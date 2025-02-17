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Школи Львівщини переходять на дистанційку через спалах ГРВІ

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У Львівській області школи переводять на дистанційне навчання з 18 до 28 лютого через різке зростання випадків ГРВІ. Захворюваність зросла на 22%, зафіксовано понад 15 тисяч хворих за тиждень.

У Львівській області заклади загальної середньої освіти вирішили перевести на дистанційне навчання – з 18 лютого на 11 днів. Про це заявив директор Департамент освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска під час брифінгу у понеділок у Львові, передає кореспондент УНН.

Оскільки ми маємо інформацію від центру контролю про це, що вікова група, яка найбільше хворіє на віруси, – це діти від 1 по 6-7 класи, комісія обласної адміністрації з питань надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про це, щоб заклади загальної середньої освіти перейшли на віддалене на 11 днів. Тобто, з вівторка й до п’ятниці (28 лютого – ред.)

- заявив Паска.

Заступниця генерального директора Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Марія Озірковська повідомила, що, згідно з даними моніторингу, який проводиться Львівським обласним центром контролю та профілактики хвороб за рівнем захворюваності грип та ГРВІ, за минулий тиждень спостерігається підвищений рівень захворюваності на 22% у порівнянні з позаминулим тижнем.

"Також зареєстровано перевищення епідемічного порогу захворюваності на 46%, і це відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу. За минулий тиждень було зареєстровано більш як 15 тис. випадків захворювання на грип та ГРВІ, проти 12 тис. за попередній тиждень. У структурі захворювання більшу частку складають діти – це 53% й зокрема, це діти 5-14 років, тобто діти шкільного віку. Тільки за вчора в обласну інфекційну лікарню ще поступило на лікування 85 осіб", - розповіла вона.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, комісія обласної адміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила перевести заклади загальної середньої освіти Львівщини на дистанційне навчання – з 18 лютого на 11 днів.

"Причина: різке зростання випадків ГРВІ в області. "За минулий тиждень зафіксували понад 15 тисяч хворих, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. Це означає, що рівень захворюваності дуже високий", - наголосив він.

"Також запроваджують "масковий режим" у лікарнях, обмежили відвідування пацієнтів і заборонили масові заходи у приміщеннях. Прошу всіх дотримуватися цих вимог для власної безпеки. Бережіть себе!" - вказав Козицький у Telegram.

Епідемія ГРВІ: на Київщині 45 шкіл перейшли на дистанційне навчання13.02.25, 15:49 • 31850 переглядiв

Доповнення

12 лютого МОЗ повідомляло, що у 5 областях України через зростання захворюваності на ГРВІ можуть запровадити "локальний карантин". Зокрема, ідеться про Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку області. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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