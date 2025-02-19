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"Локальний карантин": у 16 областях вводять обмеження через грип та ГРВІ

"Локальний карантин": у 16 областях вводять обмеження через грип та ГРВІ

Київ • УНН

 • 169040 перегляди

В 16 областях України вводять "локальний карантин" через зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Заходи включають дистанційне навчання та обмеження відвідувачів в установах.

В 16 областях України через зростання захворюваності на грип та ГРВІ частково впроваджують протиепідемічні заходи. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у регіоні чи окремих населених пунктах за рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій можуть застосовувати "локальний карантин".

Зокрема йдеться про дистанційне навчання в окремих класах шкіл, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи - щоб зупинити поширення та передачу ГРВІ та стабілізувати ситуацію,

- пояснили у відомстві.

Там також зазначили, що зростання захворюваності на ГРВІ зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни.

Прогнозуємо, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією,

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

В Україні найближчим часом рівень захворюваності на грип та ГРВІ повинен піти на зниження. Про це повідомив заступник Генерального директора Центру громадського здоровʼя при МОЗ Олексій Даниленко. За його словами, динаміка захворюваності на грип та ГРВІ в Україні повторює минулорічний сценарій, але з нижчими показниками. З початку епідсезону захворіло близько 2,5 млн людей.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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