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ЦГЗ про епідсезон грипу та ГРВІ: 60% захворюваності - серед дітей

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За тиждень в Україні захворіло 206 тисяч осіб на грип та ГРВІ, 60% з них - діти. У Хмельницькій області зафіксовано найвищий рівень перевищення епідемічного порогу.

В Україні з 10 по 16 лютого зафіксовано 206 тис. випадків захворювань на грип та ГРВІ. 60% захворюваності - серед дітей. У Хмельницькій області перевищення епідемічного порогу - на високому рівні. Про це повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ Олексій Даниленко під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.

Станом на сьогодні ми можемо говорити, що епідемічний процес розвивається за класичним сценарієм. Якщо говорити про статистику захворювань за поточний епідемічний сезон, тобто з 30 вересня, то станом на сьогодні всього захворіло всього близько 2,5 млн людей. У минулому епідсезоні ми мали ще вищі показники, тобто станом на сьогодні ми маємо нижчий рівень захворюваності, ніж торік. Майже на 16% менше, ніж в минулому епідсезоні

- розповів Даниленко.

За його словами, з 10 по 16 лютого зафіксовано 206 тис. захворілих серед населення.

"Якщо говорити про звітний тиждень, у нас є інформація за 7-й тиждень, тобто з 10 по 16 лютого, то за цей тиждень зафіксовано 206 тис. випадків захворювань нашого населення. За звітний тиждень ми маємо 60% захворюваності серед дітей", - сказав Даниленко.

Окрім того, він повідомив про ситуацію з COVID-19.

"Щодо COVID-19, то з початку епідсезону захворіло менше ніж 18 тис. осіб. Якщо говорити про частку захворюваності на COVID-19 від загальної захворюваності на грип та ГРВІ, то ця цифра складає менш як 1%", - сказав Даниленко.

Він нагадав, що вакцина від COVID-19 є в кожному регіоні, і вона безплатна.

Також він розповів про ситуацію в областях щодо грипу та ГРВІ.

Зафіксовано перевищення епідемічного порогу низького рівня у Вінницькій, Київській, Львівській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській та Сумській областях. Перевищення епідемічного порогу середнього рівня зафіксовано у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях. В одній області зафіксовано станом на сьогодні перевищення високого рівня - Хмельницькій

- повідомив Даниленко.

П'ять областей України на межі "локального карантину" через ГРВІ - МОЗ12.02.25, 14:22 • 105902 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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