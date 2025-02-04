По просьбе Реброва: УПЛ утвердила новые даты и время начала матчей трех туров

ukenru
Эксклюзив
Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры
16:05 • 65947 просмотра

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

Эксклюзив
Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт
15:48 • 76862 просмотра

Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны
15:16 • 85791 просмотра

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны
15:03 • 87147 просмотра

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия
4 февраля, 13:18 • 91987 просмотра

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия

Эксклюзив
Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера
4 февраля, 12:11 • 95039 просмотра

Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки
4 февраля, 11:53 • 115933 просмотра

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности
4 февраля, 08:00 • 111126 просмотра

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности

Эксклюзив
Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями
4 февраля, 05:30 • 114072 просмотра

Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP
3 февраля, 19:20 • 120930 просмотра

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

4 февраля, 10:49 • 110976 просмотра
Учителя получат двойную доплату с сентября: сколько выделили из бюджета

Учителя получат двойную доплату с сентября: сколько выделили из бюджета

4 февраля, 11:48 • 38575 просмотра
Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

4 февраля, 13:01 • 82014 просмотра
Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

14:43 • 60989 просмотра
Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

15:09 • 57590 просмотра
публикации
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 115934 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 135027 просмотра
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 165292 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

3 февраля, 12:50 • 158487 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 158691 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

15:09 • 57590 просмотра
Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

14:43 • 60989 просмотра
Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

4 февраля, 13:01 • 82014 просмотра
"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

4 февраля, 10:49 • 110976 просмотра
Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

4 февраля, 10:14 • 111288 просмотра
Актуальное
По просьбе Реброва: УПЛ утвердила новые даты и время начала матчей трех туров

По просьбе Реброва: УПЛ утвердила новые даты и время начала матчей трех туров

Киев  •  УНН

 • 8358 просмотра

Read in English

УПЛ утвердила новые даты и время начала матчей 19-го, 20-го и 21-го туров чемпионата по просьбе тренерского штаба сборной. Матчи базовых клубов сборной в 21 туре перенесены на 11 марта.

Украинская премьер лига по просьбе тренерского штаба сборной Украины по футболу утвердила новые даты и время начала матчей 19-го, 20-го и 21 туров Украинской премьер-лиги. В частности, в 21-м туре матчи с участием "Динамо", "Шахтера", "Полесья" и "Александрии" состоятся во вторник, 11 марта. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ, передает УНН.

Учитывая обращение штаба Национальной сборной Украины, Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей трех туров VBET Украинской премьер-лиги сезона 2024/25 

- говорится в сообщении.

19 Тур (должен был стартовать 1 марта):

28 февраля (пятница):

"Оболонь" - „Полесье" - 13:00;

"Ворскла" - „Динамо" - 15:30;

"Карпаты" - „ЛНЗ" - 18:00.

1 марта (суббота):

"Ингулец" - „Кривбасс" - 13:00

"Черноморец" - „Левый Берег" - 15:30;

"Шахтер" - „Александрия" - 18:00.

2 марта (воскресенье):

"Заря" - „Рух" - 15:30

"Верес" - „Колос" 18:00

20 Тур (должен был начинаться 8 марта):

6 марта (четверг):

"Ворскла" - „Карпаты" - 13:00;

"Полесье" - „Черноморец" - 13:00;

"ЛНЗ" - „Динамо" - 15:30;

"Шахтер" - „Кривбасс" - 18:00.

7 марта (пятница)

"Левый Берег" - „Верес" - 13:00;

"Колос" - „Александрия" - 15:30;

"Заря" - „Оболонь" - 18:00.

8 марта (суббота):

"Ингулец" - „Рух" - 15:30.

21 Тур (должен был начаться 15 марта):

11 марта (вторник):

"Александрия" - „Оболонь" - 13:00;

"Верес" - „Полесье" - 15:30;

"Динамо" - „Заря" - 15:30;

"Карпаты" - „Шахтер" - 18:00.

15 марта (суббота):

"Кривбасс" - „Левый Берег" - 15:30;

"Рух" - „Ворскла" - 18:00.

16 марта (воскресенье):

"Ингулец" - „Черноморец" - 13:00;

"ЛНЗ" - „Колос" - 15:30.

Дополнение

Ранее журналист Игорь Бурбас сообщал, что главный тренер сборной Сергей Ребров вел диалог с клубами, чтобы сместить несколько поединков 21-го тура.

"Причина - национальной команде нужно больше времени для подготовки к встречам с Бельгией. Таким образом, базовые клубы сборной Украины вместо 15-го марта сыграют 11-го числа", - сообщал Бурбас.

Напомним

22 ноября в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки плей-офф Лиги наций-2024/2025, по итогам которой определился соперник национальной сборной Украины.

"В плей-офф за выход в Лигу А сыграем против Бельгии. 20 марта 2025 года будем принимать соперника дома, а 23-го - сыграем в гостях", - сообщали в УАФ.

Первый поединок, в котором Украина будет номинальным хозяином, пройдет в испанском городе Мурсия на арене "Стадион Энрике Рока де Мурсия".

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
fk-dinamo-kievФК «Динамо» Киев
belgiyaБельгия
ispaniyaИспания
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы