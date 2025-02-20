Українська прем’єр-ліга повертається: анонс 18-го туру, де дивитися матчі та хто фаворити букмекерів

21 лютого стартує чемпіонат України з футболу після двомісячної паузи. За два місяці команди встигли провести купу товариських поєдинків, деякі навіть вилетіти із єврокубків, деякі колективи підсилилися якісними гравцями, а дехто з гравців навіть потрапити під російський обстріл. УНН розповідає про майбутні поєдинки, з яким настроєм до них підходять колективи, де дивитися матчі, та хто фаворит букмекерів.

"Колос" - "Чорноморець"

Перший поєдинок 18-го туру УПЛ проведуть у п’ятницю, 21 лютого, на стадіоні "Колос" у Ковалівці, що на Київщині, куди до місцевої команди з однойменною назвою завітає одеський "Чорноморець". Поєдинок стартує о 15:30.

Зазначимо, що клуби Української Прем’єр-ліги завершили підготовку до другої частини сезону. "Колос" в міжсезонні провів 9 поєдинків в яких здобув дві перемоги та двічі зіграв внічию. Ще в п’яти іграх зазнав поразок. Перше протистояння з "Інгульцем" було в Україні, інші спаринги – на зборах в Туреччині.

Натомість "Чорноморець" на зборах провів 7 поєдинків, в яких здобув 4 перемоги, одного разу зіграв внічию, а також дві поступився.

Обидві команди не були активними на трансферному ринку, підписавши лише декілька гравців. Зокрема, півзахисник "Колоса" Денис Безбородько залишив клуб та перейшов саме до "Чорноморця". Також команду залишив інших півзахисник Дієго Каріока, який вільним агентом перейшов до іранського "Чадормалу".

Водночас "Чорноморець" підписав Еміля Мустафаєва з "Полісся" та втратив Івана Петряка, у якого завершилася оренда, і вінгер повернувся до "Шахтаря".

Наразі "Чорноморець" з 12 очками перебуває на передостанньому місці, а "Колос" має у своєму активі 18 очок та займає 11 місце, тому букмекери віддають перевагу саме "Колосу", на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом - 1,89. На перемогу "моряків" - 4,55, а на нічию - 3,30. Одесити в першому колі перемогли "Колос" - 1:0.

Варто зазначити, що 31 січня росіяни вдарили по Одесі, внаслідок чого постраждав готель "Брістоль" у центральній частині міста. Воротар одеситів Чіджоке Аніагбосо в момент удару перебував у готелі.

"Привіт усім. Я просто хочу сказати вам, що зі мною все гаразд. Я перебував у готелі Брістоль, коли туди влучила ракета. Зараз зі мною все гаразд. Я в порядку, і я просто хочу подякувати всім, хто надсилав мені повідомлення, хто дзвонив мені. Я хочу сказати вам, що у мене все добре, і я сподіваюся, що дуже скоро я приєднаюся до команди в тренувальному таборі", - казав кіпер.

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"Кривбас" - "Верес"

Другий матч УПЛ відбудеться вже цієї суботи. Матч пройде між "Кривбасом" та "Вересом" о 13:00. Зазначимо, що матч повинен був пройти у Кривому Розі, але 17 лютого було вирішено перенести поєдинок до Рівного, хоча "Кривбас" все одно залишиться номінальним господарем поля.

"Агрономи Клубу робили все можливе для належної підготовки поля стадіону "Гірник" до матчу з "Вересом", але погодні умови та середньоденна температура в регіоні, яка протягом всього тижня сягатиме -10 та нижче, заважають підготовці газону для проведення гри. У зв'язку з цим було прийняте рішення про проведення матчу на резервному стадіоні. Однак через те, що нашим резервним стадіоном на сезон 2024\2025 є стадіон в Ковалівці, де в ці вихідні "Колос" зіграє свій домашній поєдинок, проведення гри 18 туру на цій арені є неможливим. Враховуючи, що ФК "Кривбас" був ініціатором відміни перенесення матчів чемпіонату, ми робимо все можливе, щоб гра відбулася у встановлені терміни. Тому згідно Регламенту змагань, який передбачає, що в разі неможливості проведення матчу на резервному стадіоні, гра може відбутися на іншій арені за погодженням всіх сторін. Наш клуб звернувся й отримав згоду від футбольного клубу "Верес" та відповідних органів на проведення поєдинку на стадіоні "Авангард" в місті Рівне", - йдеться в заяві клубу.

"Кривбас" у це міжсезоння провів 7 поєдинків, у яких тричі переміг, двічі зіграв внічию та двічі програв. Натомість "Верес" провів на один поєдинок більше, у яких лише двічі переміг, чотири рази програв та двічі зіграв внічию.

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"Кривбас" перебуває на 4 місці в таблиці та лише на два очки відстає від "Шахтаря", який займає 3 місце та дає право на участь у єврокубках. "Верес" із 19 очками розташувався на 9 місці. В першому колі "Верес" вдома поступився "Кривбасу" - 2:0, тому букмекери віддають перевагу криворіжцям, на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом - 1,9. На перемогу "Вереса" - 4,3, а на нічию - 3,3.

"Інгулець" - "Полісся"

Другий матч туру пройде в Житомирі о 15:30. Матч пройде на "Центральному стадіоні". Що цікаво, ця гра є номінально домашньою для клубу з Петрового, адже "Інгулець" не зміг отримати дозвіл проводити матчі УПЛ на своєму стадіоні.

"Інгулець" в паузі чемпіонату провів лише два матчі в цьому міжсезонні - проти "Колоса" (перемога - 2:1) та "Металіста 1925 (поразка - 1:0). "Вовки" провели 7 поєдинків, у яких 4 рази перемогли та тричі поступилися.

Клуб з Петрово в міжсезоння втратив декілька своїх ключових гравців, зокрема до "Кривбасу" повернувся Володимир Вілівальд, а Володимир Білоцерковець вільним агентом перейшов до "Зорі".

Водночас "Полісся" серйозно попрацював на трансферному ринку, підписавши кількох легіонерів, а також старожилу чемпіонату Олександра Андрієвського, який вільним агентом з "Динамо" перейшов до стану "зграї".

Проте стан "вовків" залишив основний лівий захисник команди Артем Смоляков, який за 2 млн євро перебрався до "Лос-Анджелес".

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Житомирський колектив перебуває наразі на 5 місці в таблиці, натомість "Інгулець" займає останнє місце, маючи у своєму активі лише 9 очок. В першому колі команди зіграли з собою у нічию - 1:1. Букмекери віддають впевнену перемогу "Поліссю" з коефіцієнтом - 1,45. На перемогу "Інгульця" можна поставити з коефіцієнтом - 7,6, а на нічию - 4,3.

"Рух" - "ЛНЗ"

Заключний матч суботи відбудеться о 18:00 на "Арені-Львів". Львівський "Рух" прийме черкаський "ЛНЗ". У вівторок, 18 лютого, "Рух" подав клопотання про перенесення матчу. Причиною цьому у клубі назвали "вкрай важку епідеміологічну ситуацію".

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Проте наступного дня в клубі заявили, що не дочекалися відповіді від Української федерації футболу, тому прийняли рішення провести матч.

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Гендиректор "Руху" Ігор Дедишин в коментарі ТаТоТаке розповідав, що на грип типу А захворіло близько 20 працівників команди, з яких 12 - футболісти.

Букмекери віддають перевагу "ЛНЗ" (коефіцієнт - 1,8), що не дивно, адже "Рух" планує створити певний "мікс" здорових дорослих гравців і найкращих футболістів команди U19. На перемогу "Руху" дають коефіцієнт - 4,05.

"Оболонь" - "Ворскла"

Перший матч неділі пройде у столиці, куди до місцевої "Оболоні" завітає полтавська "Ворскла". Старт поєдинку заплановано на 13:00.

"Оболонь" на зборах провела 7 поєдинків, у яких здобула 4 перемоги, та тричі поступилася. "Ворскла" провела 6 матчів, у яких перемогла лише одного разу, та один раз зіграла внічию, решта - поразки.

Полтавчани у це міжсезоння підписало декілька гравців, зокрема захисника Іллю Крупського, який перед цим був проданий "Металісту 1925" за 1 млн саме з "Ворскли". Також повернувся нападник Владислав Кулач та в оренду був взяти з "Динамо" захисник Навін Малиш.

Обидві команди в турнірці знаходяться майже впритул - "Ворскла" з 16-ма очками займає 12 місце, а "Оболонь" з 14-ма очками - 14 місце. В першому колі "Ворскла" впевнено обіграла "пивоварів" - 2:0, проте букмекери дають майже однакові шанси. На перемогу "Оболоні" - 2,85, а на перемогу "Ворскли" - 2,69.

"Олександрія" - "Зоря"

В другому матчі суботи до Олександрії, що на Кіровоградщині, до однойменної команди завітає луганська "Зоря". Старт поєдинку заплановано на 15:30.

"Олександрія" в міжсезоння провела аж 12 поєдинків, у яких 5 разів перемогла, 5 разів поступилася та ще двічі звела до нічиєї. Натомість "Зоря" провела рівно на половину матчів менше, у яких тричі перемогла та тричі програла.

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Перед відновленням чемпіонату, "Олександрія" підсилилася декількома гравцями. Зокрема, вільними агентами з "Динамо" прийшли Володимир Шепелєв та Антон Боль, а також французький захисник Тео Ндіка Матам та албанський нападник Теді Цара. Проте команду залишив Денис Костишин, який вільним агентом приєднався до "Дріти" із Косово.

В першому колі "Олександрія" переграла "Зорю" - 2:1, тому букмекери вбачають "олександрійців" переможцем цієї пари (коефіцієнт - 1,8), що не дивно, адже "Олександрія" вже відстає від "Динамо", яке на першому місці, на 5 очок, тому підопічним Руслана Ротаня потрібна лише перемогу.

"Динамо" - "Карпати"

Заключний матч неділі зіграють у Києві - столичне "Динамо" прийме львівські "Карпати". Матч розпочнеться о 18:00. "Карпати" в міжсезоння провели 7 товариських поєдинків, натомість "Динамо" провело 12 поєдинків, з яких два у Лізі Європи, зігравши в бойову нічию з "Галатасараєм" (3:3), та перемігши "РФШ" - 1:0.

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"Карпати" в паузі солідно поповнилися новини гравцями, зокрема до львівського колективу перейшли 4 гравці "Руху" - Ігор Краснопір та Олексій Сич, за який заплатили по 1 млн євро, а також в оренду перейшли Ілля Квасниця та Олег Федор. Крім того, в оренду прийшов аргентинський легіонер Патрісіо Танда та Тимур Стецьков з "Кривбасу".

Зазначимо, що напередодні нового року "Рух" та "Карпати" оголосили про злиття клубів.

Вже з сезону 2025/26 Львів в чемпіонаті України представлятимуть лише "Карпати" через процедуру злиття клубів. Відповідно до заяви, "Рух" зосередиться на роботі академії та підготовці молодих футболістів до виступів за "Карпати".

Киян, як вже зазначалося, залишили Андрієвський та Шепелєв, а також основний голкіпер Георгій Бущан, який перейшов до аравійського Аль-Шабаб". Проте "Динамо" продолжило контракти з кількома своїми ключовими гравцями - Костянтином Вівчаренко, Назарієм Волошиним та Владиславом Дубінчаком.

Голкіпер “Динамо” Бущан перебрався до аравійського “Аль-Шабаб”

"Динамо" наразі лідирує в чемпіонаті, тому прагнутимуть продовжити свою переможну ходу. "Карпати" ж йдуть шостими. В першому колі, кияни програючи по ходу матчу, переграли "Карпати" - 3:1. Букмекери віддають впевнену перемогу "біло-синім" - коефіцієнт - 1,3, а на перемогу "Карпат" - 8,8.

"Шахтар" - "Лівий берег"

В заключному матчі туру зійдуться донецький "Шахтар" та столичний "Лівий берег". Столичний колектив провів 5 матчів у міжсезонні, здобувши 3 перемоги та двічі програв. "Шахтар", як і "Динамо", двічі грало у єврокубках - проти французького "Бреста" (перемога - 2:0) та проти німецької "Боруссії" (поразка - 3:1).

"Шахтар" перед відновленням чемпіонату втратив декілька своїх ключових гравців, зокрема Данило Сікан та Олександр Зубков, які перейшли до "Трабзанспор", а також багаторічний капітан Тарас Степаненко перейшов до "Еюпспор". Окрім того, Кевін Келсі перейшов до "Портленда" за 6 млн євро.

Зубков перейшов з "Шахтаря" до "Трабзонспору"

Проте, "гірники" придбали захисника Дієго Арройо, Лукаша Загору та Кауана Еліаса за 17 млн євро, що став одним із найдорожчих трансферів "помаранчево-чорних".

"Шахтар" наразі перебуває на третьому місці, тому прагнутиме наздогнати "Олександрію" та відірватися від "Кривбасу". В першому колі "гірники" обіграли "лелек" - 1:0. Букмекери віддають надто переконливу перевагу "Шахтарю" з коефіцієнтом - 1,08, натомість на перемогу "Лівого берега" аж 26 коефіцієнт.

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Матчі можна буде переглянути на УПЛ ТБ, який нещодавно також з’явився на медіасервісі MEGOGO.