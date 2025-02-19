"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ
Киев • УНН
В 16 областях Украины вводят «локальный карантин» из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Мероприятия включают дистанционное обучение и ограничение посетителей в учреждениях.
В 16 областях Украины из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ частично внедряют противоэпидемические мероприятия. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в регионе или отдельных населенных пунктах по решению областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций могут применять "локальный карантин".
В частности речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах школ, учебных заведениях, ограничении количества посетителей в учреждениях и других противоэпидемических мероприятиях - чтобы остановить распространение и передачу ОРВИ и стабилизировать ситуацию,
Там также отметили, что рост заболеваемости ОРВИ обусловлен циркуляцией вирусов гриппа в 21 регионе страны.
Прогнозируем, что до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией,
Напомним
В Украине в ближайшее время уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ должен пойти на снижение. Об этом сообщил заместитель Генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Алексей Даниленко. По его словам, динамика заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине повторяет прошлогодний сценарий, но с более низкими показателями. С начала эпидсезона заболело около 2,5 млн человек.