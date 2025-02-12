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Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
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Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав

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Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 15999 просмотра

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В Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях превышен эпидпорог ОРВИ. За неделю в Украине заболело более 171 тысячи человек, из них 104 тысячи - дети.

В 5 областях Украины из-за роста заболеваемости ОРВИ могут ввести "локальный карантин". В частности, речь идет о Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Об этом сообщает Минздрав, пишет УНН.

В 5 областях из-за роста заболеваемости ОРВИ зафиксировано превышение эпидпорога: в Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В этих областях или отдельных населенных пунктах региона по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применять усиленные противоэпидемические мероприятия, так называемый "локальный карантин". В частности речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах в школах, учебных заведениях, ограничение количества посетителей в учреждениях и другие противоэпидемические мероприятия

- сообщили в Минздраве.

Как сообщается, за последнюю неделю в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 171 068 человек, из них 104 843 - дети. 

"Это на 13% больше чем неделей ранее, однако такое количество заболевших характерно для середины эпидсезона и не превышает эпидпорога, рассчитанного для Украины на 2024/2025 годы", - сообщает Минздрав.

При этом, как отмечается, за последнюю неделю только 3% заболевших из-за осложнений ОРВИ нуждались в госпитализации. А именно - 4 687 пациентов, из которых 2 912 - дети. 

Сейчас подъем заболеваемости ОРВИ наблюдается из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. Учитывая данные еженедельного мониторинга, прогнозируемо до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией. С начала циркуляции вирусов гриппа в стране - с января - зарегистрировано 15 летальных случаев вследствие осложнений заболевания, по данным медиков умершие не имели профилактических прививок против гриппа 

- указали в Минздраве.

По данным Минздрава, с начала эпидсезона с 30 сентября по 9 февраля ОРВИ, гриппом и COVID-19 в стране уже переболело 2 262 760 человек. Это на 22,8% меньше аналогичного периода эпидсезона 2023-2024 годов. За это время диагностировано 17 380 случаев заболевания COVID-19, из которых 78 случаев - летальные. 

Напомним 

В нескольких областях Украины уже объявили о переходе учебных заведений на дистанционное обучение. Так, например, в Кировоградской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Одесской областях кое-где ввели карантин.

Под Киевом, как писал УНН, в Броварской громаде вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.  По словам Броварского городского головы Игоря Сапожко, на карантин закрыли Требуховский лицей, там школьники перешли на дистанционное обучение до 14 февраля. А в шести других лицеях громады закрыты отдельные классы - всего 48. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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