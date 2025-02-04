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На прохання Реброва: УПЛ затвердила нові дати і час початку матчів трьох турів

Київ • УНН

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УПЛ затвердила нові дати і час початку матчів 19-го, 20-го та 21-го турів чемпіонату на прохання тренерського штабу збірної. Матчі базових клубів збірної у 21 турі перенесено на 11 березня.

Українська прем’єр ліга на прохання тренерського штабу збірної України з футболу затвердила нові дати і час початку матчів 19-го, 20-го та 21 турів Української прем’єр-ліги. Зокрема, у 21-му турі матчі за участю "Динамо", "Шахтаря", "Полісся" та "Олександрії" відбудуться у вівторок, 11 березня. Про це повідомляє пресслужба УПЛ, передає УНН.

Враховуючи звернення штабу Національної збірної України, Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів трьох турів VBET Української прем’єр-ліги сезону 2024/25 

- йдеться в повідомленні.

19 Тур (повинен був стартувати 1 березня):

28 лютого (п’ятниця):

"Оболонь" - "Полісся" - 13:00;

"Ворскла" - "Динамо" - 15:30;

"Карпати" - "ЛНЗ" - 18:00.

1 березня (субота):

"Інгулець" - "Кривбас" - 13:00

"Чорноморець" - "Лівий Берег" - 15:30;

"Шахтар" - "Олександрія" - 18:00.

2 березня (неділя):

"Зоря" - "Рух" - 15:30

"Верес" - "Колос" 18:00

20 Тур (повинен був розпочинатися 8 березня):

6 березня (четвер):

"Ворскла" - "Карпати" - 13:00;

"Полісся" - "Чорноморець" - 13:00;

"ЛНЗ" - "Динамо" - 15:30;

"Шахтар" - "Кривбас" - 18:00.

7 березня (п’ятниця)

"Лівий Берег" - "Верес" - 13:00;

"Колос" - "Олександрія" - 15:30;

"Зоря" - "Оболонь" - 18:00.

8 березня (субота):

"Інгулець" - "Рух" - 15:30.

21 Тур (повинен був розпочатися 15 березня):

11 березня (вівторок):

"Олександрія" - "Оболонь" - 13:00;

"Верес" - "Полісся" - 15:30;

"Динамо" - "Зоря" - 15:30;

"Карпати" - "Шахтар" - 18:00.

15 березня (субота):

"Кривбас" - "Лівий Берег" - 15:30;

"Рух" - "Ворскла" - 18:00.

16 березня (неділя):

"Інгулець" - "Чорноморець" - 13:00;

"ЛНЗ" - "Колос" - 15:30.

Доповнення

Раніше журналіст Ігор Бурбас повідомляв, що головний тренер збірної Сергій Ребров вів діалог з клубами, щоб змістити кілька поєдинків 21-го туру.

"Причина — національній команді потрібно більше часу для підготовки до зустрічей з Бельгією. Таким чином, базові клуби збірної України замість 15-го березня відіграють 11-го числа", - повідомляв Бурбас.

Нагадаємо

22 листопада у швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування плей-оф Ліги націй-2024/2025, за підсумками якої визначився суперник національної збірної України.

"У плей-оф за вихід до Ліги А зіграємо проти Бельгії. 20 березня 2025 року прийматимемо суперника вдома, а 23-го – зіграємо у гостях", - повідомляли в УАФ.

Перший поєдинок, в якому Україна буде номінальним господарем, пройде в іспанському місті Мурсія на арені "Стадіон Енріке Рока де Мурсія".

Павло Башинський

Павло Башинський

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