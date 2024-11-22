Украина узнала соперника в плей-офф Лиги наций: с кем и когда сыграет

Сегодня, 22 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки плей-офф Лиги наций-2024/2025, по итогам которой определился соперник национальной сборной Украины, пишет УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

"В плей-офф за выход в Лигу А сыграем против Бельгии. 20 марта 2025 года будем принимать соперника дома, а 23-го - сыграем в гостях", - сообщили в УАФ.

Согласно регламенту, в плей-офф за места в Лиге а цикла-2026/2027 встретятся третьи команды групп лиги А и вторые сборные групп Лиги В. Последние, в частности Украина, проведут первые матчи на своем поле. Поединки запланированы на 20-е и 23 марта 2025 года. Итак, команда в двухматчевом противостоянии сыграет против Бельгии.

С командой Бельгии, которая стала соперником сборной Украины в плей-офф Лиги наций-2024/2025 за места в дивизионе а в следующем сезоне, сине-желтые встречались однажды в истории и разошлись с ней нулевой ничьей.

На групповой стадии ЛН-2024/2025 бельгийцы выступали в квартете А2 и показали следующие результаты: Бельгия - Израиль - 3:1, Франция - Бельгия - 2:0, Италия - Бельгия - 2:2, Бельгия - Франция - 1:2, Бельгия - Италия - 0:1, Израиль - Бельгия - 1:0.

Дополнение

Сборная Украины в последнем туре группового раунда Лиги наций-2024/2025 победила в Тиране Албанию - 2:1, благодаря чему финишировала на второй строчке в квартете В1.

Лига наций-2024/2025. Плей-офф

1/4 финала

Нидерланды - Испания

Хорватия - Франция

Дания - Португалия

Италия - Германия

Матчи - 20-го и 23 марта 2025 года.

1/2 финала

Италия / Германия - Дания / Португалия

Нидерланды / Испания - Хорватия / Франция

Полуфиналы - 4/5 июня 2025 года, финал/матч за 3-е место - 8 июня 2025 года.

За места в Лиге А

Турция - Венгрия

Украина - Бельгия

Австрия - Сербия

Греция - Шотландия

Матчи - 20-го и 23 марта 2025 года.

За места в Лиге В

Косово - Исландия

Болгария - Ирландия

Армения - Грузия

Словакия - Словения

Матчи - 20-го и 23 марта 2025 года.

За места в Лиге C

Гибралтар - Латвия

Мальта - Люксембург

Матчи - 26-го и 31 марта 2026 года.