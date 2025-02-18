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В Украине ожидается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Украине ожидается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ

Киев  •  УНН

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По данным ЦОЗ, динамика заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине повторяет прошлогодний сценарий, но с более низкими показателями. С начала эпидсезона заболело около 2,5 млн человек.

В Украине в ближайшее время уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ должен пойти на снижение. Об этом сообщил заместитель Генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Алексей Даниленко во время брифинга, передает УНН.

Мы, фактически, имеем сценарий классический. Если сравнивать с эпидемическим сезоном прошлого года, то мы наблюдаем похожую динамику процесса с более низкими показателями уровня заболеваемости. Мы опаздываем на неделю по показателям, но если сравнивать и учитывать ход прошлогоднего сезона, то в ближайшее время уровень заболеваемости должен пойти на снижение 

- рассказал Даниленко.

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав12.02.25, 14:22 • 105553 просмотра

Дополнение

Даниленко сообщил, что в Украине за текущий эпидемический сезон, то есть с 30 сентября заболело гриппом и ОРВИ всего около 2,5 млн человек.

С 10 по 16 февраля зафиксировано 206 тыс. случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. 60% заболеваемости - среди детей. В Хмельницкой области превышение эпидемического порога - на высоком уровне.

По его словам, с начала эпидсезона COVID-19 заболело менее 18 тыс. человек.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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