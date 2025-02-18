Львовский «Рух» просит перенести матч УПЛ на фоне вспышки ОРВИ в регионе

Львовский футбольный клуб «Рух» обратился к черкасскому «ЛНЗ» с просьбой перенести матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, который должен был состояться в эту субботу, 22 февраля, во Львове. Причиной обращения является крайне тяжелая эпидемиологическая ситуация в состоянии «Руха». Руководство черкасского клуба согласилось перенести встречу, но дальнейшую судьбу поединка определит дирекция УПЛ. Об этом говорится в заявлении «Руха», передает УНН.

Детали

«Рух» обратился к „ЛНЗ“ о переносе матча 18-го тура УПЛ, в котором львовяне дома 22 февраля должны принимать черкасский клуб. Причиной такого обращения является эпидемиологическая ситуация в состоянии «Руха», в частности заболевания большого количества игроков и тренерско-административного штаба «желто-черных». ФК «ЛНЗ» с пониманием отнесся к проблемам «Руха» и согласился перенести встречу на дату, которая будет определена позже», - говорится в заявлении клуба.

Сейчас ходатайство обоих клубов направлено в дирекцию УПЛ, которая и решит дальнейшую судьбу этого матча.

В клубе заявили, что они предоставили всю необходимую подтверждающую документацию в спортивно-медицинский комитет УАФ относительно состояния заболеваемости в команде.

«К слову, сейчас во Львовской области показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил эпидемический порог на 46%. Отдельную благодарность ФК «Рух» выражает ФК «ЛНЗ» за понимание ситуации и желание придерживаться спортивного принципа и фейр-плей. Подробную информацию о судьбе матча 18-го тура УПЛ клуб сообщит позже на своих официальных ресурсах», - добавили в клубе.

Напомним,

Украинская Премьер-лига по просьбе тренерского штаба сборной Украины по футболу утвердила новые даты и время начала матчей 19-го, 20-го и 21-го туров Украинской Премьер-лиги. В частности, в 21-м туре матчи с участием «Динамо», «Шахтера», «Полесья» и «Александрии» состоятся во вторник, 11 марта.

В Львовской области - резкий рост количества случаев ОРВИ. Заболеваемость выросла на 22%, зафиксировано более 15 тысяч больных за неделю. Школы переводят на дистанционное обучение с 18 по 28 февраля.