів VBET української Прем’єр-ліги сезону 2024/25, які не вдалося вчасно дограти через сигнали повітряної тривоги - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що матч п’ятого туру між криворізьким "Кривбасом" та донецьким "Шахтарем" буде дограно у середу, 16 квітня. Старт поєдинку заплановано на 15:30.

Матч 16-го туру між петровським "Інгульцем" та луганською "Зорею" пройде у середу, 30 квітня. Старт поєдинку о 15:30.

Рішення щодо переносу матчу "Кривбас" - "Шахтар" було прийнято за рахунку 0:1, рішення щодо перенесення матчу "Інгулець" - "Зоря" було прийнято за рахунку 1:0 - додали в УПЛ.

Доповнення

Матч п’ятого туру між "Кривбасом" та "Шахтарем" було проведено 1 вересня минулого року. Команди відіграли перший тайм та пішли на перерву за рахунку - 1:0 на користь донеччан. Гол тоді забив Тарас Степаненко, який вже покинув "гірників".

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Після перерви команди відіграли 10 хвилин, після чого поєдинок було перервано через повітряну тривогу в області. Тоді представник "Шахтар" під час екстреного голосування був за те, щоб чекати до останнього і догравати матч, але тривога у Кривому Розі була скасована о 22:12, а наступна почалася о 22:25.

Повідомлялося, що зв'язку зі щільним графіком виступів "Шахтаря" в Лізі чемпіонів, а також вікнами УЄФА і ФІФА для матчів збірних, знайти вільну дату для догравання восени було практично неможливо.

Також у грудні в рамках 16-го туру зустрілися "Інгулець" та "Зоря". Поєдинок проходив у Кривому Розі на стадіоні "Гірник" місцевого "Кривбасу". Старт поєдинку було заплановано на 13:00, однак через повітряну тривогу на Дніпропетровщині, яка розпочалася о 12:54, старт поєдинку було відкладено.

Поєдинок розпочався о 15:15, але після першого тайму у Кривому Розі знову оголосили повітряну тривогу, через що старт другого тайму було відкладено.

Згодом стало відомо, що через затяжну тривалість тривоги, офіційними особами було прийнято рішення про припинення матчу. На той момент "Інгулець" вів у рахунку завдяки голу Романа Волохатого.

Нагадаємо

Українська прем’єр ліга про прохання тренерського штабу збірної України з футболу затвердила нові дати і час початку матчів 19-го, 20-го та 21 турів Української прем’єр-ліги. Зокрема, у 21-му турі матчі за участю "Динамо", "Шахтаря", "Полісся" та "Олександрії" відбудуться у вівторок, 11 березня.