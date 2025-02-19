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Не дождались ответа от УАФ: матч между «Рухом» и «ЛНЗ» все же состоится, несмотря на вспышки ОРВИ во Львове

Киев  •  УНН

 • 4842 просмотра

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Львовский «Рух» сыграет матч с «ЛНЗ» 22 февраля, несмотря на вспышку ОРВИ в команде. Клуб не получил ответа от УАФ о переносе игры и привлечет здоровых игроков основы и молодежного состава.

Матч между львовским «Рухом» и черкасским «ЛНЗ» все же состоится в эту субботу, 22 февраля, на стадионе «Арена-Львов». Львовский коллектив просил перенести перенести матч из-за крайне тяжелой эпидемиологической ситуации в состоянии «Руха», однако не дождавшись ответа от Украинской федерации футбола, приняли решение провести матч.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Руха», передает УНН.

Детали

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в частности отсутствие большой части игроков основного состава и тренерско-административного штаба из-за болезни, «Рух» понимает, что матч должен состояться уже в субботу, 22 февраля. Поэтому в этом поединке примут участие футболисты, которые сейчас здоровы, есть в распоряжении первой команды и игроки молодежного состава

- говорится в заявлении клуба. 

В клубе добавили, что твердо убеждены, что ситуация, которая сложилась с массовым заболеванием футболистов, имеет явные признаки форс-мажора и обстоятельства непреодолимой силы, и Регламент соревнований позволяет в этом случае перенести матч.

Мотивацией обращения «Руха» в соответствующие органы о переносе матча было желание донести, что в УПЛ должен преобладать спортивный принцип. Команды должны быть конкурентными и находиться в равных условиях, чтобы проводить бескомпромиссные и интересные поединки, которые будут вызывать интерес у болельщиков

 - добавили в клубе. 

Дополнение

Вчера, 18 февраля, «Рух» обратился к черкасскому «ЛНЗ» с просьбой перенести матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, который должен был состояться в эту субботу, 22 февраля, во Львове. Причиной обращения является крайне тяжелая эпидемиологическая ситуация в стане «Руха». Руководство черкасского клуба согласилось перенести встречу, но дальнейшую судьбу поединка определит дирекция УПЛ.

Напомним,

Украинская Премьер-лига по просьбе тренерского штаба сборной Украины по футболу утвердила новые даты и время начала матчей 19-го, 20-го и 21-го туров Украинской Премьер-лиги. В частности, в 21-м туре матчи с участием «Динамо», «Шахтера», «Полесья» и «Александрии» состоятся во вторник, 11 марта.

 Во Львовской области - резкий рост количества случаев ОРВИ. Заболеваемость выросла на 22%, зафиксировано более 15 тысяч заболевших за неделю. Школы переводят на дистанционное обучение с 18 по 28 февраля.

 В 16 областях Украины из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ частично внедряют противоэпидемические мероприятия. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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