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На Ровенщине женщина умерла от осложнений гриппа

На Ровенщине женщина умерла от осложнений гриппа

Киев  •  УНН

 • 5411 просмотра

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62-летняя женщина из Вараского района умерла от осложнений гриппа А в инфекционном отделении. Пациентка имела онкологическое заболевание и не была вакцинирована.

В Ровенской области от осложнений гриппа умерла 62-летняя женщина, передает УНН со ссылкой на Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней.

Детали

Женщина умерла 5 февраля в инфекционном отделении Ровенской центральной городской больницы.

По данным медиков, 62-летняя жительница Вараского района имела сопутствующую онкологическую болезнь и не была вакцинирована от гриппа.

Лабораторные исследования подтвердили, что у нее был вирус гриппа А.

"Сейчас в Ровенской области превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ. Грипп - это серьезная болезнь. Он может приводить к опасным осложнениям, таким как пневмония, тромбозы и обострение хронических заболеваний", - говорится в сообщении.

Самыми уязвимыми перед вирусом являются беременные, пожилые люди, маленькие дети, пациенты с хроническими заболеваниями, а также те, кто работает в условиях повышенного риска заражения, в частности медики, учителя и военные.

Несмотря на разгар сезона заболеваемости, еще есть возможность сделать прививку и уменьшить риск тяжелых последствий болезни.

Напомним

С 2026 года в Украине внедрят бесплатную вакцинацию против ВПЧ для девушек 12-13 лет. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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