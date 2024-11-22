Украина узнала соперника в плей-офф Лиги наций: с кем и когда сыграет

ukenru
Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
11:15 • 52880 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
10:15 • 100359 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
09:50 • 117240 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
07:52 • 123222 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 120007 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 132689 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 142445 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 150311 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 150996 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 149861 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Черном море находятся 6 вражеских ракетоносителей общим залпом до 23 ракет

В Черном море находятся 6 вражеских ракетоносителей общим залпом до 23 ракет

 • 105957 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

 • 77790 просмотра
Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

 • 108561 просмотра
7 новогодних фильмов для праздничного настроения

7 новогодних фильмов для праздничного настроения

08:46 • 96420 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

11:42 • 65111 просмотра
публикации
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

11:42 • 65111 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

09:50 • 117240 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

07:52 • 123222 просмотра
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

 • 188237 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 234544 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Билли Айлиш стала артисткой года по версии Apple Music

Билли Айлиш стала артисткой года по версии Apple Music

12:50 • 10701 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 достиг миллиона продаж за менее чем полнедели после релиза

S.T.A.L.K.E.R. 2 достиг миллиона продаж за менее чем полнедели после релиза

12:25 • 17774 просмотра
«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

10:23 • 53010 просмотра
7 новогодних фильмов для праздничного настроения

7 новогодних фильмов для праздничного настроения

08:46 • 96420 просмотра
Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

 • 108561 просмотра
Актуальное
Украина узнала соперника в плей-офф Лиги наций: с кем и когда сыграет

Украина узнала соперника в плей-офф Лиги наций: с кем и когда сыграет

Киев  •  УНН

 • 7841 просмотра

Read in English

Украина сыграет с Бельгией в плей-офф за выход в Лигу А Лиги наций-2024/2025. Первый матч состоится дома 20 марта, ответный матч - на выезде 23 марта 2025 года.

Сегодня, 22 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки плей-офф Лиги наций-2024/2025, по итогам которой определился соперник национальной сборной Украины, пишет УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

"В плей-офф за выход в Лигу А сыграем против Бельгии. 20 марта 2025 года будем принимать соперника дома, а 23-го - сыграем в гостях", - сообщили в УАФ.

Согласно регламенту, в плей-офф за места в Лиге а цикла-2026/2027 встретятся третьи команды групп лиги А и вторые сборные групп Лиги В. Последние, в частности Украина, проведут первые матчи на своем поле. Поединки запланированы на 20-е и 23 марта 2025 года. Итак, команда в двухматчевом противостоянии сыграет против Бельгии.

С командой Бельгии, которая стала соперником сборной Украины в плей-офф Лиги наций-2024/2025 за места в дивизионе а в следующем сезоне, сине-желтые встречались однажды в истории и разошлись с ней нулевой ничьей.

На групповой стадии ЛН-2024/2025 бельгийцы выступали в квартете А2 и показали следующие результаты: Бельгия - Израиль - 3:1, Франция - Бельгия - 2:0, Италия - Бельгия - 2:2, Бельгия - Франция - 1:2, Бельгия - Италия - 0:1, Израиль - Бельгия - 1:0.

Дополнение

Сборная Украины в последнем туре группового раунда Лиги наций-2024/2025 победила в Тиране Албанию - 2:1, благодаря чему финишировала на второй строчке в квартете В1.

Лига наций-2024/2025. Плей-офф

1/4 финала

Нидерланды - Испания

Хорватия - Франция

Дания - Португалия

Италия - Германия

Матчи - 20-го и 23 марта 2025 года.

1/2 финала

Италия / Германия - Дания / Португалия

Нидерланды / Испания - Хорватия / Франция

Полуфиналы - 4/5 июня 2025 года, финал/матч за 3-е место - 8 июня 2025 года.

За места в Лиге А

Турция - Венгрия

Украина - Бельгия

Австрия - Сербия

Греция - Шотландия

Матчи - 20-го и 23 марта 2025 года.

За места в Лиге В

Косово - Исландия

Болгария - Ирландия

Армения - Грузия

Словакия - Словения

Матчи - 20-го и 23 марта 2025 года.

За места в Лиге C

Гибралтар - Латвия

Мальта - Люксембург

Матчи - 26-го и 31 марта 2026 года.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спорт
daniyaДания
frantsiyaФранция
belgiyaБельгия
khorvatiyaХорватия
italiyaИталия
ispaniyaИспания
germaniyaГермания
niderlandiНидерланды
portugaliyaПортугалия
ukrainaУкраина