Школы Львовщины переходят на дистанционку из-за вспышки ОРВИ

Во Львовской области учреждения общего среднего образования решили перевести на дистанционное обучение - с 18 февраля на 11 дней. Об этом заявил директор Департамент образования и науки Львовской ОГА Олег Паска во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

Поскольку мы имеем информацию от центра контроля об этом, что возрастная группа, которая больше всего болеет вирусами, - это дети от 1 по 6-7 классы, комиссия областной администрации по вопросам чрезвычайных ситуаций приняла решение об этом, чтобы учреждения общего среднего образования перешли на удаленное на 11 дней. То есть, со вторника и до пятницы (28 февраля - ред.)