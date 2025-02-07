На Ровенщине женщина умерла от осложнений гриппа

В Ровенской области от осложнений гриппа умерла 62-летняя женщина, передает УНН со ссылкой на Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней.

Детали

Женщина умерла 5 февраля в инфекционном отделении Ровенской центральной городской больницы.

По данным медиков, 62-летняя жительница Вараского района имела сопутствующую онкологическую болезнь и не была вакцинирована от гриппа.

Лабораторные исследования подтвердили, что у нее был вирус гриппа А.

"Сейчас в Ровенской области превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ. Грипп - это серьезная болезнь. Он может приводить к опасным осложнениям, таким как пневмония, тромбозы и обострение хронических заболеваний", - говорится в сообщении.

Самыми уязвимыми перед вирусом являются беременные, пожилые люди, маленькие дети, пациенты с хроническими заболеваниями, а также те, кто работает в условиях повышенного риска заражения, в частности медики, учителя и военные.

Несмотря на разгар сезона заболеваемости, еще есть возможность сделать прививку и уменьшить риск тяжелых последствий болезни.

Напомним

С 2026 года в Украине внедрят бесплатную вакцинацию против ВПЧ для девушек 12-13 лет.