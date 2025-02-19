Не дочекались відповіді від УАФ: матч між “Рухом” та “ЛНЗ” все ж таки відбудеться, незважаючи на спалаху ГРВІ у Львові
Київ • УНН
Львівський "Рух" зіграє матч з "ЛНЗ" 22 лютого, незважаючи на спалах ГРВІ у команді. Клуб не отримав відповіді від УАФ щодо перенесення гри та залучить здорових гравців основи та молодіжного складу.
Матч між львівським "Рухом" та черкаським "ЛНЗ" все ж таки відбудеться цієї суботи, 22 лютого, на стадіоні "Арена-Львів". Львівський колектив просив перенести перенести матч через вкрай важку епідеміологічну ситуацію в стані "Руху", проте не дочекавшись відповіді від Української федерації футболу, прийняли рішення провести матч.
Про це йдеться в заяві пресслужби "Руху", передає УНН.
Деталі
Попри складну епідеміологічну ситуацію, зокрема відсутність великої частини гравців основного складу та тренерсько-адміністративного штабу через хворобу, "Рух" розуміє, що матч повинен відбутись вже у суботу, 22 лютого. Тож у цьому поєдинку братимуть участь футболісти, які наразі здорові, є у розпорядженні першої команди та гравці молодіжного складу
В клубі додали, що твердо переконані, що ситуація, яка склалась із масовим захворюванням футболістів, має явні ознаки форс-мажору та обставини непереборної сили, і Регламент змагань дозволяє у цьому випадку перенести матч.
Мотивацією звернення "Руху" до відповідних органів про перенесення матчу було бажання донести, що в УПЛ повинен переважати спортивний принцип. Команди повинні бути конкурентними та перебувати в рівних умовах, щоб проводити безкомпромісні і цікаві поєдинки, які викликатимуть інтерес у вболівальників
Доповнення
Вчора, 18 лютого, "Рух" звернувся до черкаського "ЛНЗ" з проханням перенести матч 18-го туру Української Прем’єр-ліги, який мав відбутися цієї суботи, 22 лютого, у Львові. Причиною звернення є вкрай важка епідеміологічна ситуація в стані "Руху". Керівництво черкаського клубу погодилося перенести зустріч, але подальшу долю поєдинку визначить дирекція УПЛ.
Нагадаємо
Українська Прем’єр-ліга на прохання тренерського штабу збірної України з футболу затвердила нові дати і час початку матчів 19-го, 20-го та 21-го турів Української Прем’єр-ліги. Зокрема, у 21-му турі матчі за участю "Динамо", "Шахтаря", "Полісся" та "Олександрії" відбудуться у вівторок, 11 березня.
У Львівській області - різке зростання кількості випадків ГРВІ. Захворюваність зросла на 22%, зафіксовано понад 15 тисяч хворих за тиждень. Школи переводять на дистанційне навчання з 18 до 28 лютого.
В 16 областях України через зростання захворюваності на грип та ГРВІ частково впроваджують протиепідемічні заходи.