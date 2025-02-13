Эпидемия ОРВИ: на Киевщине 45 школ перешли на дистанционное обучение

В течение последней недели на Киевщине заболели более 33 тысяч школьников и более 7,5 тысячи воспитанников детсадов, из-за чего 45 школ перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщает департамент образования и науки Киевской ОВА, передает УНН.

Детали

По состоянию на 13 февраля, в Киевской области болеют 7 589 воспитанников детских садов и 33 836 учеников школ. Больше всего случаев заболевания выявлено в Ставищенской, Дмитриевской, Калиновской (Фастовский район), Томашевской, Гребенковской и Сквирской громадах.

Из-за этого на дистанционное обучение перевели 45 школ, 383 класса, 4 детских сада и 4 отдельные группы.

В то же время, по информации областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе пока не превышен.

При этом, по сравнению с последней неделей заболеваемость по области выросла на 9,6%