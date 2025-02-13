Епідемія ГРВІ: на Київщині 45 шкіл перейшли на дистанційне навчання
Київ • УНН
На Київщині понад 41 тисяча дітей захворіли протягом тижня. Через це 45 шкіл, 383 класи та 4 дитсадки перейшли на дистанційне навчання, хоча епідпоріг не перевищено.
Протягом останнього тижня на Київщині захворіли понад 33 тисячі школярів і понад 7,5 тисячі вихованців дитсадків, через що 45 шкіл перейшли на дистанційне навчання. Про це повідомляє департамент освіти і науки Київської ОДА, передає УНН.
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Станом на 13 лютого, в Київській області хворіють 7 589 вихованців дитячих садків та 33 836 учнів шкіл. Найбільше випадків захворювання виявлено у Ставищенській, Дмитрівській, Калинівській (Фастівський район), Томашівській, Гребінківській та Сквирській громадах.
Через це на дистанційне навчання перевели 45 шкіл, 383 класи, 4 дитячі садки та 4 окремі групи.
Водночас, за інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ в регіоні поки не перевищено.
При цьому, у порівнянні з останнім тижнем захворюваність по області зросла на 9,6 %
Нагадаємо
Броварський міський голова Ігор Сапожко раніше розповів, що один ліцей та 48 класів у шести інших закладах вже перейшли на дистанційне навчання. Зокрема, за його словами, до 14 лютого закритий на карантин Требухівський ліцей.
Також на дистанційне навчання переходять школи в Кіровоградській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Одеській областях.