В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях

В нескольких областях Украины часть школ временно прекратила очное обучение из-за увеличения количества больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, пишет УНН со ссылкой СМИ.

Кировоградская область

10 февраля, из более 400 школ региона, три уже перешли на карантин. В частности, речь идет о двух школах в Компанеевской общине Кропивницкого района и специальной школе в селе Песчаный Брод Новоукраинского района. Также в Кропивницком два класса Лелековской гимназии перешли на дистанционное обучение, остальные школы работают в обычном режиме.

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Закарпатская область

С 10 февраля в Ужгороде все школы перевели на дистанционное обучение из-за увеличения количества больных ОРВИ и другими респираторными инфекциями. Такое решение приняли на заседании противоэпидемической комиссии горсовета. Ограничения продлятся до 21 февраля.

Кроме школ, дистанционный формат введут в городских художественных и спортивных школах, а также в ПАДИЮНе. Детские сады будут работать в обычном режиме.

В то же время в Мукачево, где также наблюдается рост заболеваемости на 5%, карантин в школах пока не будут вводить.

Черновицкая область

7 февраля из-за заболеваемости ОРВИ на дистанционное обучение перевелись 34 школы в области.

Также, в Герцаевской общине с понедельника введут карантин в некоторых школах и детсадах.

Ивано-Франковская область

5 февраля временно на онлайн-обучение перешли лицей №18 и Вовчинецкая гимназия Ивано-Франковской общины. В некоторых других школах карантин ввели только для отдельных классов.

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Одесская область

4 февраля в городе Черноморск из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ все школы и детсады закрыли на карантин.

Напомним

Центр общественного здоровья Украины отмечал, что за 2024 год зарегистрировали 433 случая кори, что почти в семь раз больше, чем за аналогичный период 2023-го, когда было всего 65 больных. Больше всего среди больных именно детей - 84,2%, что побило рекорды 2023 года фактически в 10 раз.

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