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Голкіпер “Динамо” Бущан перебрався до аравійського “Аль-Шабаб”

Голкіпер “Динамо” Бущан перебрався до аравійського “Аль-Шабаб”

Київ • УНН

 • 27636 перегляди

Воротар київського "Динамо" Георгій Бущан підписав контракт з "Аль-Шабаб" на 2,5 роки за 3 млн євро. За 16 років у "Динамо" голкіпер провів 181 матч та виграв низку трофеїв.

Голкіпер київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан після 16 років покинув столичний колектив. Кіпер підписав 2,5-річний контракт із аравійський "Аль-Шабаб". Про це повідомляє пресслужба "Динамо", передає УНН.

Воротар київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан перейшов у клуб із Саудівської Аравії. Місцевий "Аль-Шабаб" провів успішні перемовини з нашим клубом щодо трансферу Бущана. Голкіпер пройшов медогляд в Ер-Ріяді, узгодив деталі особистого контракту та підписав угоду строком на 2,5 роки 

- повідомили в “Динамо”.

Доповнення

Пресслужба "Динамо" не повідомляє про суму трансфера, але портал Transfermarkt повідомляє, що "Аль-Шабаб" заплатив за 30-річного гравця 3 мільйони євро.

"Аль-Шабаб" вже встиг представити Бущана на своїй сторінці в Instagram.

"Охоронець лігва тут. Ласкаво просимо на борт, Жора", - йдеться у дописі під відео.

"Мій рідний клуб, мої рідні вболівальники… Дуже важко підібрати слова, щоб описати те, що я відчуваю зараз. Моє серце розривається від однієї думки про те, що я покидаю свою домівку. Команду, яка стала моєю родиною. Вболівальників, які стали моїми друзями. Хочу, щоб ви знали: я пам’ятаю кожен день в клубі, кожну людину, що була поруч і підтримувала мене в важкі моменти. Я б не став тим футболістом, якого ви знаєте, без допомоги своєї команди, керівництва та вболівальників. Лише разом ми ставали чемпіонами і переживали почуття гордості. Лише разом ми відчували смак перемог і гіркоту невдач. Мене немає без вас, і я – завжди буду частиною Вас. Бо ми – родина", - написав Бущан.

Він зазначив, що майже 16 років пролетіло як 16 днів.

"Пам’ятаю свій перший день у клубі так само яскраво, як і останній… сьогоднішній. Разом з вами нам час рухатись далі. Я йду з високо піднятою головою, знаючи, що робив все заради ромбу на серці. Я йду, знаючи, що мені підросла достойна заміна, яка буде підтримувати ту планку, що ми з вами задали. Я вірю в "Динамо" і буду вірити завжди. Так само, як і вірю, що багато моїх друзів фанатів, героїв, що захищають Україну, повернуться додому з перемогою України. Хоча, на жаль, багатьом з них я вже не зможу це сказати… Я люблю вас. Я люблю Київ. Я люблю "Динамо", - звернувся до вболівальників Бущан.

Зазначимо, "Аль-Шабаб" виступає в елітному дивізіоні Саудівської Аравії. Команда перебуває на 6 місці в турнірній таблиці. Команда набрала 29 очок та здобула 9 перемог, дві нічиї та 6 разів поступилася у нинішній кампанії. В квітні "Аль-Шабаб" зіграє в півфіналі Кубка Короля проти "Аль-Іттіхад", за який виступають зірки світового футболу, серед яких Нголо Канте, Фабінью, Данілу Перейра, Карім Бензема та Мусса Діабі.

Дебютувати ж за новий колектив Бущан може вже цієї п’ятниці, 31 січня, де його "Аль-Шабаб" приїде в гості до "Аль-Еттіфак".

За свою історію "Аль-Шабаб" 6 разів завойовував медалі Саудівської прем’єр-ліги (востаннє у 2012 році), тричі став переможцем Кубку Короля.

За команду виступають відомі гравці, серед яких італієць Джакомо Бонавентура, бельгієць Яннік Ферейра Карраско та португалець Даніел Поденсе. Тренує аравійський колектив турок Фатіх Терім. Також у січні колишній півзахисник туринського "Ювентуса", володар Золотого м’яча Павел Недвед став спортивним директором саудівського Аль-Шабаба.

До слова, Георгій Бущан є вихованцем київського "Динамо". До дорослої команди "Динамо" приєднався у 2011 році, але дебюту очікував довгих 6 років. 20 серпня 2017 року дебютував в основній команді в матчі УПЛ проти "Сталі". 2 листопада 2017 року він дебютував у Лізі Європи у матчі проти швейцарського "Янг Бойза".

Тоді прогнозувалося, що Бущан стане основним голкіпером команди в другій частині чемпіонату, на фоні невдалих виступів Максима Коваля та Артема Рудька , але на зимових зборах отримав ушкодження, через що клуб був змушений в екстреному порядку орендувати з "Бешикташу" Дениса Бойка.

Повноцінно стати основним кіпером киян вдалося з сезону 2019/2020. У складі "Динамо" вигравав чемпіонат України, двічі Кубок та тричі Суперкубок України, грав у Лізі чемпіонів і Лізі Європи. У нинішньому сезоні провів за "Динамо" 27 матчів в усіх турнірах, а загалом за кар'єру - 181 матч.

У складі головної команди країни дебютував 7 жовтня 2020 року у товариському матчі Франція - Україна. Загалом за "синьо-жовтих" провів 18 матчів, був учасником фінальних турнірів Євро-2020 (5 матчів) та Євро-2024 (був у заявці, не грав).

У попередньому матчі Ліги Європи "Динамо" - "Галатасарай", Бущан участі не брав. Замість нього місце у воротах зайняв Руслан Нещерет. Завтра, 30 січня, "Динамо" проведе заключний матч у єврокубковій кампанії проти латвійського "РФС".

Перші очки в Лізі Європи: київське “Динамо” вирвало нічию у “Галатасарая”21.01.25, 19:58 • 32494 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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