В Україні очікується зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ

В Україні найближчим часом рівень захворюваності на грип та ГРВІ повинен піти на зниження. Про це повідомив заступник Генерального директора Центру громадського здоровʼя при МОЗ Олексій Даниленко під час брифінгу, передає УНН.

Ми фактично маємо сценарій класичний. Якщо порівнювати з епідемічним сезоном минулого року, то ми спостерігаємо схожу динаміку процесу з нижчими показниками рівня захворюваності. Ми запізнюємося на тиждень по показниках, але якщо порівнювати та враховувати перебіг минулорічного сезону, то найближчим часом рівень захворюваності повинен піти на зниження - розповів Даниленко.

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Доповнення

Даниленко повідомив, що в Україні за поточний епідемічний сезон, тобто з 30 вересня захворіло на грип та ГРВІ всього близько 2,5 млн людей.

З 10 по 16 лютого зафіксовано 206 тис. випадків захворювань на грип та ГРВІ. 60% захворюваності - серед дітей. У Хмельницькій області перевищення епідемічного порогу - на високому рівні.

За його словами, з початку епідсезону на COVID-19 захворіло менше ніж 18 тис. осіб.