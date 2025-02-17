Школы Львовщины переходят на дистанционку из-за вспышки ОРВИ

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Во Львовской области школы переводят на дистанционное обучение с 18 по 28 февраля из-за резкого роста случаев ОРВИ. Заболеваемость выросла на 22%, зафиксировано более 15 тысяч заболевших за неделю.

Во Львовской области учреждения общего среднего образования решили перевести на дистанционное обучение - с 18 февраля на 11 дней. Об этом заявил директор Департамент образования и науки Львовской ОГА Олег Паска во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

Поскольку мы имеем информацию от центра контроля об этом, что возрастная группа, которая больше всего болеет вирусами, - это дети от 1 по 6-7 классы, комиссия областной администрации по вопросам чрезвычайных ситуаций приняла решение об этом, чтобы учреждения общего среднего образования перешли на удаленное на 11 дней. То есть, со вторника и до пятницы (28 февраля - ред.)

- заявил Паска.

Как сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, комиссия областной администрации по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила перевести учреждения общего среднего образования Львовщины на дистанционное обучение - с 18 февраля на 11 дней.

«Причина: резкий рост случаев ОРВИ в области. «За прошедшую неделю зафиксировали более 15 тысяч больных, что на 22% больше, чем неделей ранее. Это означает, что уровень заболеваемости очень высокий», - подчеркнул он.

«Также вводят «масочный режим» в больницах, ограничили посещение пациентов и запретили массовые мероприятия в помещениях. Прошу всех соблюдать эти требования для собственной безопасности. Берегите себя!» - указал Козицкий в Telegram.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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