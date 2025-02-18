Львівський "Рух" просить перенести матч УПЛ на тлі спалаху ГРВІ у регіоні

Львівський футбольний клуб "Рух" звернувся до черкаського "ЛНЗ" з проханням перенести матч 18-го туру Української Прем’єр-ліги, який мав відбутися цієї суботи, 22 лютого, у Львові. Причиною звернення є вкрай важка епідеміологічна ситуація в стані "Руху". Керівництво черкаського клубу погодилося перенести зустріч, але подальшу долю поєдинку визначить дирекція УПЛ. Про це йдеться в заяві "Руху", передає УНН.

Деталі

"Рух" звернувся до "ЛНЗ" щодо перенесення матчу 18-го туру УПЛ, у якому львів’яни вдома 22 лютого мають приймати черкаський клуб. Причиною такого звернення є епідеміологічна ситуація у стані "Руху", зокрема захворювання великої кількості гравців та тренерсько-адміністративного штабу "жовто-чорних". ФК "ЛНЗ" з розумінням поставився до проблем "Руху" та погодився перенести зустріч на дату, що буде визначена пізніше", - ідеться в заяві клубу.

Наразі клопотання обидвох клубів скеровано до дирекції УПЛ, яка й вирішить подальшу долю цього матчу.

У клубі заявили, що вони надали всю необхідну підтверджуючу документацію в спортивно-медичний комітет УАФ щодо стану захворюваності в команді.

"До слова, наразі у Львівській області показник захворюваності на ГРВІ та грип перевищив епідемічний поріг на 46%. Окрему подяку ФК "Рух" висловлює ФК "ЛНЗ" за розуміння ситуації та бажання дотримуватись спортивного принципу та фейр-плей. Детальну інформацію про долю матчу 18-го туру УПЛ клуб повідомить пізніше на своїх офіційних ресурсах", - додали в клубі.

Нагадаємо

Українська Прем’єр-ліга на прохання тренерського штабу збірної України з футболу затвердила нові дати і час початку матчів 19-го, 20-го та 21-го турів Української Прем’єр-ліги. Зокрема, у 21-му турі матчі за участю "Динамо", "Шахтаря", "Полісся" та "Олександрії" відбудуться у вівторок, 11 березня.

У Львівській області - різке зростання кількості випадків ГРВІ. Захворюваність зросла на 22%, зафіксовано понад 15 тисяч хворих за тиждень. Школи переводять на дистанційне навчання з 18 до 28 лютого.