“Цирк” у Рівному, друга поспіль перемога “Лівого берега” та тривога у Кривому Розі: результат 5 туру УПЛ

Перемога "Олександрії" над "Колосом" дозволила їй зберегти лідерські позиції, "цирк" в Рівному, де арбітр призначив пенальті за порушення правил з боку газону, друга поспіль розгромна перемога "Руху" та перебування в укритті понад 4 години у Кривому Розі через тривогу - саме так пройшов п’ятий тур Української прем’єр ліги. УНН вирішив розповісти результати, нові досягнення та чим запам’ятається черговий тур УПЛ.

Вдалий дебют після повернення Бартуловича та продовження клубного антирекорду "Оболоні"

У п’ятницю на "Оболонь-Арена" до невдахи нинішнього розіграшу УПЛ завітала луганська "Зоря", яку на тижні очолив новий-старий тренер Младен Бартулович, після звільнення Юрія Коваля.

З перших хвилин поєдинку "Оболонь", яка ще не перемагала у нинішній кампанії, одразу кинулася вперед. Вже на другій хвилині мала чудовий момент, але м’яч пройшов над дев’яткою. "Пивовари" вигладяли достойно, але все ж таки перший м’яч в поєдинку забили саме луганчани. На 19-й хвилині Денис Антюх подав до штрафного майданчику, Владислав Приймак не точно вибив прямо на ногу Петару Мічину, який більярдним ударом з-за меж штрафного "поклав" м’яч у нижній кут воріт - 1:0.

Вже в другому таймі Пилип Будківський, який вже втретє повернувся до "Зорі", забив свій "дебютний" гол. Антюх на швидкості прорвався флангом, протягнув м’яч та прострелив до штрафного, де ніким не прикритим виявився Будківський, який і розстріляв ворота Федорівського.

Ускладнило ситуацію для "Оболонні" вилучення Валерія Дубка, який за 4 хвилини отримав жовту картку та залишив команду в меншості у своєму 50 матчі в УПЛ. "Зоря" у більшості забила ще третій, який міг стати 800 голом в УПЛ, але арбітр скасував взяття воріт.

До кінця поєдинку "Зоря" атакувала, але так і не змогла довести рахунок до розгромного. Матч завершився перемогою гостей - 2:0. Луганчани продовжили безвиграшну серію "Оболоні" до 8 ігор. Востаннє команда Валерія Іващенка вигравала в Чемпіонаті України ще 4 травня - у "ЛНЗ" (1:0).

"Вітаю свою команду з дуже важливою перемогою. Гра була з важким суперником та при такій складній погоді. "Оболонь" багато грає довгими передачами, створює тиск в штрафному майданчику. Зуміли впоратися з цим. Сподобалась наша реакція, початок другої половини зустрічі. Забили гол. Заспокоїли після цього суперника", - прокоментував перемогу своєї команди Бартулович.

"Рух" розніс "Інгулець" та перервав їх нічийну серію

В другому матчі п’ятниці до винниківського "Руху" завітав петровський "Інгулець", який не зміг нічого протиставити команді Віталія Пономарьова, про що каже і статистика - 10 ударів "Руха" (9 у площину) проти 3 "Інгульця", причому жодного у площину.

На 14-й хвилині "жовто-чорні" розіграли прекрасну комбінацію, вивівши на ударну позицію Іллю Квасницю, але його удар прийняла стійка, однак першим на добиванні опинився Ярослав Карабін, який впритул розстріляв ворота "Інгульця", забивши у другому матчі поспіль - 1:0.

У першому таймі "Рух" мав ще декілька моментів, але по-справжньому включилися на старті другої половини гри і за 15 хвилин "поховав" суперників. Спочатку Ілля Квасниця підхопив м'яч перед штрафним майданчиком "Інгульця" та потужним ударом пробив голкіпера - 2:0.

За 4 хвилини Ігор Краснопір ідеально прийняв м’яч у штрафному майданчику, трохи протягнув та пробив повз голкіпера - 3:0.

За 6 хвилин Віталій Холод зробив рахунок "непристойним". Остап Притула подав зі штрафного точно на голову Холоду, який і забив четвертий гол.

Вже через чотири хвилини Краснопір оформив дубль. Квасниця прострілив вздовж воротарського майданчику, де першим на м’ячі виявився Краснопір - 5:0.

"Рух" здобув вже третю розгромну перемогу у нинішній кампанії, а "Інгулець" - жодної.

"Ми здобули розгромну перемогу, але я б не сказав, що ця гра складалась легко для нас. Перший тайм був досить непростим, адже "Інгулець" чинив серйозний спротив. Багато з того, що ми планували, нам вдалося втілити на полі, але були моменти, які нас не вдалися. У перерві була чоловіча розмова в роздягальні і команда добре розпочала другий тайм. Нам вдалося швидко забити другий гол. Після цього "Інгулець" розкрився, нам було легше атакувати та створювати моменти. В цей період ми переважали суперника та реалізували свої нагоди біля воріт "Інгульця", - прокоментував перемогу "Руху" головний тренер Віталій Пономарьов.

Без уболівальників та з двома голами

В суботу до львівських "Карпат" завітала полтавська "Ворскла". Матч проходив без вболівальників на трибуні, адже в попередньому матчі проти "Динамо" на стадіоні фанів було забагато, що є порушенням існуючих наразі нормативів. Окрім того, на "Карпати" наклали штраф.

Старт поєдинку залишився за господарями, які активно комбінували та створювали моменти біля воріт "Ворскли", що увінчалося забитим голом вже на 15-й хвилині поєдинку. Амбросій Чачуа прострілив у штрафний майданчик, де на дальній штанзі спритнішим виявився Артур Шах, замкнувши простріл - 1:0.

"Карпати" могли подвоювати перевагу наприкінці тайму, але удар Олега Очеретька прийняла на себе поперечка. Ближче до перерви "Ворскла" оговталася, а на початку другого тайму відігралася.

Андрій Бацула видав діагональний навіс на правий фланг штрафної "Карпат", Ілля Крупський головою скинув м’яч на лінію воротарської площі, куди увірвався Олександр Скляр і випередив Владислава Бабогло - 1:1.

До кінця поєдинку більше атакувала "Ворскла" та могла навіть виходити вперед, але дещо не вистачало влучності. Матч із прекрасними гольовими моментами з боку обох команд так і завершився нічиєю - 1:1.

"Я зайшов до роздягальні після матчу, там була тиша. Я розумію, що мої гравці не задоволені результатом. Ми хотіли від цього поєдинку більшого. Зараз у нас триває становлення колективу. Від нас пішли дев’ять гравців, і на заміну прийшли нові хлопці. Атмосфера впевненості у нашій команді лише формується", - прокоментував результат поєдинку тренер "Ворскли" Сергій Долганський.

Головний тренер "Карпат" Владислав Лупашко також не задоволений результатом своєї команди.

"Якщо розглядати перший тайм, то, звісно, враження не дуже позитивні. Команда, яка настільки домінує в першому таймі, не повинна втрачати таку гру. Це стосується нашої фізичної підготовки, нашої психології. Ми робимо кроки вперед, але повторюся – якщо ми входимо в гру і маємо таку перевагу, то це щось означає. Хлопці можуть виконувати поставлені завдання і розуміють свою роль на футбольному полі. Такі матчі ми не повинні відпускати. Ми маємо дотискати суперника та створювати ще моменти. Але сталося так, як сталося", - заявив Лупашко.

Утримання лідерських позицій та зіпсований ювілейний виїзний матч "Колоса"

У другому матчі суботи до лідера чемпіонату "Олександрії" завітав ковалівський "Колос", який перебував у зоні вильоту. Для "Колоса" матч в Олександрії став 70-м виїзним в УПЛ. У попередніх випадках з такими круглими цифрами ковалівці частіше перемагали, зокрема і на полі "Олександрії" чотири роки тому. Але цього разу олександрійські футболісти були налаштовані набагато рішучіше.

Підопічним Руслана Ротаня вдалося забити вже на початку поєдинку. На 15-й хвилині "Олександрія" використала на 100% відсотків стандартне положення - після подачі з кутового та метушні у штрафному капітан "Олександрії" Кирило Ковалець вдало обрав позицію і у два дотики переправив м’яч у сітку - 1:0.

Другий тайм розпочався серією замін у гостей, що пізніше принесло свої плоди. Але спочатку був другий гол "Олександрії". Олександр Мартинюк подав точнісінько на ногу неприкритому у штрафному Джевані Реїшу, якому залишалося лише розстріляти ворота, що власне йому і вдалося - 2:0.

Вже через 2 хвилини Артем Гусол, який вийшов на заміну, відіграв один гол, та зменшив відставання своєї команди - 2:1. Гусол став наймолодшим бомбардиром ковалівського клубу в УПЛ і першим в історії "Колосу", кому вдалося забити в еліті до 19 років.

Втім, це не допомогло ковалівчанам зіграти внічию, вони не змогли реалізувати створені моменти, та втратили потенційні очки у цьому поєдинку.

"Перемагати завжди приємно, але сьогодні в нас були певні труднощі. Ми цього побоювалися, що після перемоги над "Шахтарем" буде якась розслабленість. Але ми добре розпочали гру, забили швидкий м’яч. Єдине, що не сподобалося, це те, що після того, як ми забили м’яч, ми не продовжували грати агресивно в атаці, доставляти м’яч. Тим паче, що в нас з'являлося дуже багато простору, куди потрібно бігти. Це було до другого м’яча. Ми зауважили і в перерві сказали, що зараз нам потрібно бути більш агресивними, більше доставляти м’яч у штрафний майданчик, більше використовувати простір", - заявив тренер "Олександрії" Руслан Ротань.

Розгром у ювілейному для Бабича матчі

В останньому матчі суботи до одеського "Чорноморця" завітало житомирське "Полісся", яке розтрощило "моряків" у ювілейному - 80-му матчі тренера Олександра Бабича.

На другій хвилині поєдинку гравці "Чорноморця" не змогли вдало вибити м’яч поблизу своїх воріт і "шкіряний" відлетів на форварда "Полісся", який намагаючись приборкати м’яч, влучив у руку захиснику "моряків". Арбітр призначив пенальті, який реалізував герой попереднього туру Олександр Назаренко - 1:0.

Буквально за 5 хвилин "Поліссю" вдалося подвоїти перевагу, що стало ударом для "Чорноморця" після чого команда посипалася. Герой попереднього епізоду Назаренко виступив асистентом для Пайшао, який в дотик "розстріляв" Рудька - 2:0.

На 35-й хвилині після перегляду VAR арбітр вдруге призначив пенальті у ворота "Чорноморця". Артур Рудько вгадав напрямок удару Толедо Кости, однак першим на добиванні виявився Олексій Гуцуляк, який довів рахунок до непристойного - 3:0.

Під завісу першого тайму ветерану та капітану "Чорноморця" Богдану Бутко вдався дуже класний удар, який допоміг "морякам" відкрити лік своїм забитим голам у цьому матчі, але, на жаль, це був перший та єдиний гол для одеситів. Іван Петряк перевів м’яч на протележний фланг на Бутка, останній обробив м’яч, поклав під ліву неробочу ногу, та метрів з 25 пробив точнісінько у саму дев’ятку - 3:1.

Не дивлячись на всі намагання скоротити відставання до мінімуму, "Чорноморець" наприкінці матчу отримав у свої ворота ще й четвертий гол.

Пайшао двічі розстрілював ворота Рудька, але на заваді ставали захисники "Чорноморця". Проте м’яч все ж таки відскочив на ногу Богдану Лєднєву, який з кількох метрів вразив ворота "моряків" - 4:1.

"Дуже важко щось коментувати. Поразка дуже болюча. Такій команді, як "Полісся" давати такі подарунки з самого початку матчу, це дуже соромно. Я вважаю, що у попередніх мінімальних поразках ми не "привозили" собі такі моменти, а от що сьогодні трапилось - це трохи дивно", - прокоментував поразку тренер "Чорноморця" Олександр Бабич.

"Знову у нас є суттєва різниця між таймами. Знову віддаємо дуже багато для того, щоб нав’язувати свою гру, щоб намагатися домінувати так, як ми хочемо. І знову у другому таймі намагаємось домінувати, коли ми страждаємо. Хочемо цю другу частину згодом прибрати, але для цього потрібен час", - розповів журналістам після матчу тренер "Полісся" Імад Ашур.

Нереалізований "кумедний" пенальті, скасовані голи та друга поспіль перемога "Лівого берега"

У неділю столичний "Лівий берег" завітав до Рівного на матч із "Вересом". Обидві команди тиждень тому здобули свої перші перемоги у чемпіонаті. Гравці на полі видали дуже яскраве шоу, яке не могло залишити глядачів байдужими, адже в матчі було два відмінених голи, "лівий" пенальті, який не було реалізовано.

Вже на 8-й хвилині "Вересу" вдалося забити, але арбітр скасував м’яч через офсайд. За 7 хвилин "Верес" знову забив і цього разу гол таки зарахували. Після удару Владислава Шарая, голкіпер столичного клубу не зміг вдало приборкати м’яча, якій відлетів точнісінько на ногу Руслана Степанюка, який і розстріляв голкіпера - 1:0.

Через 10 хвилин "Верес" знову забив, але арбітр знову відмінив взяття воріт через гру рукою. Ще за 10 хвилин стався епізод, який ще довго будуть обговорювати у футбольному колі. Форвард "Вереса" Степанюк у штрафному гостей не влучив по м’ячу та пробив ногою по газону. Арбітр угледів у цьому епізоді порушення правил. Цікаво, чи вніс суддя в протокол жовту картку для газону за фол?

Головний арбітр призначив пенальті, але спрацювала карма. Микола Гайдучик перед ударом послизнувся та пробив невдало, влучивши у поперечку.

Таке тотальне невезіння вилилося у забиті голи з боку "Лівого берега". По перерві команда Віталія Первака виглядала більш переконливо, а після проведених замін почала забивати.

На 67-й хвилині Тарас Галас зробив скидку на Кліма Приходька, який накрутив захисника та пробив у дальній кут - 1:1. На 81 хвилині вже Приходько віддячив Галасу тонким пасом, який вийшов віч-на-віч із голкіпером та потужно пробив над руками Андрія Кожухара.

Наприкінці поєдинку вже "Лівий берег" отримав право на 11-метровий удар, який вдало реалізував Руслан Дедух, встановивши остаточний рахунок - 3:1.

"Емоції - тільки позитивні. Ми перемогли. Хоча перший тайм провели погано. Ми ніби випробовували долю, пропускали атаки суперника. Тому до перерви емоції були лише негативні. Потім ми зайшли в роздягальню, добряче поговорили і на характері перевернули гру з ніг на голову. Рахунок - 0:1 ще нічого не означає. Можна будь-якій команді програвати в один гол і перевернути гру. Я це й казав хлопцям. Якби було - 0:2 - звісно, нам би було значно важче. А так - змогли зрівняти, вийшли вперед, довели гру до перемоги", - заявив після вольової перемоги тренер "Лівого берега" Віталій Первак.

Перша виїзна поразка в новому сезоні та наближення до рекорду

У другому матчі неділі до столичного "Динамо" завітав черкаський "ЛНЗ". Команди до цього поєдинку йшли другими у таблиці. Попередні чотири тури ЛНЗ проводив вдома, у Черкасах, і набрав 9 очок з 12-ти можливих. Але перший виїзд сезону-2024/25 для підопічних Андреса Карраско завершився поразкою в Києві.

Кияни, натомість, проводили перший в цьому сезоні домашній матч в УПЛ і продовжили переможну ходу, хоч і з мінімальним рахунком.

На 22-й хвилині капітан киян Андрій Ярмоленко відкрив з пенальті рахунок у цьому поєдинку, забивши вже 109 гол в УПЛ. До абсолютного рекордсмена чемпіонату Максима Шацького залишається лише 15 голів.

Вже за 4 хвилини все тей же Ярмоленко забив другий м’яч, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд у Владислава Ваната.

"ЛНЗ" майже не мало моментів у цьому поєдинку, про що каже і їх статистика ударів - лише 3 удари у "ЛНЗ" проти 18 у "Динамо", але киянам так і не вдалося подвоїти перевагу, хоча і мали власні моменти. Можливо, далася взнаки втома після поєдинку в Лізі чемпіонів проти "Зальцбурга". "Одні не могли, інші не хотіли" - так можна описати цей поєдинок.

"Вітаю усіх уболівальників Динамо з перемогою. Був непростий матч. Ми чудово розуміли, яка буде гра. Я відчував це, скажу відверто. Після матчів кваліфікації Ліги чемпіонів та стадії плей-офф, переїздів, логістики готував своїх хлопців до того, що буде непроста гра", - сказав після матчу тренер киян Олександр Шовковський.

Перерваний поєдинок та до чого тут клята русня

Заключний матч туру майже провели криворізький "Кривбас" та донецький "Шахтар". Поєдинок запам’ятався не голами, а тривогами. На 40-й хвилині капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко з пасу Георгія Судакова вивів свою команду вперед.

Вже за 10 хвилин матч було перервано через повітряну тривогу в області. Представник "Шахтар" під час екстреного голосування був за те, щоб чекати до останнього і догравати матч вчора, але тривога у Кривому Розі була скасована о 22:12, а наступна почалася о 22:25. За інформацією порталу "ТаТоТаке", у зв'язку зі щільним графіком виступів "Шахтаря" в Лізі чемпіонів, а також вікнами УЄФА і ФІФА для матчів збірних, знайти вільну дату для догравання восени практично неможливо. Відкладену через вчорашню тривогу зустріч буде дограно навесні 2025 року.

"Вже є досвід і перенесення матчів, і коли ми сиділи по 6 годин під час тривоги. Розуміємо, що важка ситуація в країні і прифронтові міста завжди під ризиком. І якщо ухвалюють рішення, що не треба догравати... Звичайно, на емоціях хотілося дограти, а до Кривого Рогу непросто діставатися. Ми трохи розчаровані, хотіли дограти. До 23-ї комендантська година, говорили, може, трохи продовжать, але, я так розумію, там досі тривога", - сказав капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко.

Гравці "Шахтаря" в укритті

Попередні підсумки

Чемпіонат йде на двотижневу перерву через ігри збірних, тому можна підбити перші підсумки. Напевно, ніхто не очікував побачити таких лідерів УПЛ, адже відверті середняки, які не хапали зірок з неба, потрапили в трійку кращих.

До прикладу, "Олександрія" в минулому сезоні після 5 турів посідала лише 7 місце, а у нинішньому розіграші - перше. Ймовірно, Руслан Ротань, який паралельно тренував і юніорську збірну України, зміг повністю зосередитися на тренерській роботі в клубі, що може пояснювати якісні виступи його підопічних.

"Полісся", яке минулого сезону йшло третім, в нинішньому розіграші посідає друге. Житомиряни перед стартом сезону посилилися гравцями "Дніпра-1", що дало свої плоди. Форвард "вовків" Олександр Назаренко у нинішній кампанії забив вже 5 голів та віддав 1 гольову. Причому у минулому сезоні Назаренко забив лише три голи за весь чемпіонат. Можна пов’язати такі виступи із "воз’єднанням" із Олексієм Гуцуляком, адже обидва свого часу виступали за "Дніпро-1" та точно розуміються один з одним.

Також "Рух" показує не лише топові результати, а й забиті голи, яких наколотили вже 13 у нинішньому розіграші. Минулого сезону до 5 туру львів’яни мали лише 8 голів. Перед стартом сезону "Рух" підсилився форвардом столичної "Оболоні" Ігорем Краснопіром, який вже забив 4 голи. Головному тренеру збірної Сергію Реброву варто придивитися за молодим талантом. Також можна відзначити й іншого форварда "Руху" - Іллю Квасницю, який у чотирьох матчах забив 3 голи та віддав дві гольові. Загалом же "Рух" має наймолодшу команду в УПЛ - середній вік гравців - 22,2 роки. Головному тренеру команди Віталію Пономарьову вдалося знайти підхід до юних футболістів та пробудити у них спортивну злість.

Напевно, також ніхто не очікував побачити "Шахтар" у середині таблиці, а також такі слабкі виступи "Оболоні" та "Колоса", які за 5 турів набрали лише 3 очки на двох, адже "пивовари" минулого сезону були на 12 місці, а ковалівці на 6.