П'ять областей України на межі "локального карантину" через ГРВІ - МОЗ

У 5 областях України через зростання захворюваності на ГРВІ можуть запровадити "локальний карантин". Зокрема, ідеться про Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку області. Про це повідомляє МОЗ, пише УНН.

У 5 областях через зростання захворюваності на ГРВІ зафіксовано перевищення епідпорогу: у Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. У цих областях чи окремих населених пунктах регіону за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий "локальний карантин". Зокрема йдеться про дистанційне навчання в окремих класах у школах, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи - повідомили у МОЗ.

Як повідомляється, за останній тиждень в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 занедужало 171 068 людей, із них 104 843 – діти.

"Це на 13% більше ніж тижнем раніше, однак така кількість захворілих притаманна для середини епідсезону та не перевищує епідпорогу, розрахованого для України на 2024/2025 роки", - повідомляє МОЗ.

При цьому, як зауважується, за останній тиждень лише 3% захворілих через ускладнення ГРВІ потребували госпіталізації. А саме - 4 687 пацієнтів, з яких 2 912 – діти.

Наразі підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, прогнозовано до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією. З початку циркуляції вірусів грипу в країні - з січня - зареєстровано 15 летальних випадків внаслідок ускладнень захворювання, за даними медиків померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу - вказали у МОЗ.

За даними МОЗ, з початку епідсезону з 30 вересня по 9 лютого на ГРВІ, грип та COVID-19 в країні вже перехворіло 2 262 760 людей. Це на 22,8% менше аналогічного періоду епідсезону 2023-2024 років. За цей час діагностовано 17 380 випадків захворювання на COVID-19, з яких 78 випадків - летальні.

Нагадаємо

У кількох областях України вже оголосили про перехід навчальних закладів на дистанційне навчання. Так, наприклад, у Кіровоградській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Одеській областях подекуди ввели карантин.

Під Києвом, як писав УНН, у Броварській громаді зріс рівень захворюваності на грип та ГРВІ. За словами Броварського міського голови Ігоря Сапожко, на карантин закрили Требухівський ліцей, там школярі перейшли на дистанційне навчання до 14 лютого. А у шести інших ліцеях громади закриті окремі класи – загалом 48.