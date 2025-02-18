ЦОЗ об эпидсезоне гриппа и ОРВИ: 60% заболеваемости - среди детей

ukenru
Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
10:35 • 101570 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 139446 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 140065 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 140185 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 138551 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 132382 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 134126 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 142598 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 201806 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 169635 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Макрон: Без гарантий безопасности для Украины новые соглашения могут повторить судьбу Минских

Макрон: Без гарантий безопасности для Украины новые соглашения могут повторить судьбу Минских

18 февраля, 03:58 • 121215 просмотра
рф требует от Украины новых территориальных уступок - ISW

рф требует от Украины новых территориальных уступок - ISW

18 февраля, 05:24 • 120306 просмотра
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

07:53 • 129389 просмотра
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

08:14 • 136056 просмотра
В Госдепе США заявили, что встреча в Саудовской Аравии направлена на проверку серьезности намерений россии

В Госдепе США заявили, что встреча в Саудовской Аравии направлена на проверку серьезности намерений россии

09:00 • 56943 просмотра
публикации
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

08:14 • 136056 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

17 февраля, 08:40 • 172366 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 209114 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 244638 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 364216 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

07:53 • 129389 просмотра
Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

18 февраля, 04:00 • 139483 просмотра
«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

17 февраля, 18:10 • 113466 просмотра
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

17 февраля, 11:37 • 129196 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

17 февраля, 10:57 • 127408 просмотра
Актуальное
ЦОЗ об эпидсезоне гриппа и ОРВИ: 60% заболеваемости - среди детей

ЦОЗ об эпидсезоне гриппа и ОРВИ: 60% заболеваемости - среди детей

Киев  •  УНН

 • 4583 просмотра

Read in English

За неделю в Украине заболело 206 тысяч человек гриппом и ОРВИ, 60% из них - дети. В Хмельницкой области зафиксирован самый высокий уровень превышения эпидемического порога.

В Украине с 10 по 16 февраля зафиксировано 206 тыс. случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. 60% заболеваемости - среди детей. В Хмельницкой области превышение эпидемического порога - на высоком уровне. Об этом сообщил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Алексей Даниленко во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

По состоянию на сегодня мы можем говорить, что эпидемический процесс развивается по классическому сценарию. Если говорить о статистике заболеваний за текущий эпидемический сезон, то есть с 30 сентября, то по состоянию на сегодня всего заболело всего около 2,5 млн человек. В прошлом эпидсезоне мы имели еще более высокие показатели, то есть на сегодня мы имеем более низкий уровень заболеваемости, чем в прошлом году. Почти на 16% меньше, чем в прошлом эпидсезоне

- рассказал Даниленко.

По его словам, с 10 по 16 февраля зафиксировано 206 тыс. заболевших среди населения.

«Если говорить об отчетной неделе, у нас есть информация за 7-ю неделю, то есть с 10 по 16 февраля, то за эту неделю зафиксировано 206 тыс. случаев заболеваний нашего населения. За отчетную неделю мы имеем 60% заболеваемости среди детей», - сказал Даниленко.

Кроме того, он сообщил о ситуации с COVID-19.

«Что касается COVID-19, то с начала эпидсезона заболело менее 18 тыс. человек. Если говорить о доле заболеваемости COVID-19 от общей заболеваемости гриппом и ОРВИ, то эта цифра составляет менее 1%», - сказал Даниленко.

Он напомнил, что вакцина от COVID-19 есть в каждом регионе, и она бесплатная.

Также он рассказал о ситуации в областях по гриппу и ОРВИ.

Зафиксировано превышение эпидемического порога низкого уровня в Винницкой, Киевской, Львовской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. Превышение эпидемического порога среднего уровня зафиксировано в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях. В одной области зафиксировано по состоянию на сегодня превышение высокого уровня - Хмельницкой

- сообщил Даниленко.

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав12.02.25, 14:22 • 105552 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровье
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы