Голкипер "Динамо" Бущан перебрался в аравийский "Аль-Шабаб"

Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан после 16 лет покинул столичный коллектив. Кипер подписал 2,5-летний контракт с аравийским "Аль-Шабаб". Об этом сообщает пресс-служба "Динамо", передает УНН.

Вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан перешел в клуб из Саудовской Аравии. Местный "Аль-Шабаб" провел успешные переговоры с нашим клубом по трансферу Бущана. Голкипер прошел медосмотр в Эр-Рияде, согласовал детали личного контракта и подписал соглашение сроком на 2,5 года - сообщили в "Динамо".

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Пресс-служба "Динамо" не сообщает о сумме трансфера, но портал Transfermarkt сообщает, что "Аль-Шабаб" заплатил за 30-летнего игрока 3 миллиона евро.

"Аль-Шабаб" уже успел представить Бущана на своей странице в Instagram.

"Охранник логова здесь. Добро пожаловать на борт, Жора", - говорится в посте под видео.

"Мой родной клуб, мои родные болельщики... Очень трудно подобрать слова, чтобы описать то, что я чувствую сейчас. Мое сердце разрывается от одной мысли о том, что я покидаю свой дом. Команду, которая стала моей семьей. Болельщиков, которые стали моими друзьями. Хочу, чтобы вы знали: я помню каждый день в клубе, каждого человека, который был рядом и поддерживал меня в трудные моменты. Я бы не стал тем футболистом, которого вы знаете, без помощи своей команды, руководства и болельщиков. Только вместе мы становились чемпионами и испытывали чувство гордости. Только вместе мы чувствовали вкус побед и горечь неудач. Меня нет без вас, и я - всегда буду частью Вас. Потому что мы - семья", - написал Бущан.

Он отметил, что почти 16 лет пролетело как 16 дней.

"Помню свой первый день в клубе так же ярко, как и последний... сегодняшний. Вместе с вами нам пора двигаться дальше. Я иду с высоко поднятой головой, зная, что делал все ради ромба на сердце. Я ухожу, зная, что мне подросла достойная замена, которая будет поддерживать ту планку, которую мы с вами задали. Я верю в "Динамо" и буду верить всегда. Так же, как и верю, что многие мои друзья фанаты, герои, защищающие Украину, вернутся домой с победой Украины. Хотя, к сожалению, многим из них я уже не смогу это сказать... Я люблю вас. Я люблю Киев. Я люблю "Динамо", - обратился к болельщикам Бущан.

Отметим, "Аль-Шабаб" выступает в элитном дивизионе Саудовской Аравии. Команда находится на 6 месте в турнирной таблице. Команда набрала 29 очков и одержала 9 побед, две ничьи и 6 раз уступила в нынешней кампании. В апреле "Аль-Шабаб" сыграет в полуфинале Кубка Короля против "Аль-Иттихад", за который выступают звезды мирового футбола, среди которых Нголо Канте, Фабинью, Данилу Перейра, Карим Бензема и Мусса Диаби.

Дебютировать же за новый коллектив Бущан может уже в эту пятницу, 31 января, где его "Аль-Шабаб" приедет в гости к "Аль-Эттифак".

За свою историю "Аль-Шабаб" 6 раз завоевывал медали Саудовской премьер-лиги (последний раз в 2012 году), трижды стал победителем Кубка Короля.

За команду выступают известные игроки, среди которых итальянец Джакомо Бонавентура, бельгиец Янник Ферейра Карраско и португалец Даниэл Поденсе. Тренирует аравийский коллектив турок Фатих Терим. Также в январе бывший полузащитник туринского "Ювентуса", обладатель Золотого мяча Павел Недвед стал спортивным директором саудовского Аль-Шабаба.

К слову, Георгий Бущан является воспитанником киевского "Динамо". Во взрослую команду "Динамо" присоединился в 2011 году, но дебюта ожидал долгих 6 лет. 20 августа 2017 года дебютировал в основной команде в матче УПЛ против "Стали". 2 ноября 2017 года он дебютировал в Лиге Европы в матче против швейцарского "Янг Бойз".

Тогда прогнозировалось, что Бущан станет основным голкипером команды во второй части чемпионата, на фоне неудачных выступлений Максима Коваля и Артема Рудько, но на зимних сборах получил повреждение, из-за чего клуб был вынужден в экстренном порядке арендовать из "Бешикташа" Дениса Бойко.

Полноценно стать основным кипером киевлян удалось с сезона 2019/2020. В составе "Динамо" выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Суперкубок Украины, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В нынешнем сезоне провел за "Динамо" 27 матчей во всех турнирах, а всего за карьеру - 181 матч.

В составе главной команды страны дебютировал 7 октября 2020 года в товарищеском матче Франция - Украина. Всего за "сине-желтых" провел 18 матчей, был участником финальных турниров Евро-2020 (5 матчей) и Евро-2024 (был в заявке, не играл).

В предыдущем матче Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", Бущан участия не принимал. Вместо него место в воротах занял Руслан Нещерет. Завтра, 30 января, "Динамо" проведет заключительный матч в еврокубковой кампании против латвийского "РФС".

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