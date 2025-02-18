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В Україні очікується зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ

В Україні очікується зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ

Київ • УНН

 • 23643 перегляди

За даними ЦГЗ, динаміка захворюваності на грип та ГРВІ в Україні повторює минулорічний сценарій, але з нижчими показниками. З початку епідсезону захворіло близько 2,5 млн людей.

В Україні найближчим часом рівень захворюваності на грип та ГРВІ повинен піти на зниження. Про це повідомив заступник Генерального директора Центру громадського здоровʼя при МОЗ Олексій Даниленко під час брифінгу, передає УНН.

Ми фактично маємо сценарій класичний. Якщо порівнювати з епідемічним сезоном минулого року, то ми спостерігаємо схожу динаміку процесу з нижчими показниками рівня захворюваності. Ми запізнюємося на тиждень по показниках, але якщо порівнювати та враховувати перебіг минулорічного сезону, то найближчим часом рівень захворюваності повинен піти на зниження 

- розповів Даниленко.

П'ять областей України на межі "локального карантину" через ГРВІ - МОЗ12.02.25, 14:22 • 105903 перегляди

Доповнення

Даниленко повідомив, що в Україні за поточний епідемічний сезон, тобто з 30 вересня захворіло на грип та ГРВІ всього близько 2,5 млн людей.

З 10 по 16 лютого зафіксовано 206 тис. випадків захворювань на грип та ГРВІ. 60% захворюваності - серед дітей. У Хмельницькій області перевищення епідемічного порогу - на високому рівні.

За його словами, з початку епідсезону на COVID-19 захворіло менше ніж 18 тис. осіб.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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