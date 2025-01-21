Первые очки в Лиге Европы: киевское "Динамо" вырвало ничью у "Галатасарая"

Киевское «Динамо» благодаря дублю Андрея Ярмоленко в рамках рамках 7-го тура группового этапа Лиги Европы вырывает ничью у турецкого «Галатасарая» и добывает первые очки в еврокубковой кампании, передает УНН.

Детали

Старт поединка на «Али Сами Ен» прошел под аккомпанемент хозяев поля. Уже на 4 минуте защитник турок Абдулкерим Бардакчи мог открывать счет после углового, но мяч с линии ворот выбил головой Константин Вивчаренко, переправив мяч на еще один угловой, с которого туркам все же удалось забить.

Дрис Мертенс выполнил точную подачу в штрафную, где выше всех выпрыгнул Давид Санчес, и переправил кожаного в угол, где снова находился Вивчаренко, но на этот раз спасти ворота не удалось - 1:0 на 6-й минуте.

На этом «Галатасарай» не остановился и уже через 15 минут удвоил преимущество. Абдулкерим Бардакчи, которому не удалось отличиться в первом эпизоде, пробил издали и мяч, благодаря рикошету от спины Александра Тымчика, оказался в сетке. Руслан Нещерет не имел шансов его остановить, поскольку кожаный внезапно изменил траекторию своего движения.

Игра после этого несколько успокоилась, однако уже в конце тайма киевлянами удалось сократить отставание, хотя в этом эпизоде были сомнения, засчитает ли арбитр гол. На 43-1 минуте Тымчик на фланге отдал на Виталия Буяльского, но капитан несколько задержался, поэтому показалось, что мяч вышел за пределы поля. На повторе нельзя сказать, пересек ли мяч полностью линию поля, поэтому этот эпизод станет обсуждаемым.

Капитан киевлян пробежал по флангу, отдал в разрез на Ваната, форвард оторвался от Санчеса, обыграл Фернандо Муслеру, и пробил мимо кипера. Муслера даже задел мяч, но кожаный все равно попал в сетку - 2:1.

Второй тайм начался с серии замен у «Динамо», что в будущем принесло свои результаты, однако сначала произошел еще один скандальный эпизод, который привел к третьему забитому голу «Галатасараем». На 48-й минуте турки заработали право на угловой, который исполнил Мертенс - Бардакчи сбросил на дальнюю штангу, а Барыш Йылмаз хотел сохранить мяч в поле, поэтому сыграл рукой. Арбитр зажег вторую желтую для турка и удалил его с поля. Впоследствии рефери решил пересмотреть систему VAR, и по результатам просмотра отменил красную для Йылмаза, дал желтую Тымчику за нарушение правил в собственной штрафной и назначил пенальти, который реализовал Виктор Осимген, пробив по центру - 3:1.

Киевлянам удалось снова сократить отставание на 68-й минуте благодаря голу Андрея Ярмоленко, который вышел на замену. Александр Пихаленок, который также вышел на замену, подал с углового во вратарскую площадку, где Ярмоленко пробил точно в створ ворот - 3:2.

На 80-й минуте Буяльский выполнил подачу с фланга в штрафную, где выше всех выпрыгнул все тот же Ярмоленко, который головой оформил дубль - 3:3. «Галатасарай» за две минуты до конца мог отыграться, но удар Осимгена с нескольких метров намертво зафиксировал Нещерет.

Финальный свисток зафиксировал боевую ничью - 3:3, а также первые очки «Динамо» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

«Динамо» находится на последнем месте в таблице, а „Галатасарай“ на день поднялся с 6 на 5.