В Україні через ріст хворих на грип та ГРВІ переводять школи на дистанційне навчання: в яких областях

ukenru
Ексклюзив
09:17 • 12803 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 73772 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 115650 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 149668 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 207482 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 168162 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150393 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124528 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109653 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103715 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 114468 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 117740 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 111727 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 116861 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 110870 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 167005 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 165683 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 298381 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 326441 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 261595 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 38820 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 43116 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 111727 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 92230 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 117225 перегляди
Актуальне
В Україні через ріст хворих на грип та ГРВІ переводять школи на дистанційне навчання: в яких областях

В Україні через ріст хворих на грип та ГРВІ переводять школи на дистанційне навчання: в яких областях

Київ • УНН

 • 123135 перегляди

Через зростання захворюваності на грип та ГРВІ школи в Кіровоградській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Одеській областях переходять на дистанційне навчання. Карантин у деяких закладах триватиме до 21 лютого.

В кількох областях України частина шкіл тимчасово припинила очне навчання через збільшення кількості хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, пише УНН з посиланням ЗМІ.

Кіровоградська область

10 лютого, з понад 400 шкіл регіону, три вже перейшли на карантин. Зокрема, йдеться про дві школи у Компаніївській громаді Кропивницького району та спеціальну школу в селі Піщаний Брід Новоукраїнського району. Також у Кропивницькому два класи Лелеківської гімназії перейшли на дистанційне навчання, решта шкіл працюють у звичайному режимі. 

На Рівненщині жінка померла від ускладнень грипу07.02.25, 20:24 • 27590 переглядiв

Закарпатська область

З 10 лютого в Ужгороді всі школи перевели на дистанційне навчання через збільшення кількості хворих на ГРВІ та інші респіраторні інфекції. Таке рішення ухвалили на засіданні протиепідемічної комісії міськради. Обмеження триватимуть до 21 лютого.

Крім шкіл, дистанційний формат запровадять у міських мистецьких та спортивних школах, а також у ПАДІЮНі. Дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі.

Водночас у Мукачеві, де також спостерігається зростання захворюваності на 5%, карантин у школах поки що не запроваджуватимуть.

Чернівецька область 

7 лютого через захворюваність на ГРВІ на дистанційне навчання перевелися 34 школи в області.

Також, у Герцаївській громаді з понеділка введуть карантин у деяких школах і дитсадках.

Івано-Франківська область

5 лютого тимчасово на онлайн-навчання перейшли ліцей №18 та Вовчинецька гімназія Івано-Франківської громади. У деяких інших школах карантин ввели лише для окремих класів.

В Україні на майже 25% зросла захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19: нові дані05.02.25, 16:38 • 22676 переглядiв

Одеська область

4 лютого у місті Чорноморськ через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ всі школи та дитсадки закрили на карантин.

Нагадаємо 

Центр громадського здоровʼя України зазначав, що за 2024 рік зареєстрували 433 випадки кору, що майже в сім разів більше, ніж за аналогічний період 2023-го, коли було лише 65 хворих.  Найбільше серед хворих саме дітей — 84,2%, що побило рекорди 2023 року фактично у 10 разів.

Щеплення від грипу ще не пізно робити - експерт25.01.25, 15:25 • 32423 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоЗдоров'я
ukrainaУкраїна
uzhhorodУжгород
odesaОдеса

Звернутися з питань розміщення реклами