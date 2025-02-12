В Броварской общине растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ - мэр города
Киев • УНН
В Броварской общине наблюдается рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно среди детей. Один лицей и 48 классов в шести других учреждениях уже перешли на дистанционное обучение.
В Броварской территориальной общине фиксируется рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно среди детей. Однако эпидемии гриппа в общине нет. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.
"Знаю, что многих интересует вопрос об эпидемической ситуации. Хочу успокоить - эпидемии гриппа в общине нет. Но уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ растет. Прежде всего это касается детей", - написал Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.
По его словам, из-за большого количества больных на карантин закрыт Требуховский лицей, там школьники перешли на дистанционное обучение до 14 февраля. В шести других лицеях общины закрыты отдельные классы - всего 48.
"Сейчас общий процент заболеваемости по общине 14,6. Если показатель достигнет 20% - все учреждения дошкольного образования в общине будут закрыты, а все школы перейдут на дистанционное обучение", - отметил Игорь Сапожко.
Чтобы избежать ухудшения эпидемической ситуации, городской голова призвал жителей соблюдать рекомендации МОЗ по профилактике заболеваний, в частности: избегать контакта с больными, соблюдать гигиену рук, прикрывать рот и нос при кашле и чихании, а также не игнорировать обращение к врачу при появлении симптомов болезни.
Дополнение
По данным Минздрава, в 5 областях из-за роста заболеваемости ОРВИ зафиксировано превышение эпидпорога: в Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В этих областях или отдельных населенных пунктах региона по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применяться усиленные противоэпидемические меры, так называемый "локальный карантин".