"Локальний карантин": у 16 областях вводять обмеження через грип та ГРВІ

В 16 областях України через зростання захворюваності на грип та ГРВІ частково впроваджують протиепідемічні заходи. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я, інформує УНН.

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Зазначається, що у регіоні чи окремих населених пунктах за рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій можуть застосовувати "локальний карантин".

Зокрема йдеться про дистанційне навчання в окремих класах шкіл, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи - щоб зупинити поширення та передачу ГРВІ та стабілізувати ситуацію, - пояснили у відомстві.

Там також зазначили, що зростання захворюваності на ГРВІ зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни.

Прогнозуємо, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

В Україні найближчим часом рівень захворюваності на грип та ГРВІ повинен піти на зниження. Про це повідомив заступник Генерального директора Центру громадського здоровʼя при МОЗ Олексій Даниленко. За його словами, динаміка захворюваності на грип та ГРВІ в Україні повторює минулорічний сценарій, але з нижчими показниками. З початку епідсезону захворіло близько 2,5 млн людей.