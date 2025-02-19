Не дочекались відповіді від УАФ: матч між “Рухом” та “ЛНЗ” все ж таки відбудеться, незважаючи на спалаху ГРВІ у Львові

Матч між львівським "Рухом" та черкаським "ЛНЗ" все ж таки відбудеться цієї суботи, 22 лютого, на стадіоні "Арена-Львів". Львівський колектив просив перенести перенести матч через вкрай важку епідеміологічну ситуацію в стані "Руху", проте не дочекавшись відповіді від Української федерації футболу, прийняли рішення провести матч.

Про це йдеться в заяві пресслужби "Руху", передає УНН.

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Попри складну епідеміологічну ситуацію, зокрема відсутність великої частини гравців основного складу та тренерсько-адміністративного штабу через хворобу, "Рух" розуміє, що матч повинен відбутись вже у суботу, 22 лютого. Тож у цьому поєдинку братимуть участь футболісти, які наразі здорові, є у розпорядженні першої команди та гравці молодіжного складу

В клубі додали, що твердо переконані, що ситуація, яка склалась із масовим захворюванням футболістів, має явні ознаки форс-мажору та обставини непереборної сили, і Регламент змагань дозволяє у цьому випадку перенести матч.

Мотивацією звернення "Руху" до відповідних органів про перенесення матчу було бажання донести, що в УПЛ повинен переважати спортивний принцип. Команди повинні бути конкурентними та перебувати в рівних умовах, щоб проводити безкомпромісні і цікаві поєдинки, які викликатимуть інтерес у вболівальників