В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях
Киев • УНН
Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ школы в Кировоградской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Одесской областях переходят на дистанционное обучение. Карантин в некоторых заведениях продлится до 21 февраля.
В нескольких областях Украины часть школ временно прекратила очное обучение из-за увеличения количества больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, пишет УНН со ссылкой СМИ.
Кировоградская область
10 февраля, из более 400 школ региона, три уже перешли на карантин. В частности, речь идет о двух школах в Компанеевской общине Кропивницкого района и специальной школе в селе Песчаный Брод Новоукраинского района. Также в Кропивницком два класса Лелековской гимназии перешли на дистанционное обучение, остальные школы работают в обычном режиме.
На Ровенщине женщина умерла от осложнений гриппа07.02.25, 20:24 • 25385 просмотров
Закарпатская область
С 10 февраля в Ужгороде все школы перевели на дистанционное обучение из-за увеличения количества больных ОРВИ и другими респираторными инфекциями. Такое решение приняли на заседании противоэпидемической комиссии горсовета. Ограничения продлятся до 21 февраля.
Кроме школ, дистанционный формат введут в городских художественных и спортивных школах, а также в ПАДИЮНе. Детские сады будут работать в обычном режиме.
В то же время в Мукачево, где также наблюдается рост заболеваемости на 5%, карантин в школах пока не будут вводить.
Черновицкая область
7 февраля из-за заболеваемости ОРВИ на дистанционное обучение перевелись 34 школы в области.
Также, в Герцаевской общине с понедельника введут карантин в некоторых школах и детсадах.
Ивано-Франковская область
5 февраля временно на онлайн-обучение перешли лицей №18 и Вовчинецкая гимназия Ивано-Франковской общины. В некоторых других школах карантин ввели только для отдельных классов.
В Украине почти на 25% выросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19: новые данные05.02.25, 16:38 • 21964 просмотра
Одесская область
4 февраля в городе Черноморск из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ все школы и детсады закрыли на карантин.
Напомним
Центр общественного здоровья Украины отмечал, что за 2024 год зарегистрировали 433 случая кори, что почти в семь раз больше, чем за аналогичный период 2023-го, когда было всего 65 больных. Больше всего среди больных именно детей - 84,2%, что побило рекорды 2023 года фактически в 10 раз.
Вакцинацию от гриппа еще не поздно делать - эксперт25.01.25, 15:25 • 32247 просмотров