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"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Киев  •  УНН

 • 31725 просмотра

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В 16 областях Украины вводят «локальный карантин» из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Мероприятия включают дистанционное обучение и ограничение посетителей в учреждениях.

В 16 областях Украины из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ частично внедряют противоэпидемические мероприятия. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в регионе или отдельных населенных пунктах по решению областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций могут применять "локальный карантин".

В частности речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах школ, учебных заведениях, ограничении количества посетителей в учреждениях и других противоэпидемических мероприятиях - чтобы остановить распространение и передачу ОРВИ и стабилизировать ситуацию,

- объяснили в ведомстве.

Там также отметили, что рост заболеваемости ОРВИ обусловлен циркуляцией вирусов гриппа в 21 регионе страны.

Прогнозируем, что до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией,

- говорится в сообщении.

Напомним

В Украине в ближайшее время уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ должен пойти на снижение. Об этом сообщил заместитель Генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Алексей Даниленко. По его словам, динамика заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине повторяет прошлогодний сценарий, но с более низкими показателями. С начала эпидсезона заболело около 2,5 млн человек.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
ukrainaУкраина

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