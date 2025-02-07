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На Рівненщині жінка померла від ускладнень грипу

На Рівненщині жінка померла від ускладнень грипу

Київ • УНН

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62-річна жінка з Вараського району померла від ускладнень грипу А в інфекційному відділенні. Пацієнтка мала онкологічне захворювання та не була вакцинована.

У Рівненській області від ускладнень грипу померла 62-річна жінка, передає УНН із посиланням на Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Деталі

Жінка померла 5 лютого у інфекційному відділенні Рівненської центральної міської лікарні.

За даними медиків, 62 -річна мешканка Вараського району мала супутню онкологічну хворобу та не була вакцинована від грипу.

Лабораторні дослідження підтвердили, що у неї був вірус грипу А.

"Наразі у Рівненській області перевищено епідпоріг захворюваності на ГРВІ. Грип – це серйозна хвороба. Він може призводити до небезпечних ускладнень, таких як пневмонія, тромбози та загострення хронічних захворювань", - йдеться у повідомленні.

Найвразливішими перед вірусом є вагітні, люди похилого віку, маленькі діти, пацієнти з хронічними захворюваннями, а також ті, хто працює в умовах підвищеного ризику зараження, зокрема медики, вчителі та військові.

Попри розпал сезону захворюваності, ще є можливість зробити щеплення та зменшити ризик важких наслідків хвороби.

Нагадаємо

З 2026 року в Україні впровадять безкоштовну вакцинацію проти ВПЛ для дівчат 12-13 років. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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