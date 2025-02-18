ЦОЗ об эпидсезоне гриппа и ОРВИ: 60% заболеваемости - среди детей

В Украине с 10 по 16 февраля зафиксировано 206 тыс. случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. 60% заболеваемости - среди детей. В Хмельницкой области превышение эпидемического порога - на высоком уровне. Об этом сообщил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Алексей Даниленко во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

По состоянию на сегодня мы можем говорить, что эпидемический процесс развивается по классическому сценарию. Если говорить о статистике заболеваний за текущий эпидемический сезон, то есть с 30 сентября, то по состоянию на сегодня всего заболело всего около 2,5 млн человек. В прошлом эпидсезоне мы имели еще более высокие показатели, то есть на сегодня мы имеем более низкий уровень заболеваемости, чем в прошлом году. Почти на 16% меньше, чем в прошлом эпидсезоне - рассказал Даниленко.

По его словам, с 10 по 16 февраля зафиксировано 206 тыс. заболевших среди населения.

«Если говорить об отчетной неделе, у нас есть информация за 7-ю неделю, то есть с 10 по 16 февраля, то за эту неделю зафиксировано 206 тыс. случаев заболеваний нашего населения. За отчетную неделю мы имеем 60% заболеваемости среди детей», - сказал Даниленко.

Кроме того, он сообщил о ситуации с COVID-19.

«Что касается COVID-19, то с начала эпидсезона заболело менее 18 тыс. человек. Если говорить о доле заболеваемости COVID-19 от общей заболеваемости гриппом и ОРВИ, то эта цифра составляет менее 1%», - сказал Даниленко.

Он напомнил, что вакцина от COVID-19 есть в каждом регионе, и она бесплатная.

Также он рассказал о ситуации в областях по гриппу и ОРВИ.

Зафиксировано превышение эпидемического порога низкого уровня в Винницкой, Киевской, Львовской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. Превышение эпидемического порога среднего уровня зафиксировано в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях. В одной области зафиксировано по состоянию на сегодня превышение высокого уровня - Хмельницкой - сообщил Даниленко.

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав