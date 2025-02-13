Эпидемия ОРВИ: на Киевщине 45 школ перешли на дистанционное обучение
Киев • УНН
На Киевщине более 41 тысячи детей заболели в течение недели. Из-за этого 45 школ, 383 класса и 4 детсада перешли на дистанционное обучение, хотя эпидпорог не превышен.
В течение последней недели на Киевщине заболели более 33 тысяч школьников и более 7,5 тысячи воспитанников детсадов, из-за чего 45 школ перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщает департамент образования и науки Киевской ОВА, передает УНН.
Детали
По состоянию на 13 февраля, в Киевской области болеют 7 589 воспитанников детских садов и 33 836 учеников школ. Больше всего случаев заболевания выявлено в Ставищенской, Дмитриевской, Калиновской (Фастовский район), Томашевской, Гребенковской и Сквирской громадах.
Из-за этого на дистанционное обучение перевели 45 школ, 383 класса, 4 детских сада и 4 отдельные группы.
В то же время, по информации областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе пока не превышен.
При этом, по сравнению с последней неделей заболеваемость по области выросла на 9,6%
Напомним
Броварской городской голова Игорь Сапожко ранее рассказал, что один лицей и 48 классов в шести других заведениях уже перешли на дистанционное обучение. В частности, по его словам, до 14 февраля закрыт на карантин Требуховский лицей.
Также на дистанционное обучение переходят школы в Кировоградской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Одесской областях.