Львовский «Рух» просит перенести матч УПЛ на фоне вспышки ОРВИ в регионе

ukenru
Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
10:35 • 36332 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 116007 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 124425 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 125518 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 127376 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 127064 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 130254 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 142386 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 201606 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 169567 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Европа готова "взять на себя инициативу" по предоставлению гарантий безопасности Украине

Европа готова "взять на себя инициативу" по предоставлению гарантий безопасности Украине

18 февраля, 02:07 • 103312 просмотра
Макрон: Без гарантий безопасности для Украины новые соглашения могут повторить судьбу Минских

Макрон: Без гарантий безопасности для Украины новые соглашения могут повторить судьбу Минских

18 февраля, 03:58 • 105675 просмотра
рф требует от Украины новых территориальных уступок - ISW

рф требует от Украины новых территориальных уступок - ISW

18 февраля, 05:24 • 103830 просмотра
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

07:53 • 103919 просмотра
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

08:14 • 107819 просмотра
публикации
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

08:14 • 107819 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

17 февраля, 08:40 • 155168 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 192153 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 227738 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 347375 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

07:53 • 103919 просмотра
Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

18 февраля, 04:00 • 116007 просмотра
«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

17 февраля, 18:10 • 106236 просмотра
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

17 февраля, 11:37 • 122380 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

17 февраля, 10:57 • 120982 просмотра
Актуальное
Львовский «Рух» просит перенести матч УПЛ на фоне вспышки ОРВИ в регионе

Львовский «Рух» просит перенести матч УПЛ на фоне вспышки ОРВИ в регионе

Киев  •  УНН

 • 8523 просмотра

Read in English

ФК «Рух» обратился к «ЛНЗ» с просьбой перенести матч 18-го тура УПЛ из-за эпидемиологической ситуации в команде. «ЛНЗ» согласился, окончательное решение за дирекцией УПЛ.

Львовский футбольный клуб «Рух» обратился к черкасскому «ЛНЗ» с просьбой перенести матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, который должен был состояться в эту субботу, 22 февраля, во Львове. Причиной обращения является крайне тяжелая эпидемиологическая ситуация в состоянии «Руха». Руководство черкасского клуба согласилось перенести встречу, но дальнейшую судьбу поединка определит дирекция УПЛ. Об этом говорится в заявлении «Руха», передает УНН.

Детали

«Рух» обратился к „ЛНЗ“ о переносе матча 18-го тура УПЛ, в котором львовяне дома 22 февраля должны принимать черкасский клуб. Причиной такого обращения является эпидемиологическая ситуация в состоянии «Руха», в частности заболевания большого количества игроков и тренерско-административного штаба «желто-черных». ФК «ЛНЗ» с пониманием отнесся к проблемам «Руха» и согласился перенести встречу на дату, которая будет определена позже», - говорится в заявлении клуба.

Сейчас ходатайство обоих клубов направлено в дирекцию УПЛ, которая и решит дальнейшую судьбу этого матча.

В клубе заявили, что они предоставили всю необходимую подтверждающую документацию в спортивно-медицинский комитет УАФ относительно состояния заболеваемости в команде.

«К слову, сейчас во Львовской области показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил эпидемический порог на 46%. Отдельную благодарность ФК «Рух» выражает ФК «ЛНЗ» за понимание ситуации и желание придерживаться спортивного принципа и фейр-плей. Подробную информацию о судьбе матча 18-го тура УПЛ клуб сообщит позже на своих официальных ресурсах», - добавили в клубе.

Напомним,

Украинская Премьер-лига по просьбе тренерского штаба сборной Украины по футболу утвердила новые даты и время начала матчей 19-го, 20-го и 21-го туров Украинской Премьер-лиги. В частности, в 21-м туре матчи с участием «Динамо», «Шахтера», «Полесья» и «Александрии» состоятся во вторник, 11 марта.

В Львовской области - резкий рост количества случаев ОРВИ. Заболеваемость выросла на 22%, зафиксировано более 15 тысяч больных за неделю. Школы переводят на дистанционное обучение с 18 по 28 февраля.

Павел Башинский

Павел Башинский

спортЗдоровье
fk-dinamo-kievФК «Динамо» Киев
ukrainaУкраина
lvovЛьвов

Обратиться по вопросам размещения рекламы