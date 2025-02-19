Не дочекались відповіді від УАФ: матч між “Рухом” та “ЛНЗ” все ж таки відбудеться, незважаючи на спалаху ГРВІ у Львові

ukenru
05:23 • 6861 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121287 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182002 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146464 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138167 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117018 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107755 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102965 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141161 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134192 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 35957 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 46230 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 33536 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 24399 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 40267 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 141153 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 140171 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 274244 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 303098 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 238965 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 8712 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 55699 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111263 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134184 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116584 перегляди
Актуальне
Не дочекались відповіді від УАФ: матч між “Рухом” та “ЛНЗ” все ж таки відбудеться, незважаючи на спалаху ГРВІ у Львові

Не дочекались відповіді від УАФ: матч між “Рухом” та “ЛНЗ” все ж таки відбудеться, незважаючи на спалаху ГРВІ у Львові

Київ • УНН

 • 25305 перегляди

Львівський "Рух" зіграє матч з "ЛНЗ" 22 лютого, незважаючи на спалах ГРВІ у команді. Клуб не отримав відповіді від УАФ щодо перенесення гри та залучить здорових гравців основи та молодіжного складу.

Матч між львівським "Рухом" та черкаським "ЛНЗ" все ж таки відбудеться цієї суботи, 22 лютого, на стадіоні "Арена-Львів". Львівський колектив просив перенести перенести матч через вкрай важку епідеміологічну ситуацію в стані "Руху", проте не дочекавшись відповіді від Української федерації футболу, прийняли рішення провести матч.

Про це йдеться в заяві пресслужби "Руху", передає УНН.

Деталі

Попри складну епідеміологічну ситуацію, зокрема відсутність великої частини гравців основного складу та тренерсько-адміністративного штабу через хворобу, "Рух" розуміє, що матч повинен відбутись вже у суботу, 22 лютого. Тож у цьому поєдинку братимуть участь футболісти, які наразі здорові, є у розпорядженні першої команди та гравці молодіжного складу

- йдеться в заяві клубу. 

В клубі додали, що твердо переконані, що ситуація, яка склалась із масовим захворюванням футболістів, має явні ознаки форс-мажору та обставини непереборної сили, і Регламент змагань дозволяє у цьому випадку перенести матч.

Мотивацією звернення "Руху" до відповідних органів про перенесення матчу було бажання донести, що в УПЛ повинен переважати спортивний принцип. Команди повинні бути конкурентними та перебувати в рівних умовах, щоб проводити безкомпромісні і цікаві поєдинки, які викликатимуть інтерес у вболівальників

 - додали в клубі. 

Доповнення

Вчора, 18 лютого, "Рух" звернувся до черкаського "ЛНЗ" з проханням перенести матч 18-го туру Української Прем’єр-ліги, який мав відбутися цієї суботи, 22 лютого, у Львові. Причиною звернення є вкрай важка епідеміологічна ситуація в стані "Руху". Керівництво черкаського клубу погодилося перенести зустріч, але подальшу долю поєдинку визначить дирекція УПЛ.

Нагадаємо

Українська Прем’єр-ліга на прохання тренерського штабу збірної України з футболу затвердила нові дати і час початку матчів 19-го, 20-го та 21-го турів Української Прем’єр-ліги. Зокрема, у 21-му турі матчі за участю "Динамо", "Шахтаря", "Полісся" та "Олександрії" відбудуться у вівторок, 11 березня.

 У Львівській області - різке зростання кількості випадків ГРВІ. Захворюваність зросла на 22%, зафіксовано понад 15 тисяч хворих за тиждень. Школи переводять на дистанційне навчання з 18 до 28 лютого.

 В 16 областях України через зростання захворюваності на грип та ГРВІ частково впроваджують протиепідемічні заходи. 

Павло Башинський

Павло Башинський

СпортЗдоров'я
fk-dynamo-kyivФК «Динамо» Київ
ukrainaУкраїна
lvivЛьвів

Звернутися з питань розміщення реклами