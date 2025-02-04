По просьбе Реброва: УПЛ утвердила новые даты и время начала матчей трех туров
Киев • УНН
УПЛ утвердила новые даты и время начала матчей 19-го, 20-го и 21-го туров чемпионата по просьбе тренерского штаба сборной. Матчи базовых клубов сборной в 21 туре перенесены на 11 марта.
Украинская премьер лига по просьбе тренерского штаба сборной Украины по футболу утвердила новые даты и время начала матчей 19-го, 20-го и 21 туров Украинской премьер-лиги. В частности, в 21-м туре матчи с участием "Динамо", "Шахтера", "Полесья" и "Александрии" состоятся во вторник, 11 марта. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ, передает УНН.
Учитывая обращение штаба Национальной сборной Украины, Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей трех туров VBET Украинской премьер-лиги сезона 2024/25
19 Тур (должен был стартовать 1 марта):
28 февраля (пятница):
"Оболонь" - „Полесье" - 13:00;
"Ворскла" - „Динамо" - 15:30;
"Карпаты" - „ЛНЗ" - 18:00.
1 марта (суббота):
"Ингулец" - „Кривбасс" - 13:00
"Черноморец" - „Левый Берег" - 15:30;
"Шахтер" - „Александрия" - 18:00.
2 марта (воскресенье):
"Заря" - „Рух" - 15:30
"Верес" - „Колос" 18:00
20 Тур (должен был начинаться 8 марта):
6 марта (четверг):
"Ворскла" - „Карпаты" - 13:00;
"Полесье" - „Черноморец" - 13:00;
"ЛНЗ" - „Динамо" - 15:30;
"Шахтер" - „Кривбасс" - 18:00.
7 марта (пятница)
"Левый Берег" - „Верес" - 13:00;
"Колос" - „Александрия" - 15:30;
"Заря" - „Оболонь" - 18:00.
8 марта (суббота):
"Ингулец" - „Рух" - 15:30.
21 Тур (должен был начаться 15 марта):
11 марта (вторник):
"Александрия" - „Оболонь" - 13:00;
"Верес" - „Полесье" - 15:30;
"Динамо" - „Заря" - 15:30;
"Карпаты" - „Шахтер" - 18:00.
15 марта (суббота):
"Кривбасс" - „Левый Берег" - 15:30;
"Рух" - „Ворскла" - 18:00.
16 марта (воскресенье):
"Ингулец" - „Черноморец" - 13:00;
"ЛНЗ" - „Колос" - 15:30.
Дополнение
Ранее журналист Игорь Бурбас сообщал, что главный тренер сборной Сергей Ребров вел диалог с клубами, чтобы сместить несколько поединков 21-го тура.
"Причина - национальной команде нужно больше времени для подготовки к встречам с Бельгией. Таким образом, базовые клубы сборной Украины вместо 15-го марта сыграют 11-го числа", - сообщал Бурбас.
Напомним
22 ноября в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки плей-офф Лиги наций-2024/2025, по итогам которой определился соперник национальной сборной Украины.
"В плей-офф за выход в Лигу А сыграем против Бельгии. 20 марта 2025 года будем принимать соперника дома, а 23-го - сыграем в гостях", - сообщали в УАФ.
Первый поединок, в котором Украина будет номинальным хозяином, пройдет в испанском городе Мурсия на арене "Стадион Энрике Рока де Мурсия".