На Рівненщині жінка померла від ускладнень грипу
Київ • УНН
62-річна жінка з Вараського району померла від ускладнень грипу А в інфекційному відділенні. Пацієнтка мала онкологічне захворювання та не була вакцинована.
У Рівненській області від ускладнень грипу померла 62-річна жінка, передає УНН із посиланням на Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
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Жінка померла 5 лютого у інфекційному відділенні Рівненської центральної міської лікарні.
За даними медиків, 62 -річна мешканка Вараського району мала супутню онкологічну хворобу та не була вакцинована від грипу.
Лабораторні дослідження підтвердили, що у неї був вірус грипу А.
"Наразі у Рівненській області перевищено епідпоріг захворюваності на ГРВІ. Грип – це серйозна хвороба. Він може призводити до небезпечних ускладнень, таких як пневмонія, тромбози та загострення хронічних захворювань", - йдеться у повідомленні.
Найвразливішими перед вірусом є вагітні, люди похилого віку, маленькі діти, пацієнти з хронічними захворюваннями, а також ті, хто працює в умовах підвищеного ризику зараження, зокрема медики, вчителі та військові.
Попри розпал сезону захворюваності, ще є можливість зробити щеплення та зменшити ризик важких наслідків хвороби.
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З 2026 року в Україні впровадять безкоштовну вакцинацію проти ВПЛ для дівчат 12-13 років.