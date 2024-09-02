«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

Победа "Александрии" над "Колосом" позволила ей сохранить лидерские позиции, "цирк" в Ровно, где арбитр назначил пенальти за нарушение правил со стороны газона, вторая подряд разгромная победа "Руха" и пребывание в укрытии более 4 часов в Кривом Роге из-за тревоги - именно так прошел пятый тур Украинской премьер-лиги. УНН решил рассказать результаты, новые достижения и чем запомнится очередной тур УПЛ.

Удачный дебют после возвращения Бартуловича и продолжение клубного антирекорда "Оболони"

В пятницу на "Оболонь-Арену" к неудачникам нынешнего розыгрыша УПЛ пожаловала луганская "Заря", которую на неделе возглавил новый-старый тренер Младен Бартулович, после увольнения Юрия Коваля.

С первых минут поединка "Оболонь", которая еще не побеждала в нынешней кампании, сразу бросилась вперед. Уже на второй минуте имела отличный момент, но мяч прошел над девяткой. "Пивовары" выглядели достойно, но все же первый мяч в поединке забили именно луганчане. На 19-й минуте Денис Антюх подал в штрафную, Владислав Приймак не точно выбил прямо на ногу Петару Мичину, который бильярдным ударом из-за пределов штрафной "положил" мяч в нижний угол ворот - 1:0.

Уже во втором тайме Филипп Будковский, который уже в третий раз вернулся в "Зарю", забил свой "дебютный" гол. Антюх на скорости прорвался по флангу, протащил мяч и прострелил в штрафную, где никем не прикрытым оказался Будковский, который и расстрелял ворота Федоривского.

Осложнило ситуацию для "Оболони" удаление Валерия Дубка, который за 4 минуты получил желтую карточку и оставил команду в меньшинстве в своем 50 матче в УПЛ. "Заря" в большинстве забила еще третий, который мог стать 800 голом в УПЛ, но арбитр отменил взятие ворот.

До конца поединка "Заря" атаковала, но так и не смогла довести счет до разгромного. Матч завершился победой гостей - 2:0. Луганчане продлили безвыигрышную серию "Оболони" до 8 игр. Последний раз команда Валерия Иващенко выигрывала в Чемпионате Украины еще 4 мая - у "ЛНЗ" (1:0).

"Поздравляю свою команду с очень важной победой. Игра была с тяжелым соперником и при такой сложной погоде. "Оболонь" много играет длинными передачами, создает давление в штрафной площадке. Сумели справиться с этим. Понравилась наша реакция, начало второй половины встречи. Забили гол. Успокоили после этого соперника", - прокомментировал победу своей команды Бартулович.

"Рух" разнес "Ингулец" и прервал их ничейную серию

Во втором матче пятницы винниковский "Рух" посетил петровский "Ингулец", который не смог ничего противопоставить команде Виталия Пономарева, о чем говорит и статистика - 10 ударов "Руха" (9 в створ) против 3 "Ингульца", причем ни одного в створ.

На 14-й минуте "желто-черные" разыграли прекрасную комбинацию, выведя на ударную позицию Илью Квасницу, но его удар приняла стойка, однако первым на добивании оказался Ярослав Карабин, который в упор расстрелял ворота "Ингульца", забив во втором матче подряд - 1:0.

В первом тайме "Рух" имел еще несколько моментов, но по-настоящему включились на старте второй половины игры и за 15 минут "похоронил" соперников. Сначала Илья Квасница подхватил мяч перед штрафной площадкой "Ингульца" и мощным ударом пробил голкипера - 2:0.

Через 4 минуты Игорь Краснопир идеально принял мяч в штрафной площадке, немного протянул и пробил мимо голкипера - 3:0.

Через 6 минут Виталий Холод сделал счет "неприличным". Остап Притула подал со штрафного точно на голову Холоду, который и забил четвертый гол.

Уже через четыре минуты Краснопир оформил дубль. Квасница прострелил вдоль вратарской площадки, где первым на мяче оказался Краснопир - 5:0.

"Рух" одержал уже третью разгромную победу в нынешней кампании, а „Ингулец" - ни одной.

"Мы одержали разгромную победу, но я бы не сказал, что эта игра складывалась легко для нас. Первый тайм был достаточно непростым, ведь "Ингулец" оказывал серьезное сопротивление. Многое из того, что мы планировали, нам удалось воплотить на поле, но были моменты, которые нам не удались. В перерыве был мужской разговор в раздевалке и команда хорошо начала второй тайм. Нам удалось быстро забить второй гол. После этого "Ингулец" раскрылся, нам было легче атаковать и создавать моменты. В этот период мы преобладали над соперником и реализовали свои возможности у ворот "Ингульца", - прокомментировал победу "Руха" главный тренер Виталий Пономарев.

Без болельщиков и с двумя голами

В субботу львовские "Карпаты" посетили полтавскую "Ворскла". Матч проходил без болельщиков на трибуне, ведь в предыдущем матче против "Динамо" на стадионе фанов было много, что является нарушением существующих сейчас нормативов. Кроме того, на "Карпаты" наложили штраф.

Старт поединка остался за хозяевами, которые активно комбинировали и создавали моменты у ворот "Ворсклы", что увенчалось забитым голом уже на 15-й минуте поединка. Амбросий Чачуа прострелил в штрафную площадку, где на дальней штанге проворнее оказался Артур Шах, замкнув прострел - 1:0.

"Карпаты" могли удваивать преимущество в конце тайма, но удар Олега Очеретько приняла на себя перекладина. Ближе к перерыву "Ворскла" оправилась, а в начале второго тайма отыгралась.

Андрей Бацула выдал диагональный навес на правый фланг штрафной "Карпат", Илья Крупский головой сбросил мяч на линию вратарской площади, куда ворвался Александр Скляр и опередил Владислава Бабогло - 1:1.

До конца поединка больше атаковала "Ворскла" и могла даже выходить вперед, но несколько не хватало точности. Матч с прекрасными голевыми моментами со стороны обеих команд так и завершился ничьей - 1:1.

"Я зашел в раздевалку после матча, там была тишина. Я понимаю, что мои игроки не довольны результатом. Мы хотели от этого поединка большего. Сейчас у нас продолжается становление коллектива. От нас ушли девять игроков, и на замену пришли новые ребята. Атмосфера уверенности в нашей команде только формируется", - прокомментировал результат поединка тренер „Ворсклы" Сергей Долганский.

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко также не доволен результатом своей команды.

"Если рассматривать первый тайм, то, конечно, впечатления не очень положительные. Команда, которая настолько доминирует в первом тайме, не должна терять такую игру. Это касается нашей физической подготовки, нашей психологии. Мы делаем шаги вперед, но повторюсь - если мы входим в игру и имеем такое преимущество, то это что-то значит. Ребята могут выполнять поставленные задачи и понимают свою роль на футбольном поле. Такие матчи мы не должны отпускать. Мы должны дожимать соперника и создавать еще моменты. Но произошло так, как произошло", - заявил Лупашко.

Удержание лидерских позиций и испорченный юбилейный выездной матч "Колоса"

Во втором матче субботы к лидеру чемпионата "Александрии" пожаловал ковалевский "Колос", который находился в зоне вылета. Для "Колоса" матч в Александрии стал 70-м выездным в УПЛ. В предыдущих случаях с такими круглыми цифрами ковалевцы чаще побеждали, в том числе и на поле "Александрии" четыре года назад. Но на этот раз александрийские футболисты были настроены гораздо решительнее.

Подопечным Руслана Ротаня удалось забить уже в начале поединка. На 15-й минуте "Александрия" использовала на 100% процентов стандартное положение - после подачи с углового и суматохи в штрафной капитан "Александрии" Кирилл Ковалец удачно выбрал позицию и в два касания переправил мяч в сетку - 1:0.

Второй тайм начался серией замен у гостей, что позже принесло свои плоды. Но сначала был второй гол "Александрии". Александр Мартынюк подал точно на ногу неприкрытому в штрафной Джевани Реишу, которому оставалось только расстрелять ворота, что собственно ему и удалось - 2:0.

Уже через 2 минуты Артем Гусол, который вышел на замену, отыграл один гол, и уменьшил отставание своей команды - 2:1. Гусол стал самым молодым бомбардиром ковалевского клуба в УПЛ и первым в истории "Колоса", кому удалось забить в элите до 19 лет.

Впрочем, это не помогло коваливчанам сыграть вничью, они не смогли реализовать созданные моменты, и потеряли потенциальные очки в этом поединке.

"Побеждать всегда приятно, но сегодня у нас были определенные трудности. Мы этого опасались, что после победы над "Шахтером" будет какая-то расслабленность. Но мы хорошо начали игру, забили быстрый мяч. Единственное, что не понравилось, это то, что после того, как мы забили мяч, мы не продолжали играть агрессивно в атаке, доставлять мяч. Тем более, что у нас появлялось очень много пространства, куда нужно бежать. Это было до второго мяча. Мы заметили и в перерыве сказали, что сейчас нам нужно быть более агрессивными, больше доставлять мяч в штрафную площадь, больше использовать пространство", - заявил тренер „Александрии" Руслан Ротань.

Разгром в юбилейном для Бабича матче

В последнем матче субботы одесский "Черноморец" посетил житомирское "Полесье", которое сокрушило "моряков" в юбилейном - 80-м матче тренера Александра Бабича.

На второй минуте поединка игроки "Черноморца" не смогли удачно выбить мяч вблизи своих ворот и "кожаный" отлетел на форварда "Полесья", который пытаясь укротить мяч, попал в руку защитнику "моряков". Арбитр назначил пенальти, который реализовал герой предыдущего тура Александр Назаренко - 1:0.

Буквально за 5 минут "Полесью" удалось удвоить преимущество, что стало ударом для "Черноморца" после чего команда посыпалась. Герой предыдущего эпизода Назаренко выступил ассистентом для Пайшао, который в касание "расстрелял" Рудько - 2:0.

На 35-й минуте после просмотра VAR арбитр во второй раз назначил пенальти в ворота "Черноморца". Артур Рудько угадал направление удара Толедо Косты, однако первым на добивании оказался Алексей Гуцуляк, который довел счет до неприличного - 3:0.

Под занавес первого тайма ветерану и капитану "Черноморца" Богдану Бутко удался очень классный удар, который помог "морякам" открыть счет своим забитым голам в этом матче, но, к сожалению, это был первый и единственный гол для одесситов. Иван Петряк перевел мяч на противоположный фланг на Бутко, последний обработал мяч, положил под левую нерабочую ногу, и метров с 25 пробил точно в самую девятку - 3:1.

Несмотря на все попытки сократить отставание до минимума, "Черноморец" в конце матча получил в свои ворота еще и четвертый гол.

Пайшао дважды расстреливал ворота Рудько, но на пути становились защитники "Черноморца". Однако мяч все же отскочил на ногу Богдану Ледневу, который с нескольких метров поразил ворота "моряков" - 4:1.

"Очень трудно что-то комментировать. Поражение очень болезненное. Такой команде, как "Полесье" давать такие подарки с самого начала матча, это очень стыдно. Я считаю, что в предыдущих минимальных поражениях мы не "привозили" себе такие моменты, а вот что сегодня случилось - это немного странно", - прокомментировал поражение тренер „Черноморца" Александр Бабич.

"Опять у нас есть существенная разница между таймами. Опять отдаем очень много для того, чтобы навязывать свою игру, чтобы пытаться доминировать так, как мы хотим. И снова во втором тайме пытаемся доминировать, когда мы страдаем. Хотим эту вторую часть впоследствии убрать, но для этого нужно время", - рассказал журналистам после матча тренер "Полесья" Имад Ашур.

Нереализованный "забавный" пенальти, отмененные голы и вторая подряд победа "Левого берега"

В воскресенье столичный "Левый берег" посетил Ривне на матч с "Вересом". Обе команды неделю назад одержали свои первые победы в чемпионате. Игроки на поле выдали очень яркое шоу, которое не могло оставить зрителей равнодушными, ведь в матче было два отмененных гола, "левый" пенальти, который не был реализован.

Уже на 8-й минуте "Вересу" удалось забить, но арбитр отменил мяч из-за офсайда. Через 7 минут "Верес" снова забил и на этот раз гол таки засчитали. После удара Владислава Шарая, голкипер столичного клуба не смог удачно укротить мяч, которой отлетел точно на ногу Руслана Степанюка, который и расстрелял голкипера - 1:0.

Через 10 минут "Верес" снова забил, но арбитр снова отменил взятие ворот из-за игры рукой. Еще через 10 минут произошел эпизод, который еще долго будут обсуждать в футбольном кругу. Форвард "Вереса" Степанюк в штрафной гостей не попал по мячу и пробил ногой по газону. Арбитр усмотрел в этом эпизоде нарушение правил. Интересно, внес ли судья в протокол желтую карточку для газона за фол?

Главный арбитр назначил пенальти, но сработала карма. Николай Гайдучик перед ударом поскользнулся и пробил неудачно, попав в перекладину.

Такое тотальное невезение вылилось в забитые голы со стороны "Левого берега". После перерыва команда Виталия Первака выглядела более убедительно, а после проведенных замен начала забивать.

На 67-й минуте Тарас Галас сделал скидку на Клима Приходько, который накрутил защитника и пробил в дальний угол - 1:1. На 81 минуте уже Приходько отблагодарил Галаса тонким пасом, который вышел один на один с голкипером и мощно пробил над руками Андрея Кожухара.

В конце поединка уже "Левый берег" получил право на 11-метровый удар, который удачно реализовал Руслан Дедух, установив окончательный счет - 3:1.

"Эмоции - только положительные. Мы победили. Хотя первый тайм провели плохо. Мы будто испытывали судьбу, пропускали атаки соперника. Поэтому до перерыва эмоции были только негативные. Потом мы зашли в раздевалку, хорошо поговорили и на характере перевернули игру с ног на голову. Счет - 0:1 еще ничего не значит. Можно любой команде проигрывать в один гол и перевернуть игру. Я это и говорил ребятам. Если бы было - 0:2 - конечно, нам бы было значительно труднее. А так - смогли сравнять, вышли вперед, довели игру до победы", - заявил после волевой победы тренер „Левого берега" Виталий Первак.

Первое выездное поражение в новом сезоне и приближение к рекорду

Во втором матче воскресенья столичное "Динамо" посетил черкасский "ЛНЗ". Команды до этого поединка шли вторыми в таблице. Предыдущие четыре тура ЛНЗ проводил дома, в Черкассах, и набрал 9 очков из 12-ти возможных. Но первый выезд сезона-2024/25 для подопечных Андреса Карраско завершился поражением в Киеве.

Киевляне, напротив, проводили первый в этом сезоне домашний матч в УПЛ и продолжили победное шествие, хоть и с минимальным счетом.

На 22-й минуте капитан киевлян Андрей Ярмоленко открыл с пенальти счет в этом поединке, забив уже 109 гол в УПЛ. До абсолютного рекордсмена чемпионата Максима Шацкого остается лишь 15 голов.

Уже через 4 минуты все тот же Ярмоленко забил второй мяч, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Владислава Ваната.

"ЛНЗ" почти не имело моментов в этом поединке, о чем говорит и их статистика ударов - всего 3 удара у „ЛНЗ" против 18 у „Динамо", но киевлянам так и не удалось удвоить преимущество, хотя и имели собственные моменты. Возможно, сказалась усталость после поединка в Лиге чемпионов против "Зальцбурга". "Одни не могли, другие не хотели" - так можно описать этот поединок.

"Поздравляю всех болельщиков Динамо с победой. Был непростой матч. Мы прекрасно понимали, какая будет игра. Я чувствовал это, скажу откровенно. После матчей квалификации Лиги чемпионов и стадии плей-офф, переездов, логистики готовил своих ребят к тому, что будет непростая игра", - сказал после матча тренер киевлян Александр Шовковский.

Прерванный поединок и при чем тут проклятая русня

Заключительный матч тура почти провели криворожский "Кривбасс" и донецкий "Шахтер". Поединок запомнился не голами, а тревогами. На 40-й минуте капитан "Шахтера" Тарас Степаненко с паса Георгия Судакова вывел свою команду вперед.

Уже через 10 минут матч был прерван из-за воздушной тревоги в области. Представитель "Шахтер" во время экстренного голосования был за то, чтобы ждать до последнего и доигрывать матч вчера, но тревога в Кривом Роге была отменена в 22:12, а следующая началась в 22:25. По информации портала "ТаТоТаке", в связи с плотным графиком выступлений "Шахтера" в Лиге чемпионов, а также окнами УЕФА и ФИФА для матчей сборных, найти свободную дату для доигровки осенью практически невозможно. Отложенная из-за вчерашней тревоги встреча будет доиграна весной 2025 года.

"Уже есть опыт и переноса матчей, и когда мы сидели по 6 часов во время тревоги. Понимаем, что тяжелая ситуация в стране и прифронтовые города всегда под риском. И если принимают решение, что не надо доигрывать... Конечно, на эмоциях хотелось доиграть, а в Кривой Рог непросто добираться. Мы немного разочарованы, хотели доиграть. До 23-х комендантский час, говорили, может, немного продлят, но, я так понимаю, там до сих пор тревога", - сказал капитан „Шахтера" Тарас Степаненко.

Игроки "Шахтера" в укрытии

Предварительные итоги

Чемпионат уходит на двухнедельный перерыв из-за игр сборных, поэтому можно подвести первые итоги. Наверное, никто не ожидал увидеть таких лидеров УПЛ, ведь откровенные середняки, которые не хватали звезд с неба, попали в тройку лучших.

К примеру, "Александрия" в прошлом сезоне после 5 туров занимала лишь 7 место, а в нынешнем розыгрыше - первое. Вероятно, Руслан Ротань, который параллельно тренировал и юниорскую сборную Украины, смог полностью сосредоточиться на тренерской работе в клубе, что может объяснять качественные выступления его подопечных.

"Полесье", которое в прошлом сезоне шло третьим, в нынешнем розыгрыше занимает второе место. Житомиряне перед стартом сезона усилились игроками "Днепра-1", что дало свои плоды. Форвард "волков" Александр Назаренко в нынешней кампании забил уже 5 голов и отдал 1 голевую. Причем в прошлом сезоне Назаренко забил всего три гола за весь чемпионат. Можно связать такие выступления с "воссоединением" с Алексеем Гуцуляком, ведь оба в свое время выступали за "Днепр-1" и точно понимают друг друга.

Также "Рух" показывает не только топовые результаты, но и забитые голы, которых наколотили уже 13 в нынешнем розыгрыше. В прошлом сезоне до 5 тура львовяне имели лишь 8 голов. Перед стартом сезона "Рух" усилился форвардом столичной "Оболони" Игорем Краснопиром, который уже забил 4 гола. Главному тренеру сборной Сергею Реброву стоит присмотреться за молодым талантом. Также можно отметить и другого форварда "Руха" - Илью Квасницу, который в четырех матчах забил 3 гола и отдал две голевые. В целом же "Рух" имеет самую молодую команду в УПЛ - средний возраст игроков - 22,2 года. Главному тренеру команды Виталию Пономареву удалось найти подход к юным футболистам и пробудить в них спортивную злость.

Наверное, также никто не ожидал увидеть "Шахтер" в середине таблицы, а также такие слабые выступления "Оболони" и "Колоса", которые за 5 туров набрали лишь 3 очка на двоих, ведь "пивовары" в прошлом сезоне были на 12 месте, а ковалевцы на 6.