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Перші очки в Лізі Європи: київське “Динамо” вирвало нічию у “Галатасарая”

Перші очки в Лізі Європи: київське “Динамо” вирвало нічию у “Галатасарая”

Київ • УНН

 • 32495 перегляди

У матчі 7-го туру Ліги Європи київське "Динамо" зіграло внічию 3:3 з "Галатасараєм". Дубль Ярмоленка допоміг киянам відіграти відставання у два м'ячі.

Київське "Динамо" завдяки дублю Андрія Ярмоленка в рамках рамках 7-го туру групового етапу Ліги Європи вириває нічию у турецького "Галатасараю" та здобуває перші очки у єврокубковій кампанії, передає УНН.

Деталі

Старт поєдинку на "Алі Самі Єн" пройшов під акомпанемент господарів поля. Вже на 4 хвилині захисник турків Абдулкерім Бардакчі міг відкривати рахунок після кутового, але м’яч з лінії воріт вибив головою Костянтин Вівчаренко, переправивши м’яч на ще один кутовий, з якого туркам все ж таки вдалося забити.

Дріс Мертенс виконав точну подачу до штрафного, де вище всіх випригнув Давід Санчес, та переправив шкіряного у кут, де знову перебував Вівчаренко, але на цей раз врятувати ворота не вдалося - 1:0 на 6-й хвилині.

На цьому "Галатасарай" не зупинився і вже за 15 хвилин подвоїв перевагу. Абдулкерім Бардакчі, якому не вдалося відзначитися у першому епізоді, пробив здалеку і м'яч, завдяки рикошету від спини Олександра Тимчика, опинився в сітці. Руслан Нещерет не мав шансів його зупинити, оскільки шкіряний раптово змінив траєкторію свого руху.

Гра після цього дещо заспокоїлася, однак вже наприкінці тайму киянами вдалося скоротити відставання, хоча в цьому епізоді були сумніви, чи зарахує арбітр гол. На 43-1 хвилині Тимчик на фланзі віддав на Віталія Буяльського, але капітан дещо затримався, тому здалося, що м’яч вийшов за межі поля. На повторі не можна сказати, чи пересік м’яч повністю лінію поля, тому цей епізод стане обговорюваним.

Капітан киян пробіг флангом, віддав у розріз на Ваната, форвард відірвався від Санчеса, обіграв Фернандо Муслеру, та пробив повз кіпер. Муслера навіть зачепив м’яч, але шкіряний все одно потрапив у сітку - 2:1.

Другий тайм розпочався із серії замін у "Динамо", що в майбутньому принесло свої результати, проте спочатку стався ще один скандальний епізод, який призвів до третього забитого голу "Галатасараєм". На 48-й хвилині турки заробили право на кутовий, який виконав Мертенс - Бардакчі скинув на дальну стійку, а Бариш Їлмаз хотів зберегти м’яч в полі, тому зіграв рукою. Арбітр запалив другу жовту для турка та видалив його з поля. Згодом рефері вирішив передивитися систему VAR, і за результатами перегляду відмінив червону для Їлмаза, дав жовту Тимчику за порушення правил у власному штрафному та призначив пенальті, який реалізував Віктор Осімген, пробивши по центру - 3:1.

Киянам вдалося знову скоротити відставання на 68-й хвилині завдяки голу Андрія Ярмоленка, який вийшов на заміну. Олександр Піхальонок, який також вийшов на заміну, подав з кутового до воротарського майданчику, де Ярмоленко пробив точно у ствір воріт - 3:2.

На 80-й хвилині Буяльський виконав подачу з флангу до штрафного, де вище всіх випригнув все тей же Ярмоленко, який головою оформив дубль - 3:3. "Галатасарай" за дві хвилини до кінця міг відігратися, але удар Осімгена з кількох метрів намертво зафіксував Нещерет.

Фінальний свисток зафіксував бойову нічию - 3:3, а також перші очки "Динамо" у нинішньому розіграші Ліги Європи.

"Динамо" перебуває на останньому місці в таблиці, а "Галатасарай" на день піднявся з 6 на 5.

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
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