Епідемія ГРВІ: на Київщині 45 шкіл перейшли на дистанційне навчання

Протягом останнього тижня на Київщині захворіли понад 33 тисячі школярів і понад 7,5 тисячі вихованців дитсадків, через що 45 шкіл перейшли на дистанційне навчання. Про це повідомляє департамент освіти і науки Київської ОДА, передає УНН.

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Станом на 13 лютого, в Київській області хворіють 7 589 вихованців дитячих садків та 33 836 учнів шкіл. Найбільше випадків захворювання виявлено у Ставищенській, Дмитрівській, Калинівській (Фастівський район), Томашівській, Гребінківській та Сквирській громадах.

Через це на дистанційне навчання перевели 45 шкіл, 383 класи, 4 дитячі садки та 4 окремі групи.

Водночас, за інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ в регіоні поки не перевищено.

При цьому, у порівнянні з останнім тижнем захворюваність по області зросла на 9,6 %