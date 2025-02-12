У Броварській громаді зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ – міський голова

У Броварській територіальній громаді фіксується зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ, особливо серед дітей. Однак епідемії грипу в громаді немає. Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, пише УНН.

"Знаю, що багатьох цікавить питання щодо епідемічної ситуації. Хочу заспокоїти – епідемії грипу в громаді немає. Але рівень захворюваності на грип та ГРВІ зростає. Передусім це стосується дітей", - написав Ігор Сапожко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, через високу кількість хворих закритий на карантин Требухівський ліцей, там школярі перейшли на дистанційне навчання до 14 лютого. У шести інших ліцеях громади закриті окремі класи – загалом 48.

"Наразі загальний відсоток захворюваності по громаді 14,6. Якщо показник досягне 20% - усі заклади дошкільної освіти у громаді будуть закриті, а усі школи перейдуть на дистанційне навчання", - зазначив Ігор Сапожко.

Щоб уникнути погіршення епідемічної ситуації, міський голова закликав мешканців дотримуватися рекомендацій МОЗ щодо профілактики захворювань, зокрема: уникати контакту з хворими, дотримуватися гігієни рук, прикривати рот і ніс при кашлі та чханні, а також не ігнорувати звернення до лікаря при появі симптомів хвороби.

Доповнення

За даними МОЗ, у 5 областях через зростання захворюваності на ГРВІ зафіксовано перевищення епідпорогу: в Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. В цих областях чи окремих населених пунктах регіону за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий "локальний карантин".